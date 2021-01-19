印尼發現4萬年前野豬畫 盤點十件史前洞穴藝術品
考古學家在印度尼西亞發現了世界上迄今最古老的洞穴動物畫——一頭野豬，據信是45500年前繪製的。
這幅岩畫上的蘇拉威西疣豬使用深紅色赭石顏料繪製，好像是在講述某個故事中的一個場景。
發現這幅畫的地方位於印尼蘇拉威西島一個偏遠山谷中的洞穴。它提供了該地區人類定居的最早證據。
刊登在《科學進展》雜誌（Science Advances）上的考古報告作者之一馬克西姆·奧伯特（Maxime Aubert）說，「畫的創作者應該是與我們一樣的現代人，具備了各種能力和工具來描繪它們喜歡的圖畫」。
奧伯特的專長是測定年份，他確定了岩畫表面的鈣沉澱，並利用同位素測年法確定這些沉澱已經有45500年的歷史。
奧伯特認為，這只說明這幅畫至少有如此悠久的歷史，「但它可能時代更加久遠，因為我們所測定的年代僅僅是畫表面鈣沉澱的年份。」
這幅畫長136厘米、寬54厘米，描繪的是成年蘇拉威西疣豬的樣子。
豬背上方有兩個手印， 附近應該還有另外兩頭豬，但它們只留存下一部分。
考古報告的另一名作者亞當·布魯姆（Adam Brumm）說，「另外兩頭疣豬似乎在打鬥或互動，這頭在旁邊看。」
研究人員表示，岩壁上的那兩個手印在製作時，是創作者將手放在壁上，然後再將顏料吐在周圍而成，因此考古團隊希望能夠提取到顏料中唾液留下的DNA樣本。
雖然這幅畫可能是世界上最古老的描繪形體的藝術作品，但它卻並不是人類創作的最古老作品。