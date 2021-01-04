中國大熊貓：愛丁堡動物園沒錢了 熊貓陽光和甜甜明年或被迫回國

圖像來源，PA 圖像加註文字， 甜甜在2011年從中國來到蘇格蘭。

由於經濟壓力，蘇格蘭愛丁堡動物園的大熊貓明年可能不得不返回中國。

這裏的兩隻大熊貓「陽光」和「甜甜」來自中國，它們的租賃費用約為每年100萬英鎊。

該動物園希望繼續養育這對大熊貓，但園方與中國政府簽訂的10年合同即將到期，可能無法再續約。

新冠疫情帶來的封鎖導致蘇格蘭皇家動物學會（Royal Zoological Society of Scotland）的損失高達200萬英鎊，該學會負責愛丁堡動物園（Edinburgh Zoo）和高地野生動物公園（Highland Wildlife Park）的運營。

學會總裁大衛·菲爾德（David Field）表示，慈善機構將不得不「認真考慮每一項潛在的節約措施」，包括大熊貓的合同。

他表示，因防疫而閉園對這家慈善機構帶來了「巨大的財務影響」，因為它的大部分收入來自遊客。

「儘管我們的公園重新開放了，但去年我們損失了約200萬英鎊。幾乎可以肯定的是，出行限制、社交距離和對遊客數量的限制將持續一段時間，這也將減少我們的收入，」菲爾德說。

圖像來源，RZSS 圖像加註文字， 2019年的陽光

2011年1月，中國野生動物保護協會與蘇格蘭皇家動物學會達成協議，甜甜和陽光被一同租借給愛丁堡動物園，租借期為10年。

期間園方採取多次嘗試，想讓甜甜懷孕，但最終失敗。

「在過去九年裏，陽光和甜甜給我們的遊客留下了極好的印象，他們幫助數百萬人與大自然親密接觸，並激發他們對野生動物保護的興趣。」

「我想它們能在這裏多待幾年，這當然是我目前的目標，」他說。

這家動物園已接受了政府貸款，並採取了暫時讓員工休假、裁員、號召募捐等措施，但它沒有資格獲得英國政府針對小型動物園的動物園基金。

「我們從會員和動物愛好者那兒得到的支持幫助我們繼續敞開大門，我們非常感激，」菲爾德補充道。

圖像來源，Scottish Wildcat Action 圖像加註文字， 將蘇格蘭野貓重新引入高地的工作也可能受到資金問題的影響。

「在現階段，說結果將怎樣還為時過早。未來幾個月，我們將與中國同事討論下一步行動。」

該動物園加入了眾多保護項目，其中包括一個重新引進蘇格蘭野貓的項目。

不過，菲爾德表示，由於英國脫歐而無法向歐盟申請援助，類似的項目可能不得不取消。

「我們從歐盟生命（EU Life）計劃獲得了320萬英鎊的撥款，以支持我們的拯救野貓伙伴計劃，這個項目旨在通過繁殖野貓並將它們放歸野外來重新引入蘇格蘭的野貓。」

他表示，「野貓在英國瀕臨滅絶，這是這個物種生存的最後希望。」

「因為我們不再屬於歐盟，我們的慈善機構不再有資格申請歐盟生命等計劃的資金，但這些項目被證明對我們的野生動物保護工作，和更廣泛的保護動物免遭滅絶的努力至關重要，」他說。

「重要生命線」

愛丁堡動物園的保護遺傳學實驗室一直支持世界各地的保育項目，但在這種情況下，它也失去了資金和一些研究人員。

它還面臨著轉移動物的挑戰，其中許多動物是歐洲瀕危物種繁殖計劃的一部分。

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻加註文字， 大熊貓已為中國充當了60多年的親善大使。

該計劃目前有約90萬英鎊的資金缺口，意味著它可能不得不被裁撤。