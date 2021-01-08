超強寒流席捲中國，北京迎半世紀以來最冷的一天

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1月6日，一名遊客戴著一頂白熊狀保暖帽參觀北京故宮。

中國首都北京在周四（1月7日）迎來了半世紀以來最冷的一個早晨，最低氣溫達到零下19.6攝氏度。

儘管和世界公認的最冷首都，蒙古國的烏蘭巴托（Ulaanbaatar）和哈薩克斯坦的努爾蘇丹（Nur-Sultan）相比還有著不小的差距，但這一低溫已經超越了莫斯科（Moscow）或格陵蘭島首府努克（Nuuk）當日的溫度。

罕見的低溫讓很多需要通勤的民眾「瑟瑟發抖」。中國媒體「財新網」報道稱，一些居民購買了膠帶堵住窗戶，防止寒風灌入室內，還有行人為避迎面大風只能倒著走。

低溫還讓已習慣通過線上點餐的人們遇到困難。在北京的很多地方，由於提供外賣配送服務的騎手數量減少，很多人遇到了"無人接單"的情況。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國即將迎來春節。一名工作人員正在北京什剎海附近懸掛燈籠。

就連北京動物園的猴子們似乎也難以忍受。有遊客拍攝的視頻顯示，一群猴子在山上依偎在一起抱團取暖。

官方媒體援引北京氣象局的數據稱，周四凌晨5時56分，北京具有代表性的觀象台氣象站監測到了零下19.6℃的最低氣溫，這是1966年以來冬季氣溫的最低值。

此前一天，北京的氣溫跌至零下17.1℃，剛打破21世紀以來當地的最低氣溫紀錄。

「冷不怕，怕的是風，」一名北京的街頭行人對BBC說。「我看到手機上顯示的體感溫度都零下20幾度了，出門就和刀刮一樣。」

由於寒潮來襲，中國的鐵路部門對於從北京開往上海、廣州和天津等多個城市的高鐵線路採取了臨時限速運行措施，致一些列車晚點。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 嚴寒並沒能令北京的冬泳愛好者卻步，依然有人在已部分結冰的河裏暢遊。

不過，由於北京冬季氣候乾燥，今年冬季已有近一個月幾乎沒有降水過程，因此在街頭看不到皚皚的白雪，也沒有導致嚴重的交通出行影響。

北京不是唯一一個受到寒流影響的中國城市。在經濟中心上海，主城區徐家匯周五（1月8日）的最低氣溫是零下5.9°C，創下了2000年來的新低，中國北部和東南部的其他主要城市也大幅降溫。

中國氣象局網站解釋說，此次寒流的主要原因是北極高空急流減弱，裹挾了大量極地冷氣團的極地渦旋（polar vortex）南下，冷空氣便一路侵入中國。

「最冷冬天」

「最冷」的冬天不止是在中國。在日本北海道的札幌市，元旦的最高氣溫為零下8.9°C，是144年以來同日最冷的記錄。

據當地媒體北海道文化放送（UHB）報道，由於創紀錄的低溫，札幌市的很多水管出現結冰現象。幾天時間內便收到了1400多起相關查詢。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北京街頭，行人們紛紛穿上了厚厚的羽絨服。

韓國首爾也經歷了罕見的低溫。據韓國氣象廳的數據，本周的寒流將首都的氣溫拉低至零下18.6攝氏度，這是當地自1986年以來的最低氣溫，也是有記錄以來第二低的氣溫。