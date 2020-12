西班牙聖誕習俗:加泰羅尼亞獨特的聖誕符號「排便者」

休斯寫道,這個男孩「正是米羅童年聖誕節的大便小人。在畫作《一堆糞便前的男人和女人》(Man and Woman in Front of a Pile of Excrement) (1935年)中,畫的可能就是米羅本人」。