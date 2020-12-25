新冠疫情中的聖誕節 中國減產引起的英國超市生薑荒

圖像來源，BBC Food 圖像加註文字， 聖誕節自己動手烘焙薑餅屋，留下美好回憶。

聖誕節臨近，英國市面上生薑斷貨供不應求，成為英國脫歐前景不明食品價格可能上漲情況下的一個確切消息。

全球生薑供應短缺、價格上升問題已經波及到英國，使多家媒體關注今年的聖誕慶祝活動中，英國民眾是否還有足夠材料烘烤喜聞樂見的著名應節食品——薑餅。

英國各大連鎖超市中的生薑售價自今年夏天以來就一直走高，現在超市貨架和網站上甚至出現了生薑和姜粉斷貨的情況。

有調味料供應商向媒體表示，英國姜供應短缺問題可能會一直持續到明年2月。不過，各大超市都表示，正在積極組織貨源，爭取保障聖誕節期間的供應。

圖像加註文字， 各式各樣的薑餅，是英國很多聖誕市場上的熱銷產品。

針對英國的姜供應短缺，《泰晤士報》刊登社評認為，「這將嚴重影響英國聖誕節的甜食。」

全球短缺

本次出現的姜短缺包括以下幾大原因：

世界主要生薑產區中國今年大幅減產。在中國國內，2019年生薑種植面積減少約10%；另外，2020年夏天出現的多雨天氣不利姜的生長，導致減產。

英國從3月開始實施新冠疫情防疫措施，人們居家隔離烘焙熱情大增，對姜粉需求也驟升。

英國脫歐導致港口很多貨物積壓，影響了正常的物流。

除了中國之外，世界上還有包括印度、尼日利亞、印尼、泰國、尼泊爾也是種植姜的主要國家。

姜的歷史

姜，原產於亞洲，因其有香味又辛辣的根莖成為香料、調味、食品和藥物。

中國和印度都有幾千年的種植和使用歷史。

圖像來源，BBC 圖像加註文字， 英國人喜歡喝的一種混入姜汁的汽水，被稱為「姜啤酒」（Ginger Beer），實際上並無酒精。

公元1世紀時，商人已經將生薑帶到了地中海地區。《大英百科全書》（Britannica）介紹，到11世紀時，生薑在英國已經廣為人知。

伊朗作家阿里·瑪扎海里（ Ali Mazalleri）在其《 絲綢之路：中國-波斯文化交流史》一書中寫到：「在絲綢之路暢通的時代，伊朗人從中國獲得了大批生薑，然後再轉銷於拜占庭人、阿拉伯人和拉丁人中。中世紀的製藥業要消費大量的生薑，烹飪中對它的需求就如同胡椒一樣多。最後，中國生薑是以各種不同的形式向西方出口的，如姜粉、罐頭和蜜餞姜，從某一時代起又有了冰糖生薑餞。」

姜在英國

姜在英國近1000年的歷史，英國有很多用姜為原料的美食。

圖像加註文字， 聖誕期間與孩子們一起烘烤人形或其他形狀的薑餅，製作簡單又暖心的聖誕禮物。

「薑餅人」（gingerbread man)是如今很多連鎖超市麵包房每日必做的產品，是在麵粉中以姜粉、糖為主要原料的一種餅乾(gingerbread) 。

每逢聖誕，薑餅可以做成各種喜慶形狀，還可以用薑餅搭建薑餅屋，營造節日氣氛。

平日裏，英國人還喜歡用姜粉或姜汁、姜末等做蛋糕，許多著名烘焙師傅都有自家的獨門秘方。

另外，在英國還有一種混入了姜汁的汽水，雖然名為「姜啤酒」（Ginger Beer）或者 「姜汁淡啤酒」（Ginger Ale），實際上並不含酒精。