英國聖誕節：BBC盤點2020年7大新潮流

圖像加註文字， 2020年過一個不一樣的聖誕節

2020年即將過去，誰也沒料到今年會發生如此嚴重的新冠疫情，今年的聖誕節也變得非常不一樣。

在英國和許多歐美國家，今年的聖誕節很多人都不能和親友見面，而且很多過節的傳統都發生了劇大的變化。

BBC廣播四台的節目帶我們來看看2020年的聖誕節有什麼新的趨勢。

網絡買菜

網絡購物在2020年出現快速成長，尤其是購買食物等生活必需品方面，英國市場研究公司Kantar表示，光是在10月，全英國就有590萬人在網絡上買菜。

由於每個人待在家裏的時間都變長了，各大超市提供的網購預定送貨時段變得非常熱門，大家都在爭搶預約，希望能順利在網上預約到送貨時段。

大量增加的網絡買菜商機也給各大超市帶來了新的挑戰，超市不得不增加送貨人手，在如何管理預定送貨時段上也費勁心思，不能一下子釋出所有預定送貨時段，而且還必須保留一些時段專門為弱勢群體服務。

圖像加註文字， 防疫封鎖讓許多商店關門

服裝滯銷

非必需品零售業今年也受到新冠疫情的嚴重影響，防疫封鎖期間服飾店也關門了，只能靠網絡銷售，但問題是，人們在家工作不需要出門了，買衣服的人自然也減少了。

今年夏天雖然服飾店已經獲准開門營業，但銷售額仍然比2月冬天、封鎖之前的時候要減少15.9%。

有些商店街的知名品牌，例如Debenhams和Topshop母公司Arcadia集團，都出現營運困難而面臨倒閉或停業。

聖誕期間一般是英國零售業的旺季，由於一整年的銷售欠佳，今年聖誕節估計服裝零售業也會用更多的折扣促銷。

圖像加註文字， 今年聖誕節許多家庭將縮衣節食

過節預算縮水

新冠疫情影響經濟，數十萬人因此而失業。今年聖誕節，英國失業人口比2019年底要高出許多。

根據英國國家統計局的數據，今年第三季（7到9月）失業率為4.8%，比第二季增加了0.7%。

失業人口達162萬人，也意味著今年聖誕和新年許多家庭將縮衣節食，過節預算將會大幅縮水。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 聖誕節最安全的地方就是家裏

出國度假已成過去

每年聖誕新年期間都有數百萬的英國人出國度假，但今年出國過節的人大幅減少了，能出國的地方有限，而且出國也受到許多防疫限制。

往常出國只需要凖備最基本的「護照、機票、錢」就好了，但現在面臨新冠疫情，想出國的人可能還需要接受新冠病毒檢測，抵達目的地之後和返回英國後可能還會面臨防疫隔離期。

上述防疫相關限制在不同國家有不同做法，想出國過節的人還必須先到英國外交部的網站上仔細研究一番才能搞清楚。

圖像加註文字， DIY手作禮物是今年聖誕的新潮流之一

手作禮物

新冠疫情讓人們看緊荷包，每個人在家裏的時間也變長了，這也造就了一股手作禮物和聖誕裝飾的新潮流。

英國知名百貨公司John Lewis今年聖誕節熱銷的一款商品就是自己動手做的人工蜂巢，結合了DIY手作和環保、自然意識。

手工藝品專賣店Hobbycraft的業績也大幅成長，尤其是聖誕節相關手作藝品，例如聖誕節主題的緞帶、貼紙、印章等。網絡上也有許多教學影片，教人如何自己手作聖誕花環。

圖像加註文字， 傳統的聖誕節家族聚會比往年要少

不一樣的聖誕大餐

雖然英國防疫措施在聖誕節前後幾天有所放鬆，但傳統的聖誕節家族聚會應該會比往年少，餐桌上的人少了，聖誕大餐吃起來也和往年不一樣。

對於那些生產食物的行業而言，今年也是艱困的一年，食品生產業對於防疫措施變來變去無所適從，沒辦法預估聖誕新年期間的市場需求。

這一不確定性已經造成一些食品短缺，包括火雞和特殊奶酪的供應。

圖像加註文字， 拼圖銷售大幅成長，聖誕節你也許會收到一幅拼圖

拼圖熱銷

2020年聖誕節還有一個新潮流，你可能會收到一個拼圖作為聖誕禮物。

沒有人會預料到今年的拼圖銷售會大幅成長，3月開始的全國封鎖措施讓許多人從閣樓或儲藏室裏拿出塵封已久的拼圖出來玩，等到夏天解封之後，又有很多人開始買新的拼圖。