巨型冰山A68a因撞擊海牀而一角崩解

喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

BBC科學事務記者

圖像來源，Copernicus Data (2020) Pierre Markuse 圖像加註文字， 這座冰山的長度超過130公里，通過衛星圖片，可以穿過雲層看到其中一端崩解。

一名被定名為A68a的巨型冰山的一角崩解，目前看來可能是因撞擊海牀而造成。

這座面積有3800平方公里的冰山此前一直在向南喬治亞島迫近，近日似乎正在隨著洋流轉向。

不過隨著轉動，這個巨型冰塊的一部分可能與海牀發生剮蹭，造成崩解。

周四（12月17日）的衛星圖片顯示，一塊約有150平方公里的冰塊脫離了主冰山漂浮於海上。

這一塊新的「碎片」面積巨大，有可能會依據美國國家雪冰數據中心（US National Ice Center）的命名法，被另行命名為A68d。

此前從主冰山破落的兩枚巨型冰塊，已經被分別命名為A68b和A68c。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 南喬治亞島被視為巨型冰山的墳墓。

最初於2017年來自南極洲的A68a是全世界「公開海域上」最大的冰山。另一塊名為A23a的平頂冰山比它稍大，但是作為威德爾海龍尼-菲爾希納冰架（Filchner-Ronne Ice Shelf）的裂冰，它基本沒有移動過。

而A68a則在過去三年半裏移動了超過1500公里，向北進入了南大西洋。

它是隨著一股被作南極繞極流（Southern Antarctic Circumpolar Current Front）的高速洋流移動，這股洋流是這個極地冰原上的冰流出的主要通道。

圖像加註文字， 南喬治亞島崩解的巨型冰山A68a（箭頭所指為崩解處）。

南極繞極流就像是一條輸送帶，定期將冰山運送到南喬治亞島一帶。這個英國海外屬地常常被形容是「冰山的死亡地」，因為很多冰山會停在這個島的大陸架上，然後融解消失。

科學家正以超出平常的興趣來關注A68a。它的巨大體積意味著如果它停靠在南喬治亞，可能會對島上的企鵝和海豹的覓食造成阻礙。

這樣一塊巨大的障礙架在海岸上，可能會限制動物下海捕魚和磷蝦等食物的能力。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 南喬治亞島以野生動物眾多著稱。

衛星正在日復一日地追蹤其漂浮軌跡。一如預期，它隨南極繞極流移動，並因後者隨大陸架地形轉向而轉向。

假如A68a繼續隨南極繞極流漂移，它應該會從南邊繞過南喬治亞島，然後向北漂移。

圖像來源，MOD/Crown Copyright 圖像加註文字， 皇家空軍飛機在A68a上空拍攝到的影像。

圖像來源，BFSAI/Corporal Philip Dye 圖像加註文字， 飛行中看到的似乎是在水線下延伸的隧道。

圖像來源，BAS/Laura Gerrish 圖像加註文字， 大陸架淺海牀從海岸線向外延伸50至80公里。

為什麼說A68a與氣候變化關係不大？

這座冰山來自南極洲一個仍然非常寒冷的地帶——拉森C冰架（Larsen C Ice Shelf）。這一塊巨型的浮冰由南極半島東邊漂出的冰川形成。這些冰川在進入海洋時，浮在水面上的部分互相擠壓形成突起。

這種不同冰塊前端的組合在這個冰架區域是非常自然的現象。這個冰架要在積雪給陸地上的冰川形成新冰的過程中保持一種平衡，將冰山排出就是其中一種方式。拉森C冰架就形成像A68a這種規模的冰山，時間是以十年計。