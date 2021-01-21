冰天雪地嚴寒中生存的最酷動物

戴爾‧肖

（ Dale Shaw ）

圖像來源，Paul Souders/Getty Images 圖像加註文字， 帝企鵝靠著抱團取暖的團隊精神頑強地生活在南極大陸。

讓我們先來看看地球上最偉大的嗜雪動物（chionophiles）。沒錯，就是嗜雪動物，或換言之，即生活在冰雪世界，在嚴寒氣候中仍能生存繁衍的耐極度寒冷的動物。

然後，我們再來看哪些動物能在最嚴酷的低溫環境中綿綿不絶地延續生命？以下就是本星球上最酷最耐寒的住客：

帝企鵝

南極的凌烈寒風可以達到讓人牙齒打顫的零下60攝氏度，對帝企鵝的生存是嚴峻的挑戰。

這種企鵝是地球上所有企鵝物種中體型最大的，由於身高比生活在南極體型較小的王企鵝要高，因而更容易暴露在刺骨的寒風中。但帝企鵝得以在南極大陸傳宗接代，主要靠抱團取暖的團隊合作。

在南極最寒冷的幾個月裏，所有帝企鵝會全部擠在一起保暖，擠在中間的最暖和，因此一旦中間的帝企鵝身體暖和過來，就會轉到外圍擋住寒風，以讓外圍吃寒風的帝企鵝進到暖和的中心，彼此交換取暖度過嚴寒。

圖像來源，GummyBone/Getty Images 圖像加註文字， 北極地松鼠躲在地下熬過嚴寒。

北極地松鼠

如果目前的世界現狀讓你想要冬眠，那麼你可能希望仿效北極地松鼠過冬的方式。

北極地松鼠生活在北美洲溫度可降到零下63攝氏度的北極苔原上，為了熬過最嚴酷的寒冬，會躲到地下洞穴中冬眠，一年有八個月的時間沉睡不醒。

北極地松鼠冬眠時，大腦溫度會下降到冰點以上，而核心體溫則會降到破紀錄的零下2.9攝氏度，心率下降到大約每分鐘1次。一旦冬眠結束，北極地松鼠需要三個小時才能完全恢復正常體溫。

圖像來源，cldjansen/Getty Images 圖像加註文字， 威德爾海豹會用牙齒戳穿海冰以呼吸。

威德爾海豹

如果你要找的是一種全身上下無一不適應極地酷寒氣候的哺乳動物，那就讓我為你介紹威德爾海豹吧。這種海豹的生活區域在所有海豹同類中最接近南極點，它們大部分時間都待在南極冰層下捕獵，同時避免被虎鯨獵殺。

威德爾海豹能潛到令人驚嘆的2000英尺深的水下，並能在水下呆上45分鐘，如果找不到冰縫換氣吸氧，就會用牙齒在頭頂的冰層給自己鑽一個通氣孔。

南極的海水溫度比海上面的空氣要高很多，海面氣溫可驟降到零下70攝氏度，所以在特別嚴酷的冬季風暴驟起時，威德爾海豹會潛到海洋裏泡水暖身。

圖像來源，Monica Bertolazzi/Getty Images 圖像加註文字， 巨大的格陵蘭鯊魚能耐嚴寒的冰雪海洋。

格陵蘭鯊魚

格陵蘭大鯊魚生活在北大西洋和北冰洋的深水中，不僅能在寒冷的海水中悠遊生存，還是地球上已知的脊椎動物中壽命最長的，平均壽命在300到500歲之間。

格陵蘭鯊魚極其緩慢的新陳代謝有助於體溫控制和延年益壽。它們也是鯊魚體型最巨大的其中一類，身體可長達6.4米，體重約1000公斤。

不過世界第一飛人博爾特卻不必擔心，因為體型雖巨大，但其速度最高只有每小時1.6英里，因此不出所料，所能捕食的都是睡著了的獵物。

圖像來源，Andrea Izzotti /Getty Images 圖像加註文字， 南極雪鞘嘴鷗有一層很厚的絨毛以保暖。

南極雪鞘嘴鷗

這種外貌像鴿子，羽毛純白的勇敢之鳥是南極大陸唯一的陸棲鳥類，也是唯一在南極大陸生活繁殖的鳥類。

南極雪鞘嘴鷗有一層厚厚的羽絨保暖，大部分時間都待在地面上，覓食其他鳥類的剩飯剩菜。這其實是不錯的生存之道。南極雪鞘嘴鷗也是南極唯一沒有蹼足的鳥類。

如果這種陸禽一直在冰冷的陸地上走動，那麼要如何保持腳趾暖和舒服？這次，沒有神奇的生理訣竅，就是花很多時間兩腳輪流單跳避免過久接觸冰冷地面而已。

圖像來源，Trond Eriksen/Getty Images 圖像加註文字， 麝牛靠自己厚實的多層毛皮適應北極凍土地帶的嚴寒氣候。

麝牛

麝牛是生活在西伯利亞和格陵蘭島的另一種凍土帶動物。其得名，很不幸是來自於發情季節釋放出的強烈氣味，即麝香。

這種威風凜凜的野獸在北極和近北極極度惡劣的環境中生存了上萬年，其耐寒生存秘訣就在其獨特的蓬鬆下垂體毛中。

麝牛體毛由兩層組成，濃密很長的外層被稱為保護毛層，覆蓋在第二層較短的內毛上，因此能在最冷的嚴酷寒冬提供額外的禦寒保暖功能。

圖像來源，Jason Ondreicka/Getty Images 圖像加註文字， 生活在樹皮下，這種勇抗逆境的紅扁皮甲蟲能在地球上極度嚴寒的環境中生存。

紅扁皮甲蟲

紅扁皮甲蟲這種半英寸長的甲蟲分佈範圍可從北卡羅來納州一直延伸到極度寒冷的北極圈。這種甲蟲生活在樹皮下，其生存方式就是為適應最嚴酷的冬季環境。對於這些特別耐寒的蟲子，極地寒冬的氣候就如8月炎熱的西班牙貝尼多姆那樣是稀鬆等閒之事。

在實驗室測試中，紅扁皮甲蟲甚至可以在低至零下150°C的溫度下仍然不會結冰。這是超乎想象的寒冷啊！事實上，這是我們人類能發現的最寒冷低溫。對抗這種低到極度的寒冷，紅扁皮甲蟲是如何做到的？

原來在極度寒冷狀態中，這種甲蟲會排出體內30-40%的水分，並利用細胞膜間的抗凍蛋白來防止體內其餘水分結冰。