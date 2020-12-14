委內瑞拉女郎華麗轉身的非凡經歷：從賣菜女到指揮家

丹尼爾·加西亞·馬可（Daniel García Marco）

BBC國際部記者

圖像來源，Masha Mosconi 圖像加註文字， 馬卡諾的演出令評委印象深刻。

格拉斯·馬卡諾（Glass Marcano）是委內瑞拉一名24歲的年輕女子。這幾年，由於委內瑞拉遭遇嚴重的經濟危機，許多年輕人都已經離開，另謀生路了。

而馬卡諾的經歷更加特別，幾個月前，她還在委內瑞拉亞拉奎家人所開的水果店裏賣蔬果，但現在，她已經成為巴黎音樂圈中的紅人。

這一切都要歸功於今年9月在巴黎舉辦的2020首屆國際女指揮家大賽La Maestra。大獎賽是由巴黎愛樂樂團和巴黎莫扎特管弦樂團聯合舉辦的。

馬卡諾榮獲了特別獎。

巴黎莫扎特管弦樂團的音樂家對BBC表示，馬卡諾才華出眾，未來的事業一定會蒸蒸日上。

但馬卡諾從委內瑞拉到巴黎之旅充滿了艱辛坎坷，差一點就沒能成行。

神奇之旅

馬卡諾畢業於委內瑞拉國立青少年管弦樂培訓機構El Sistema。她生活在首都加拉加斯，一邊學法律一邊學音樂。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 委內瑞拉國立青少年管弦樂培訓機構El Sistema

馬卡諾對BBC表示，她特別喜歡指揮，只要有機會絶不放過。

去年3月，馬卡諾在谷歌搜索有關指揮方面的信息時，看到了巴黎女指揮家大賽的消息。

對馬卡諾來說，這真是一個絶佳的機會。但是，報名費要180美元（接近1200員人民幣），這對遭受嚴重金融危機和通貨膨脹的委內瑞拉普通市民來說可謂是一個天文數字。

看到這筆巨大的報名費，馬卡諾感到絶望。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 委內瑞拉最低月收入相當於不到2美元。

無疑，180美元是一筆巨款。馬卡諾說，別說180美元，就連50美元都令她感到望塵莫及。

雖然交不起報名費，但她腦子裏總是對這事念念不忘。她想象著自己去參加比賽，並贏得大獎......

尋求幫助

幾個月後，馬卡諾開始籌集資金。她先從親朋好友處尋求幫助，但這時距離報名截止日期只有3個星期了。

馬卡諾還需要凖備一個初選音樂視頻指揮作品。

在報名截至日期前一個星期，馬卡諾籌集到了大約100美元，還是不夠。

最後，大賽組織者得知她的情況後，決定為她支付剩餘的款項，這樣總算過了報名費這一關。

圖像來源，Masha Mosconi 圖像加註文字， 馬卡諾抵達巴黎指揮

很快，馬卡諾接到了通過初選的通知。評委們非常喜歡馬卡諾的指揮。

主辦方之一的菲維對BBC表示，他們共收到來自全球各地的220份申請。但評委們一致認為馬卡諾應該入圍。

本來這次大賽應該在今年3月在巴黎舉辦，但由於新冠被推遲到9月份。

馬卡諾來到亞拉奎，她媽媽在那裏開了一家水果蔬菜店。她媽媽說，這樣她也可以賺一些錢。

馬卡諾欣然同意，她覺得如果去巴黎，也需要購置一些服裝。

但受新冠疫情影響，委內瑞拉的機場關閉停飛。

圖像來源，La Maestra 圖像加註文字， 指揮大賽海報

救援飛機

馬卡諾不得不考慮從陸路先抵達鄰國哥倫比亞，然後再從那裏飛到巴黎。

但突然有消息說，西班牙的救援飛機將到委內瑞拉援救滯留在這裏的西班牙公民。

法國大獎賽La Maestra組織者跟加拉加斯法國大使館取得了聯繫，他們不但為馬卡諾申請到了法國的簽證，還為她在西班牙救援飛機上保留了一個座位。

就這樣，馬卡諾搭上了去馬德里的人道救援飛機。

這也是馬卡諾人生中第一次坐飛機，但她根本就沒有想這些，她的全部注意力都放在指揮比賽上了。

圖像來源，Cortesía Glass Marcano 圖像加註文字， 馬卡諾抵達巴黎時距離比賽僅剩幾個小時的時間。

音樂媒介

在馬卡諾抵達巴黎後，距離比賽開始只剩幾個小時的時間了。而且，她途中幾乎就沒怎麼睡好覺。

馬卡諾一句法語也不會講，她對一切都感到新鮮，彷彿來到了另外一個星球。

她試圖講英語，但沒人聽得懂她的話。

但她從容地登上了指揮台，指揮那些她根本不認識、從未合作過的音樂家們，她的指揮卻給評審人員留下了深刻的印象。

圖像來源，Courtesy of Glass Marcano 圖像加註文字， 雖然未獲獎，但馬卡諾卻獲得了在巴黎學習和培訓的機會。

法國一位知名女指揮家表示，馬卡諾非常有天賦，尤其是對一位年僅24歲，從未踏出過委內瑞拉國門的年輕女子來說。

巴黎愛樂樂團另一位專業人士也表示，馬卡諾一句英語或法語都不會說，但是，音樂就是她的語言。

雖然馬卡諾未能贏得冠軍，但她得到了特別榮譽獎。

馬卡諾的最大獎項則是收到了巴黎音樂界為她提供的一系列培訓和指揮機會。

本來馬卡諾計劃比賽一結束就返回委內瑞拉，但現在她仍然生活在巴黎這個她只在電視中見過的城市。