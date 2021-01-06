新冠疫情：南非病毒變種的六個關鍵問題

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新冠病毒出現至今，在全世界造成8500多萬人感染，180萬人死亡。疫情嚴重仍然讓許多國家疲於應對之際，病毒變種的出現，頗有雪上加霜之勢。

在南非傳播的一種新的冠狀病毒變種，已經出現在包括英國在內的其他幾個國家。

專家們正在緊急研究，希望了解這一變種帶來的風險。BBC中文網為您梳理有關病毒變種的六個關鍵問題。

新的變種是什麼？

所有的病毒，包括導致Covid-19的病毒，都會發生變異。

這些微小的基因變化在病毒為傳播和變強不斷複製的過程中出現 。

大多數變異不會有什麼後果，少數甚至會抑制病毒的存在，但有些卻會使病毒更具傳染性或對宿主，即人類造成威脅。

疫情中傳播流行的有成千上萬種不同變種的病毒。但讓專家們擔心的集中在其中的一小部分。

其中之一是被稱為501Y.V2的南非變種。

專家怎麼說？

南非病毒變種在其他基因突變中攜帶了一種名為 E484K的突變。

它與英國科學家最近一直在研究的另一個變異體不同。

南非和英國這兩個新變種似乎都具有更強的傳染性，因此造成的問題可能需要對全社會實行更嚴格的隔離措施來控制病毒的傳播。

科學家說，雖然英國新變種中的變化不太可能損害當前疫苗的有效性，但南非變種中的變異有可能在一定程度上影響疫苗的功能。

要想確定南非變種是否影響疫苗的有效性，以及在多大程度上影響有效性，尚需進行更多的檢測，不過讓疫苗完全失效的可能性相當小。

英國雷丁大學細胞微生物學專家西蒙克拉克博士（Simon Clarke博士）說，「南非的變種有一些額外的突變包括一些病毒刺突蛋白的變化，這令人擔憂。」

冠狀病毒因其如日冕般外圍的冠狀而得名，這些冠狀物質叫做刺突蛋白（spike protein），是一種糖蛋白，是病毒進入人體細胞的「鑰匙」。它也是疫苗開發的重點，是宿主免疫防禦的主要標靶。這就是為什麼專家們對這些特殊的突變感到擔憂。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 南非病毒變種的最大擔心是現有開發的疫苗可能無法有效發揮免疫作用。但科學家表示這仍需進一步的檢測。

克拉克博士說：「南非變體與肯特變體的變化相比，會導致刺突蛋白髮生更廣泛的改變，可能會使病毒對疫苗引發的免疫反應更為遲鈍。 」

倫敦大學學院的蘇朗索瓦巴洛克教授（Francois Balloux）說，「E484K突變已被發現能降低抗體識別率。因此，它有助於SARS-CoV-2病毒繞過先前感染或疫苗接種提供的免疫保護。」

但專家表示，即使在最壞的情況下，如果有必要，疫苗也可以在幾周或幾個月內重新設計和調整，使其更好地應對新變種。

變種是否更危險？

目前沒有證據表明，任何一種變異的病毒會造成更嚴重的疾病。

而洗手、與他人保持距離、戴上口罩等措施仍將有助於阻止病毒的傳播。

變種病毒傳播了多遠？

它已經是南非東部和西開普省的主要病毒變種。

其他發現病例的國家包括奧地利、挪威和日本。

英國已經發現了兩個南非病毒變種的個案——一個在倫敦，另一個在英格蘭的西北部。兩人都與去過南非的人有過接觸。

全球對病毒變種有何對策？

英國以及多個國家已經停止南非航班入境，並限制了前往南非的航班。凡是最近去過南非的人，以及與他們有過接觸的人，都被告知要立即隔離。

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公共衛生當局和科學家正在研究該變種，並將很快公開他們的研究結果。

英格蘭公共衛生局關於Covid-19的首席醫學顧問蘇珊-霍普金斯博士（Susan Hopkins）說，「我們把了解這種變種可能造成的潛在風險作為工作的優先重點 。但極為重要的一點是，目前沒有證據表明這種變種會導致更嚴重的疾病，也沒有證據顯示經過審批的疫苗對此變種沒有防疫效果。」

南非科學家怎麼說？

南非科學家表示，席捲南非的Covid-19新變種可能對英國和其他地方正在推廣的現有疫苗具有更強的抵抗力，這種擔憂「合情合理」 。

南非負責牛津-阿斯利康疫苗試驗的沙比赫·馬蒂教授（Shabir Madhi）向BBC表示，「這種擔心還在理論層面，擔心南非的病毒變種可能更有抗藥性也是合乎情理的」。

南非政府疫苗諮詢委員會主席巴利·沙布教授（Barry Schoub）說，檢測的 「初步證據」並不表明變種會讓病毒「逃脫」現有疫苗的影響。

沙布教授引用實驗室檢測的結果表示，疫苗似乎非常有效，疫苗對新變種仍然有中和作用。

不過，馬蒂教授說，關鍵的實驗室檢測還沒有開始，疫苗對新變種的功效只有在「未來幾周」才能知道。

世界衛生組織如何應對？

世界衛生組織在2020年12月31日公布，自COVID-19大流行開始以來，已經收到了幾份可能由新冠SARS-CoV-2變種引起的異常公共衛生事件的報告。

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世衛組織表示將定期評估變種是否會導致傳染率、臨牀表現和病情嚴重性的變化，評估變種是否會影響到包括診斷、治療和疫苗在內的應對措施。

世界衛生組織說，在南非病毒變種之前，還出現過丹麥和英國病毒變種。其中丹麥的病毒變種出現在2020年8月、9月間，但丹麥最後只確診了12例，病毒變種並沒有傳播到更廣的範圍。