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墮胎法：被迫前往國外進行手術的波蘭女性
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墮胎法：被迫前往國外進行手術的波蘭女性
54 分钟前
波蘭一項新法律規定，除強姦、亂倫或者母親健康面臨風險這樣特定條件下的墮胎，其餘墮胎行為均屬非法。一些波蘭女性被迫前往國外進行手術。
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