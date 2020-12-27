英國女王伊麗莎白二世聖誕致辭和10個其他歷史高光時刻

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女王的年度聖誕節致辭是英國公眾普遍期待的一個傳統，女王一般會對過去一年做回顧。

除了電視、收音機，社交網絡時代英國女王伊麗莎白二世的聖誕致辭也會在各種社交網絡平台上流傳。

和宣佈新一屆議會開幕一樣，每年聖誕節通過攝像機鏡頭和話筒向公眾發表講話，是女王的職責，也是她生活的高光時刻之一。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 1952年12月25日第一次聖誕講話

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國女王伊麗莎白二世小時候沒想過自己有一天會成為英國君主，但造化弄人，王冠一戴就將近70年

伊麗莎白二世出生於1926年，父親是國王喬治五世的次子，她的叔叔是當時的國王愛德華八世。1936年，愛德華八世為了迎娶美國社交名媛辛普森夫人斷然退位，由弟弟繼位，成為喬治六世國王。當時10歲的伊麗莎白公主作為喬治六世的長女，成為第一王位繼承人。

1952年2月6日喬治六世病故，正在非洲出訪的伊麗莎白公主繼承王位，時年25歲，四個月後在倫敦加冕。

之後的近70年裏，作為英國女王的她親歷或見證了許多高光時刻。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 加冕儀式在倫敦西敏寺教堂舉行，過程嚴格遵循傳統，但電視實況轉播則開歷史先河

圖像來源，PA 圖像加註文字， 皇冠之重，旁人不得而知

1．英國女王伊麗莎白二世加冕 — 1953年6月2日

伊麗莎白二世的加冕典禮在倫敦西敏寺教堂舉行，從頭至尾每個細節都遵循傳統，但同時也開了歷史先河：電視實況轉播；那是英國歷史上首次。

當年英國人口總共3600萬人，加冕典禮轉播收看人數約2700萬，還有1100萬守在收音機旁收聽典禮實況。

加冕儀式結束後，新晉女王從西敏寺教堂回白金漢宮，沿途有300萬民眾在路邊歡呼致意。

圖像加註文字， 伊麗莎白二世女王1965年出訪西德，是半個世紀以來首次到訪德國的英國君主

2．首次赴西德展開國事訪問 — 1965年

二十世紀六、七十年代的西歐，第二次世界大戰的陰影正在消散，各種社會和政治變革此起彼伏，英國王室還面臨海外殖民地爭取獨立的洶湧大潮。伊麗莎白二世那個時期出國訪問公務繁忙。

其中具有重要歷史意義的一次出訪，就是對西德（德意志聯邦共和國）展開為期10天的國事訪問。那是1913年以來英國君主首次正式訪問西德。

1965年是二戰結束20週年。伊麗莎白二世女王出訪西德，標誌著英國和德國這對戰時仇敵的和解，也被視為對德國在歐洲和國際社會再度以一個強國姿態崛起的認可。

圖像加註文字， 女王在澳大利亞和新西蘭首開先河，從歡迎人群中步行通過，後來成為英國王室成員出訪行程的常規。圖為1977年女王在新西蘭訪問期間與當地民眾交談

3．開先河的「步行」— 1970年

1970年，伊麗莎白二世和菲利普親王帶著安妮公主一同出訪澳大利亞和新西蘭，期間一反王室幾個世紀沿襲的規矩，悠閒自在地從夾道歡迎的人群中步行通過，邊走邊跟大家打招呼，而不是按傳統，被保鏢圍著從遠處的坐駕上揮手。

那次開先河的「步行」是女王私人秘書威廉·赫塞爾廷爵士的建議，後來就成了英國王室成員在國內和海外公務時的常規動作。

赫塞爾廷是澳大利亞人，也是促成1969年一部反映英國王室生活的紀錄片問世的主要推手。那部影片全球觀眾達4000萬人。

圖像加註文字， 1977年，伊麗莎白二世女王登基25週年銀禧慶典，女王乘金馬車從皇宮前往聖保羅大教堂參加儀式

4．登基銀禧慶典— 1977年

伊麗莎白二世女王登基25週年，又稱銀禧。那年6月7日，女王夫婦乘皇家金馬車從白金漢宮前往聖保羅大教堂參加女王登基25週年銀禧慶典。

那天女王一襲亮粉色禮服，帽子上點綴著25顆布鈴鐺。她發表講話，重申自己登基時的諾言，將畢生盡職盡責，履行承諾。

她說，那雖然是自己青葱歲月時許的諾，但從未後悔，也未曾絲毫食言。

圖像來源，PA 圖像加註文字， 1981年7月29日，查爾斯王儲和戴安娜·斯賓塞女勳爵婚禮，王室在皇宮拍了全家福。查爾斯王儲和戴安娜王妃在一段不幸福的婚姻期間生育了兩個王子，威廉和哈里。

5．查爾斯王子和戴安娜·斯賓塞女勳爵婚禮 — 1981年

1981年7月29日，伊麗莎白二世的長子查爾斯王子迎娶戴安娜·斯賓塞女勳爵，婚禮在倫敦聖保羅大教堂舉行。據統計婚禮的電視實況轉播吸引了74個國家的7.5億觀眾。查爾斯和戴安娜在許多人眼裏就是一對金童玉女，他們的婚禮被稱為「世紀婚禮」。

戴安娜王妃贏得了公眾的喜愛，但她的婚姻生活卻越來越不幸福，她和王室家族成員的關係也越來越糟糕。更有甚者，人們後來才知道，這樁不幸的婚姻，麻煩的種子從一開始就埋下了。

那年查爾斯和戴安娜婚禮前一個月，女王有一次正裝檢閲衛隊時遭槍手襲擊，槍手打了6槍，所幸槍裏沒有子彈，有驚無險。

圖像來源，Ron Bell/PA Wire 圖像加註文字， 986年10月13日，英國女王伊麗莎白二世訪華，在國宴上與時任國家主席李先念舉杯慶祝。她是歷史上第一位正式到北京國事訪問的英國君主。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 1986年10月伊麗莎白女王訪華時與菲利普親王登長城

6. 訪問中國— 1986年

1984年下半年，時任英國首相瑪格麗特·撒切爾的政府決定同意在1997年7月1日將香港主權交還中國。

1986年，伊麗莎白二世女王訪華，成為第一個正式訪問中國大陸的英國君主。她在中國期間參觀了北京長城，西安兵馬俑，還去了其它一些地方。

香港主權移交提上日程之際，英國女王訪華的外交意義毋庸置言，不過，媒體的興趣更多被菲利普親王的出言不遜吸引：他不光說北京「很可怕」，還對一群英國留學生說，他們要是在中國待的時間太長，就會變成「瞇縫眼」。

圖像來源，REUTERS/Ian Waldie 圖像加註文字， 戴安娜巴黎車禍殞命，英國民眾在白金漢宮前擺放了無數鮮花致哀。女王伊麗莎白二世最初的反應受到批評，後來她的態度明顯轉變，王室與公眾之間的緊張後來隨時間推移逐漸消退。圖為女王夫婦在王宮門外

7．戴安娜之死 — 1997年

1977年，戴安娜王妃在巴黎車禍身亡，是在她跟查爾斯王子分居5年、離婚1年之後。

1992年被女王稱作「可怕的一年」，不但三個兒女分別宣佈婚姻破裂（長子查爾斯與戴安娜分居，次子安德魯王子跟妻子莎拉·弗格森分手，女兒安妮公主和丈夫馬克·菲利普斯離婚），溫莎堡又失火，100多間屋子被毀。

查爾斯和戴安娜1996年正式離婚，公眾對王室的批評日益激烈，到了1997年夏天，戴安娜在巴黎車禍殞命，這種不滿達到了頂點。

這時，女王伊麗莎白二世的態度成了萬眾矚目的焦點。戴安娜去世的消息公布後，女王當時在蘇格蘭的巴爾莫勒爾宮避暑，聞訊一言不發，不准備回倫敦，拒絶在王宮白金漢宮下半旗哀悼，也拒絶向全國公眾發表講話。

後來，在身邊顧問的勸說下，她的態度轉變了，動身回到倫敦，令白金漢宮下半旗，在聚集哀悼的人群面前亮相，還發表了電視講話，安撫「痛失人民的王妃」的民眾。

圖像加註文字， 英國王太后，即女王伊麗莎白的母親，2002年去世，享年102歲。女王的妹妹瑪格麗特公主也在那一年離世，兩次打擊相隔數周，都發生在女王登基50週年 — 金禧年。

8．登基50週年金禧慶典 — 2002年

2002年對女王伊麗莎白二世來說堪稱悲喜交加的一年。

那是她登基50週年，使她成為英國歷史上自維多利亞女王以來第一個慶祝金禧的君主。同時，她的母親王太后和她的妹妹瑪格麗特公主都在那一年相繼去世，為金禧年蒙上陰影。

作為金禧慶祝活動的一部分，伊麗莎白二世那年不斷出訪海外，行程總計4萬多英里，訪問了加勒比海島國，澳大利亞、新西蘭和加拿大，在英國國內則巡訪了各地70個城市、50個郡縣。

進入21世紀，英國公眾和王室的關係也迎來新的開端。人們已經翻過了戴安娜和查爾斯那一頁，對於2005年查爾斯王儲和多年的情侶卡米拉·帕克-鮑爾斯（Camilla Parker-Bowles）結婚，民調顯示大部分受訪者表示支持。

圖像來源，PA 圖像加註文字， 女王伊麗莎白二世訪問愛爾蘭共和國，與愛爾蘭總統瑪麗·麥卡利斯交談。那次出訪堪稱「世紀之行」，因為是100年來英國君主首次到訪愛爾蘭。

9．出訪愛爾蘭共和國 — 2011年

2011年5月，伊麗莎白二世和菲利普親王應愛爾蘭總統瑪麗·麥卡利斯邀請訪問愛爾蘭。這是她第一次越過北愛爾蘭和愛爾蘭之間的邊界線，以英國元首的身份踏上愛爾蘭國土。這也是100年來英國君主首次到訪愛爾蘭。

女王在愛爾蘭訪問期間，就盎格魯-愛爾蘭多災多難的歷史糾葛的受害者表示「誠摯的緬懷和深切的同情」。

那次訪問受到普遍讚譽，被視為英國和愛爾蘭之間歷史堅冰融化、雙邊關係進入友好的新時代的開端。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 2018年5月19日，哈里、梅根在溫莎堡的婚禮吸引了全世界的目光，她的身世背景是褒貶臧否的焦點之一

10．哈里王子和梅根·馬克爾結婚 — 2018年

2018年，女王的第二個孫子哈里王子不顧各方阻力，把美國離過一次婚的混血女演員梅根娶入英國王宮。據悉女王本人很痛快地同意了這樁跨國、跨族裔婚姻，但這對新人和英國媒體的關係卻日益惡化，他們和王室其他成員的關係也隨著時間推移而日趨緊張。

如果說2013年威廉王子和凱特王妃（劍橋公爵夫婦）的長子喬治王子出生標誌著英國王室四世同堂，哈里和梅根（薩塞克斯公爵夫婦）的婚姻則標誌著英國王室與時俱進的現代化步伐。

他們的長子阿奇2019年出生。