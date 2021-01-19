印尼發現4萬年前野豬畫 盤點十件史前洞穴藝術品

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在印尼岩洞中發現的史前圖畫——野豬和手掌印，據檢測距今有45500年歷史。

考古學家在印度尼西亞發現了世界上迄今最古老的洞穴動物畫——一頭野豬，據信是45500年前繪製的。

這幅岩畫上的蘇拉威西疣豬使用深紅色赭石顏料繪製，好像是在講述某個故事中的一個場景。

發現這幅畫的地方位於印尼蘇拉威西島一個偏遠山谷中的洞穴。它提供了該地區人類定居的最早證據。

刊登在《科學進展》雜誌（Science Advances）上的考古報告作者之一馬克西姆·奧伯特（Maxime Aubert）說，「畫的創作者應該是與我們一樣的現代人，具備了各種能力和工具來描繪它們喜歡的圖畫」。

奧伯特的專長是測定年份，他確定了岩畫表面的鈣沉澱，並利用同位素測年法確定這些沉澱已經有45500年的歷史。

奧伯特認為，這只說明這幅畫至少有如此悠久的歷史，「但它可能時代更加久遠，因為我們所測定的年代僅僅是畫表面鈣沉澱的年份。」

圖像來源，A.A. Oktaviana 圖像加註文字， 高反差度圖像顯示，岩壁上還曾畫有另外兩頭野豬，因為剝落，沒有完整保留至今。

這幅畫長136厘米、寬54厘米，描繪的是成年蘇拉威西疣豬的樣子。

豬背上方有兩個手印， 附近應該還有另外兩頭豬，但它們只留存下一部分。

考古報告的另一名作者亞當·布魯姆（Adam Brumm）說，「另外兩頭疣豬似乎在打鬥或互動，這頭在旁邊看。」

研究人員表示，岩壁上的那兩個手印在製作時，是創作者將手放在壁上，然後再將顏料吐在周圍而成，因此考古團隊希望能夠提取到顏料中唾液留下的DNA樣本。

雖然這幅畫可能是世界上最古老的描繪形體的藝術作品，但它卻並不是人類創作的最古老作品。

下面來看看考古研究還發現了哪些史前人類的洞穴畫。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 這些紅線看起來像一個古老的井號標籤。這幅塗鴉是在南非布倫勃斯洞穴（Blombos Cave）的石頭上發現的，距今已有7.5萬年的歷史，被認為是人類已知的最早的有意識的創作。

圖像加註文字， 西班牙西部的馬爾塔拉維索洞穴（Maltravieso Cave）發現的65000年前尼蘭德特人用手模型將紅色顏料繪製的掌印。

圖像來源，CD Standish, AWG. Pike, DL Hoffmann 圖像加註文字， 在西班牙拉·帕斯加（La Pasiega）洞穴內發現的梯子狀圖案，據研究也是由尼安德特人創作，歷史超過64000年。

圖像來源，STEWART FINLAYSON 圖像加註文字， 在直布羅陀戈漢姆洞穴（ Gorham's Cave）內發現的這個圖案，像不像現代的井字號# ，據信也是由尼安德特人在6萬多年前留下的。

圖像來源，LUC-HENRI FAGE 圖像加註文字， 2018年，考古學家在東南亞婆羅洲（Borneo.）發現的史前洞穴畫，距今至少4萬年。畫上的那類野牛，至今仍然生活在該地區。

圖像來源，Maxime Aubert/PA Wire 圖像加註文字， 在本次考古學家確認野豬畫之前，曾在2019年宣佈在蘇拉威西洞穴中的這幅畫歷史也超過40000年。在此發現之前，科學家一直以為在歐洲發現的距今三萬多年的洞穴畫是最早的人類藝術創作。在亞洲發現的洞穴畫，將人類有意識創作的時間進一步提前。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1879年在西班牙阿爾塔米拉洞穴（The Cave of Altamira）發現的洞穴畫中，這幅野牛最具代表性。畫的歷史可以追溯到約3萬年前。在發現之前，科學家們完全沒有預料到古代人類的智力已經成熟到能繪製如此細膩藝術作品的程度。這也是世界上保存最好的史前藝術品之一。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國拉斯科洞穴(the Lascaux caves) 中的繪畫因精美被稱為「史前西斯廷教堂 」，讚揚其中的繪畫精湛與宏大堪比梵蒂岡西斯廷教堂中的藝術作品。據估計，洞穴中的繪畫已有17000萬年的歷史。