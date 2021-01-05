韓國人口首次出現負增長給全球人口帶來的警示

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 韓國2020年出生率創下新低。

2020年韓國死亡人數首次超過出生人數，人口呈現負增長。

韓國已經是世界上出生率最低的國家，最新的數字更讓韓國政府警覺。

2020年，韓國只有不到28萬新生兒出生，比上一年減少了10%（2019年，接近31萬）。

如果一個國家的出生率銳減會帶來一系列問題，其中最突出的問題是人口老齡化和勞動力減少，對經濟構成直接的衝擊。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 韓國生育福利對女性不利。

那韓國出生率下降究竟都有哪些原因呢？

BBC韓語部記者尹仁敬（Julie Yoon）解釋說，這主要是因為韓國女性很難在工作和家庭生活之間取得平衡。

比如，金女士夢想自己有一天能擁有一個大家庭，然而韓國現實工作條件卻對想生育的女性非常不利。因此，金女士不得不重新考慮要小孩的計劃。

金女士最近剛剛找到一份新工作。她告訴BBC，人們建議她先打牢事業基礎更安全。這就讓她對未來生孩子休產假感到焦慮。

此外，韓國房地產價格昂貴也是讓想要孩子的年輕夫婦望而卻步的另一原因。

因為人們都希望在生小寶寶前能有一個屬於自己的房子。但由於房價越來越高，對許多人來說它已經成為一個無法企及的夢想。

為鼓勵生育，韓國總統文在寅上個月推出一些鼓勵措施，比如從2022年開始，每生一個孩子就可以得到200萬韓幣（1850美元，12萬人民幣）的產前現金補助。

同時，每個月還可以得到30萬韓幣的育兒費，直到孩子一周歲為止。到2025年，育兒費將從每月30萬漲到50萬韓幣。

但是，金女士表示政府的刺激措施不足夠。她說，養孩子太貴了，政府所給的那點錢解決不了什麼問題。

人口負增長隱患

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 老齡化會給養老帶來巨大負擔。

其實，韓國並不是唯一一個出現人口負增長的國家。據日本《朝日新聞》（The Asahi Shimbun）報道，2019年日本死亡人數比出生人數高出50萬。

日本也是世界上老齡化最嚴重的國家，自從2007年以來人口出現逐年減少。

另外，根據北京大學社會學者的研究，中國在20世紀90年代人口生育水平已降低至自然更替水平以下。

例如，1993年上海市的粗出生率為6.5%，粗死亡率為7.27%，人口自然增長率為-0.78%，之後中國也有其他城市和地區陸續出現人口負增長現象。

人口負增長最大的問題就是社會老齡化和勞動力嚴重不足現象，它將給經濟、社會福利和養老帶來一系列問題。

而如果要想扭轉老齡化，人口的自然更替水平需要達到2.1或以上才可以。

也就是說，每位女性一生平均要生2.1個孩子以上才可以，即總和生育率（英文total fertility rate, 簡稱TFR）達到2.1或以上（考慮到嬰兒夭折及疾病等原因）。

但目前，很多發達國家的總和生育率根本就達不到這一水平。但許多國家的養老、社會及福利制度則是建立在有人口紅利的基礎上才能維持的。

出生率減少和人口老齡化問題是全球一個普遍現象，特別是在發達國家。因此，已經有越來越多國家意識到這個問題。

中國在2015年末決定全面放開二孩政策，結束了實行了30多的獨生子女政策，也是出於這一考慮。

西方生育鼓勵刺激

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許多西方國家實行生育獎勵措施，鼓勵多生孩子。

與此同時，西方許多國家，特別是北歐國家積極鼓勵人們生育，並給與各種補貼和獎勵措施。

比如，瑞典政府不但允許母親休產假，還立法規定父親也可以休產假。如果父母雙方修滿產假（共480天，父母每人240天）還可以領取獎金。

孩子從出生後到16歲都可以享受財政補貼。

在德國，孩子從出生到18歲都可以得到政府補貼。

從2020年1月份起，德國政府規定頭兩個孩子每月可以領取204歐元(1600多人民幣)的補助。如果有第三胎，則每月有210歐元，如果再生老四或更多，老四及老五等每月則有235歐元的補助。

丹麥政府規定，從孩子出生一直到18歲以下都可以獲得財政補貼，具體補貼錢數根據孩子的不同年齡段而不同，孩子越小數量越高，並按季度發放。