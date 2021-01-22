美國總統拜登入住白宮， 其橢圓辦公室的新變化

橢圓形辦公室（Oval Office）是美國總統的辦公室。每當有新總統入主白宮，他們往往會為這裏的內部擺設增添一些個人色彩。而拜登總統在他新辦公室裏擺放的飾品也引發了各方解讀。

如今的這間房間，已被一些美國歷史上最具標誌性及有影響力的領袖人物的畫像與半身像填滿。

「對拜登總統來說，可以走進一間看上去像是美國，且可以展示總統將治理的是怎樣一番疆土的橢圓形辦公室，是一件重要的事情，」橢圓形辦公室運作副主管威廉姆斯（Ashley Williams）在一次獨家展示中向《華盛頓郵報》（The Washington Post）表示。

在他進駐之前，美國第七任總統安德魯·傑克遜（Andrew Jackson）的畫像已被移走。特朗普（Donald Trump）經常被與這位民粹主義者相提並論。與特朗普相同的是，這位總統也在任職期間遭受指責，但他未遭遇彈劾。

傑克遜的畫像原本擺放在堅毅桌（Resolute Desk）左側，現在這個位置已經被美國開國元勳本傑明·富蘭克林（Benjamin Franklin）的畫像取代。富蘭克林同時還是著名作家、科學家及哲學家。《華盛頓郵報》報道稱，富蘭克林的畫像象徵著試圖應對新冠疫情的拜登總統遵從科學的意願。

圖像來源，White House 圖像加註文字， 圖中特朗普辦公桌後方牆上懸掛的安德魯·傑克遜畫像已被換下。

從他的辦公桌抬頭望去，拜登可以看到擺放在壁爐側面的小馬丁·路德·金牧師（Rev Martin Luther King Jnr）及羅伯特·F·肯尼迪（Robert F Kennedy）的半身像。據稱，拜登經常會在講話中提到他們二人在民權運動中起到的作用。

除此之外，這間房間裏的其他半身像還包括另一名民權運動重要人物羅莎·帕克斯（Rosa Parks）。《華盛頓郵報》稱，還有一座雕塑家艾倫·豪瑟（Allan Houser）的作品，其刻畫的是一名印地安阿帕契族（Chiricahua Apache）騎手與一匹馬，這座雕塑曾屬於夏威夷出身的民主黨人參議員丹尼爾·井上（Daniel Inouye）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 民權運動重要人物羅莎·帕克斯及亞伯拉罕·林肯的半身像出現在了拜登的辦公室。

壁爐上方懸掛著一幅大幅富蘭克林·D·羅斯福（Franklin D Roosevelt）畫像，這位總統帶領美國走出了大蕭條（Great Depression）時期及第二次世界大戰。

另一名美國前總統托馬斯·傑斐遜（Thomas Jefferson）的畫像與經常與他意見相左的美國前財長亞歷山大·漢密爾頓（Alexander Hamilton）畫像被配對放置在一起。拜登辦公室向《華盛頓郵報》表示，這象徵的是，在美國不同意見的表達「對民主至關重要」。

另兩名著名美國前總統喬治·華盛頓（George Washington）及亞伯拉罕·林肯（Abraham Lincoln）的畫像也被配對擺放在一起。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 傑斐遜與漢密爾頓的畫像（右與左）仍然保留在壁爐側面，但中間的喬治·華盛頓畫像被換成了一幅富蘭克林·D·羅斯福畫像。

許多社交媒體用戶注意到，在拜登辦公桌後面的桌子上放置著墨西哥裔美國人、勞工領袖塞薩爾·查韋斯（César Chávez）的半身像。查韋斯在上世紀60-70年代為農民工人爭取權益作出了鬥爭。他的半身像與拜登家人的多幅照片擺放在一起。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 塞薩爾·查韋斯的半身像與拜登家人的照片擺放在了一起。

特朗普2017年就職後帶入白宮的金色窗簾與地毯在1月20日消失了。它們被比爾·克林頓（Bill Clinton）擔任總統時曾用於裝飾橢圓辦公室的一條深藍色地毯及深色的金色窗簾所取代。

特朗普時期代表軍隊不同分支的旗幟也被撤換，換成了美國國旗及美國總統旗。

而曾引發爭議的英國戰時領袖溫斯頓·丘吉爾（Winston Churchill）半身像也被撤走。

這座半身像此前被巴拉克·奧巴馬（Barack Obama）移走過一次，特朗普又將它弄了回來。時任英國外交大臣、現英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）當時曾指責奧巴馬"對大英帝國懷有祖傳的厭棄之情"。