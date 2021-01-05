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新冠肺炎疫情令碳排放減少 能否持續成疑問
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新冠肺炎疫情令碳排放減少 能否持續成疑問
29 分钟前
各國因為新冠肺炎實施不同情度的社交封鎖，令全球碳排放大減。
但過去的經驗顯示當取消封鎖措施後，碳排放水平也會反彈，氣候變化仍然是嚴重的問題。
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