英國和歐盟：70年糾結 剪不斷、理還亂

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國首相約翰遜和歐盟委員會主席馮德萊恩為達成脫歐後的貿易協議做最後努力

英國脫歐長跑結束。英、歐在2020年聖誕夜前最後一刻，也是在脫歐過渡期結束前大約一星期的時候，終於達成包括脫歐後雙邊貿易協定在內的一攬子協定。

這標誌著英國與歐盟的關係展開全新的一頁。從全民公投到過渡期截止，前後四年半，長跑的接力棒先後在三任英國首相、兩任歐盟理事會主席手中傳遞。

英國和歐盟自二戰結束以來70年關係剪不斷理還亂，現在進入新的階段。

這是英國第二次嘗試脫離歐盟（及其前身歐洲經濟共同體，EEC），第一次失敗，第二次成功。

自第二次世界大戰結束後，英國開始跟歐洲大陸雙人舞，從一開始就別扭；1973年英國加入EEC，煙花慶祝之後很快進入磕絆爭吵的常態，兩年後矛盾激化，英國舉行公投決定是否脫歐。

結果三分之二選民支持不脫離。

40多年後，2016年6月23日，英國再次就是否脫歐舉行全民公投。

自始至終，歐洲一體化這個夢想一直在背景裏閃現。在英國國內，英歐關係則如利劍，切割政黨和民意，折損領袖政治生涯。

那麼，離也不是合又不爽，英國跟歐盟的關係是怎麼走到今天這種地步的呢？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 丘吉爾首相對歐洲一體化有自己的設想

你不理我不睬

二戰結束後，時任英國首相丘吉爾就提出過他的「歐洲夢」，希望通過一體化的歐洲來防止戰爭再度爆發。那時法國也有自己版本的「歐洲夢」。

1950年，法國時任外長舒曼提出舒曼計劃，1952年與西德、荷蘭、比利時、意大利和盧森堡簽署《巴黎條約》，成立歐洲煤鋼共同體（也稱歐洲煤鋼聯盟），掌控煤鋼這些軍事和工業物資來保障歐洲和平，並為戰後重建提供生產資料保障。這是日後的歐洲共同體、歐盟、歐元區的始祖。

因為理念設想不同，談判不成，英國沒有加入這個聯盟。當時德國魯爾地區由英國佔領，並受戰勝國委員會控制，大量工業設備正在拆除。

1957年，煤鋼聯盟六國簽訂了《羅馬條約》成立歐洲經濟共同體（EEC）。羅馬條約成為成員國之間自由貿易、自由旅行的開端。之前談判的時候，英國派了貿易官員參加，最後還是沒有加入。

掉頭！Non!

圖像加註文字， 法國總統戴高樂將軍斷然否決了戰時親密盟友英國的入歐申請

歐洲戰後重建和發展迅速。《羅馬條約》簽訂那年，1957年，英國保守黨政府上台，首相麥克米倫（Harold Macmillan）看到了西歐經濟騰飛，也看到西德的影響力日增。他認為英國應該加入這個共同體，並且成為它的中心。

後來就任首相的希斯（Edward Heath）奉命率團去布魯塞爾談判，歷時18個月，艱辛自不待言。

1961年，英國和丹麥、愛爾蘭一起提交加盟申請，法國總統戴高樂（Charles De Gaulle）乾脆俐落地說Non!（不行！）他認為英國對歐洲一體化有牴觸，加入EEC後可能對法國的地位和影響力構成威脅，而且英國跟美國關係密切，將來或許導致美國在歐洲的勢力擴大。這跟戴高樂的目標相悖 - 他希望借EEC平台提升法國的國際地位和影響力。

麥克米倫親自到巴黎與戴高樂將軍溝通，希望他改變態度支持英國入歐，結果被毫不留情地拒絶。作為戰時盟友，英國感覺遭到了背叛。1963年法國對英國入歐申請投了否決票。

戴高樂警告其他五國，要是接納英國，則EEC面臨解體。1967年11月27日，戴高樂在香舍麗榭宮開記者會發表聲明，說英國對建設歐洲共同體的牴觸根深蒂固，而且英國經濟狀況與歐洲不相配，必須轉型才有可能被考慮接納。這等於第二次否決了英國入歐申請。

成功入歐及以後

圖像來源，Hulton Archive 圖像加註文字， 希斯（右）和法國總統蓬皮杜促成了英國和歐洲經濟共同體的聯姻

1969年，戴高樂辭職下台後，英國第三次申請入歐。接替戴高樂的蓬皮杜總統（Georges Pompidou）對英國態度較柔和，更願意傾聽。經過密集的努力，包括「美食外交」，戴高樂的否決被推翻，英國如願以償。時任英國首相希斯1972年1月在布魯塞爾簽約，英國於1973年1月1日成為EEC成員。

當時，英國國內迎新年的狂歡也成了入歐成功的歡慶，跟法國隔海相望的多佛港篝火熊熊，煙花炫麗。

但在國內，跟歐洲的關係始終是分裂朝野的荊刺，堅定反歐派仍有地盤，支持者陣營也不完全都全心全意。工黨、保守黨輪流上台執政，歷任首相歷屆政府，都未能消弭這個分歧，反而都為這個難題付出了不小的代價。

兩大政黨內部都有立場鮮明的親歐、反歐陣營。

1974年英國大選，保守黨下台，工黨首相威爾遜（Harold Wilson）政府執政。工黨在競選綱領中承諾要與EEC重新談判英國成員資格的條款，新政府就職後力主脫歐的外相卡拉漢（James Callagan）即奉命去布魯塞爾重新談判。

威爾遜政府任內，23名內閣成員中7人主張脫歐。保守黨內也分成去留兩派。去留兩派針鋒相對，最後要「讓人民決定」，用公投作決斷。

1975年6月5日，在經濟持續不景氣，通脹、失業率持續雙高的背景下，英國就是否脫離EEC舉行公投，結果是67.2%支持留在EEC。

兩大主要政黨的脫歐派和留歐派在公投前都到全國各地爭取支持。後來的保守黨首相撒切爾夫人（Margaret Thatcher）當時立場鮮明地親歐，執政後堅決要脫歐，最終為此下台，揮淚離開唐寧街。

撒切爾說「No！」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 撒切爾夫人和她的外相傑弗裏·豪在英歐關係上分歧嚴重

整個80年代，歐洲問題在英國國內始終是個分裂因子。1979年大選，工黨採納了反歐洲共同市場的立場，但到1983年，在黨魁基諾克（Neil Kinnock）領導下，轉型成了親歐政黨。

而保守黨政府內部佔上風的脫歐派對歐洲的疑慮、戒備越來越重。到了1988年，撒切爾夫人直言集權式的歐洲共同體對英國將意味著哪些「噩夢」。她每年向布魯塞爾抱怨英國貢獻大於收獲，不合理，要求補償；對日益由德國主導的EEC和經濟、政治加速一體化目標日益明確的歐洲也更加牴觸。

80年代後期到90年代上半葉，時任歐盟委員會主席的德洛爾（Jacques Delors）推動歐洲一體化加快進程，包括賦予布魯塞爾更多立法和行政權力，把歐洲議會作為歐洲的立法機構，制定單一歐洲法案等。1992年《馬斯特裏赫特條約》(即《歐洲聯盟條約》）簽署，歐盟成立，決定1995年歐盟擴大。

英國保守黨政府內部在歐洲一體化議題上的對立則日趨明顯。親歐派呼籲不要坐失駕馭即將啟程的歐洲列車的機會，脫歐派堅決抵制「丟失國家主權」。

1990年10月30日，撒切爾在英國議會下院對歐洲一體化呼聲直接做出回應：「No, no,no」（不，不，不）。兩天後，她內閣中支持歐洲一體化的外相傑弗裏·豪（Jeffery Howe）辭職。

當時，英國經濟漸趨惡化，通脹居高不下，保守黨民意下跌，黨內對擔任黨魁15年的「鐵娘子」的不滿日增。歐洲問題似乎成立最後的稻草，促使保守黨重選黨魁，逼鐵娘子下台。撒切爾夫人揮淚告別唐寧街10號。

進入21世紀

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 工黨首相布萊爾在布魯塞爾熱情洋溢地形容自己「親歐」

根據《馬斯特裏赫特條約》，1999年1月1日開始實行單一貨幣歐元，由歐洲中央銀行負責對歐元區國家實施統一的貨幣政策。2002年1月1日起，歐元紙幣和硬幣正式流通。英國、瑞典和丹麥沒有加入歐元區。

在英國，保守黨連續執政18年後，1997年下台，工黨上台，英歐關係進入布萊爾（Tony Blair）時代。布魯塞爾不少人把布萊爾視為新工黨、新英國、新歐洲的象徵。布萊爾形容自己「親歐」，支持歐洲政治經濟更密切融合。

2005年，英國成為歐盟輪值主席國。6月23日，布萊爾在歐洲議會講話時被人起哄。他笑一笑，繼續演講，在講話中稱讚歐盟是各國和各國人民價值觀的聯盟，團結的體現，不僅是各國貿易往來的共同市場，「也是我們生活於其中的共同的政治空間」；面對全球化浪潮，歐盟至關重要；歐盟需要「現代化」。

布萊爾對歐洲一體化滿腔熱情，後來有傳言說他卸任英國首相後可能會去布魯塞爾當「歐洲總統」。

工黨執政十年間，歐盟東擴，大量東歐公民進入英國，引發移民問題爭議。同時，東歐成員的加入也衝擊了歐盟內部的決策機制，歐盟改革成為熱點。歐元區經濟危機的爆發，又引發英國是否應該承擔拯救重災區歐元國家義務的問題。

同時，歐洲政治一體化進程遇挫。《歐洲憲法》遭到部分國家抵制。英國決定就是否接受該憲法舉行公投。但是，因為法國、荷蘭率先公投並否決了這部憲法，英國就沒必要公投。

《歐洲憲法》流產後，又簽了《里斯本條約》，內容跟《歐洲憲法》文本有不少相通相同之處。

卡梅倫：全民公投

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2016年，卡梅倫首相兌現保守黨競選承諾，宣佈就英國是否脫離歐盟舉行全民公投

2010年5月英國大選產生保守黨和自民黨聯合政府，是英國百年歷史上第一次。在國際金融危機和洲債危機的大背景下，卡梅倫首相（David Cameron）的聯合政府對歐盟一方面加強商貿關係，另一方面拒絶向歐盟移交更多國家權力，反對歐盟加強經濟監督。

英歐關係帶著矛盾，又進入保守黨單獨執政時期。2013年1月，卡梅倫承諾，如果保守黨在大選中當選，將就是否脫離歐盟舉行公投。

這個承諾兌現了，公投定在2016年6月23日。

他說，希望能在公投前與歐盟就英國的待遇條件問題達成新的協議。普遍認為這是為了爭取脫歐陣營的選票採取的策略。

但法國和德國對此表示，英國不能對歐盟成員資格附屬的責任、義務和條件「挑三揀四」。

2014年5月，歐洲議會選舉揭曉，英國獨立黨（UKIP）獲24個代表英國各選區的席位，而歷來輪流分享第一、第二名的工黨和保守黨這次分別屈居第二、第三。

這個有史以來的第一次被形容為歐洲政壇地震。UKIP創辦人法拉奇（Nigel Farage）被歸為「疑歐派」，聲稱要挑戰歐盟和歐洲議會的不民主。

他曾是保守黨黨員，《馬斯特裏赫特條約》簽署後退黨，自己組建英國獨立黨。

特蕾莎·梅、鮑里斯·約翰遜：先後接盤

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國保守黨首相特蕾莎·梅從卡梅倫手裏接過了脫歐這個無比棘手的難題，屢敗屢戰，終告失敗，把接力棒交給了鮑里斯·約翰遜

6月23日公投決定脫歐。卡梅倫和許多親歐派震驚不已，無奈必須面對現實。

卡梅倫7月13日履行諾言宣佈辭職，稱尊重英國選民的意願。他留下的是一個撕裂嚴重的英國政壇和社會，以及艱難的脫歐談判。

人們常把這個過程比喻為夫妻決定離婚之後的分家過程。全方位切割，從關稅到人員跨境流動，一切都得在規定的期限內達成協議。

卡梅倫的繼任特雷莎·梅首相接過脫歐接力棒。

三年後，她在大選中敗給曾經是她手下外交大臣的鮑里斯·約翰遜，離開唐寧街10號的那一刻，也交出了脫歐接力棒。那三年中，脫歐談判的一個又一個截止期限來了又去了，沒有突破也沒有進展。

2019年7月，新上任的首相約翰遜接過了一個脫歐僵局。

圖像加註文字， 約翰遜當選相，上任伊始明確表示，他完全有信心在99天內解決脫歐問題 — 在10月31日最後期限之前實現脫歐。後來經歐盟同意，延期到年底

經歷了三年半的驚心動魄、千回百轉，經歷了三任首相三屆政府，英國終於退出歐盟，時間是2020年1月31日格林尼治標凖時間23：00，布魯塞爾時間24：00。

按照規定，在那之後是11個月的過渡期，可以就分手之後各方面的安排和關係展開談判，最主要的是貿易和人員跨境流動。進入最後一個月，談判還在進行，硬脫（無協議）的可能性仍舊存在。