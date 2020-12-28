記憶之謎： 「舌尖現象」背後的真相

羅傑‧克魯斯、理查德‧羅伯特（Roger Kreuz, Richard Roberts）

BBC Future

圖像來源，Getty Images

話已到嘴邊、舌尖，就是怎麼也想不起這個詞或這個名字，可能並非是你記憶不好，而且，這個令人惱火的短暫失憶有簡單的訣竅可以預防。

你曾有過怎麼也想不起別人名字的事嗎？或許你甚至能在腦海中看到這個人的臉容，如果朋友給你提示是某人，你馬上就會想起來。

儘管一時想不起的事經常發生在人名上，但其實，這也會發生在任何一個單詞上。這不是你記不住這個詞的詞義，而是你找不到它的語言標籤。

你心中有那個詞義，就是說不出那個詞來，這幾乎是困擾中老年人認知問題的一個常見麻煩。即使是最熟悉的詞和熟人的名字，記憶失敗也會毫無徵兆地發生。

研究人員發現，最麻煩的詞是專有名詞和物體的名稱。這種記憶的突然短路可能會持續幾秒鐘、幾分鐘甚至幾個小時，這讓人很惱火。事實上，被問及人老了有何煩惱時，老人經常提到的就是會一時想不起自己要說的那個詞。

在這種情況，他/她很清楚地知道自己要說的是哪個詞。似乎那個溜掉的詞已到了她嘴邊舌尖，但出於某種原因，硬是說不出來，至少在那個時刻是如此。

心理學家把這種現象稱為「舌尖現象」（tip-of-the-tongue）。但是，這現象真的就像看起來那樣，是人變糊塗了的先兆嗎?

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 某些詞語玩遊戲可能會引發令人沮喪的舌尖現象

對研究舌尖現象的心理學家，想要了解這種現象如何以及為何會發生，是一個不大、但也不小的挑戰。就像天文學家研究超新星等短暫發生的天文現象一樣，研究人員知道舌尖現象最終會發生，但不知確切的發生時間。因這種不確定性，研究人採用了兩種截然不同的方式來研究。一是研究自然數據，二是實驗法，用實驗手段誘導參與者產生舌尖現象而予以研究。

他們在研究中特別試圖量化此現象的兩個方面，其一是舌尖現象發生的頻率，其二是克服舌尖現象的概率。所謂克服就是說，這個想說而說不出的詞語，在沒有外力幫助下（比如去查找這個詞，或朋友給予提示）最後是自己成功想了出來。

參與研究者會記錄下他們每次發生舌尖現象的經歷，研究人員則研究他們的記錄，從而評估舌尖現象的發生頻率和克服概率。研究結果顯示，大學生每周大約會經歷一到兩次舌尖現象，而在60和70歲出頭的人群中，這一比例略高。而80多歲研究參與者的發生頻率則幾乎是大學生的兩倍。對參與者的日記研究表明，舌尖現象是可以克服的，這類研究的典型成功率可超過90%。

然而，在解讀這些自然數據時，我們需要持保留態度。因為對自己瞬間失憶更為擔心的老年人，或許更為留心記下自己的舌尖現象反應，因此概率會偏高。而且老人或許因為他們生活沒有年輕人那樣忙碌，可能會更認真地把發生在自己身上的舌尖現象記錄下來。還有一種可能是參與者多記錄自已能克服舌尖現象的經歷，而少記錄未能克服的個案。

另一種研究方法是用實驗手段誘導參與者產生舌尖現象。這種方法是哈佛大學心理學家羅傑·布朗和大衛·麥克尼爾發明的。

他們發現，只向參與者提供不常見的英語單詞在詞典中的定義，通常參與者會說不出這個單詞。他們研究中使用的其中一個英文單詞的定義是，「一種用於測量物體之間的角度距離，特別是測量太陽、月亮和星星高度的海上導航儀器。」

(如果這個例子導致了舌尖現象，那麼你正在搜索的單詞，英文是sextant，即「六分儀」。)

在這項研究中，參與者經常能夠毫無困難地說出他們想要的這個單詞。在其他情況下，受試者不知道這個定義描述的是什麼詞。然而，如果他們發現自己處於舌尖現象狀態，布朗和麥克尼爾就會多問一些問題。研究人員發現，雖然處於舌尖現象狀態，參與者仍可以正確回答有關這個詞的部分信息，即使他們無法掌握這個詞本身。

例如，當參與者被要求猜測這個單詞有多少個音節，或者它的首字母是什麼時，他們的表現遠遠超出了猜測的概率。不出所料，即或參與者說的是錯的詞，但通常這個詞也與正確答案意思相近。當被告知「六分儀」的定義時，參與者有時會回答是「星盤」或「指南針」。然而，他們有時也會提供一些聽起來與正確單詞近似的詞。「六分儀」（sextant）其中的六分含義會導致參與者以「六重奏」（sextent）和「教堂司事」（sexton）作出回應。

如果我們設想使用六分儀的水手，既不是音樂六重奏的演奏者，也不是教堂的司事，那麼，會有這樣錯誤的猜測說明，某種因素會影響我們記憶中的詞語認知。

然而，對老年人的研究表明，部分信息，比如單詞的首字母，老年人就不是那麼容易猜到。

與認知老化中的許多問題一樣，我們可以把舌尖現象的增加當成看杯子是半空還是半滿的問題，即可以從利弊兩個角度來看待。一方面，一時想不起那個要說的詞可以看作是詞與其詞義之間的聯繫因歲月流逝，記憶時間過久而減弱的證明。但是，隨著年齡的增長，舌尖現象發生頻率的增加也可能反映出另外一些截然不同的東西。

印第安納大學東南分校的心理學家唐娜·達爾格倫認為，關鍵點不在於年齡，而在於知識。如果老年人在長期記憶中所儲信息較多，那麼他們發生一時忘詞的事也會較多。

舌尖現象也可能有其作用，對老人可以是一個信號，告訴他們這個一時說不出來的詞其實他們是知道的，即使現在想不起。

對記憶能力的這種思考是有益的，因為這表明，只要花多的時間去找那個你想要表達之意的詞，你最終會成功找到。

這樣看來，舌尖現象可能代表的不是記憶喪失，而是有價值的信息來源。如果你已上了年齡，仍然擔心你經常想不起某個詞語，那請你放心，心理學家的研究表明，如果你能經常做有氧運動，舌尖現象的發生可能會少一些。

所以，下次你要是苦思冥想都說不出你要的那個詞，不要待在房間，出門到附近逛逛，那個詞就會在你腦海中跳出來。