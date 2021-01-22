防疫抗疫：那些可以殺菌消毒的平面

克里斯汀·盧（Christine Ro）

BBC未來網特約撰稿人

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 古希臘人已經開始使用銅來烹飪和醫療。銅合金中的離子既抗病毒又抗菌，能在兩小時內殺死99.9%以上的細菌。

英國倫敦帝國理工學院（Imperial College London）的傳染病研究員拉魯裏—毛姆斯警告說：「如果我們什麼都不做，每年將有1000萬人死亡。」

他是尋找解決抗菌素耐藥性的人之一。他計劃將這些病原體在人與人之間傳播的物體表面轉化為對抗它們的武器。

圖像來源，iStock 圖像加註文字， 在門把手、升降機按鈕和水龍頭等頻繁接觸的物體表面上使用抗菌金屬或表面，可以降低傳播風險。

一些科學家希望，只要改變我們使用物體表面的紋理，或者在表面塗上能更快殺死細菌和病毒的物質，就有可能在傳染性生物體進入身體之前擊敗它們。

拉魯裏—毛姆斯說：「銅是最適合使用的表面，因為人類已經使用了3000年。古希臘人已經開始使用銅來烹飪和醫療。」

銅的表面也可以用激光處理，製造出粗糙的紋理，從而增加表面面積，擴大可以殺死的細菌數量。印第安納州普渡大學（Purdue University）的研究人員開發了這項技術，發現銅甚至可以在短短幾個小時內殺死高度密集的耐抗生素細菌菌株。這種方法不僅可以用於門把手，還可以幫助降低髖關節置換等醫療植入物引起的感染。

改變表面的紋理可以提供一些防止傳染病的方法。

「當細菌細胞……有效地破壞生物膜時，你基本上看到的是一種獨特的自然機制。」伊萬諾娃說，她已經研究模仿這種設計方法大約十年了。她從大自然中汲取靈感，試圖改變易受污染表面的微小紋理，以防止細菌在表面形成菌落。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 控制醫院裏的耐抗生素細菌正在成為一項重大挑戰，如果放任不管，可能會奪去許多人的生命。

伊萬諾娃說：「這些表面不需要任何特殊的治療，需要化學藥劑或抗生素才能有效。」

然而，製造出能夠預防病毒的表面需要特別精細的精確度，因為它們比細菌要小。但西班牙羅維拉大學（Universitat Rovira i Virgili）的生物物理學家弗拉基米爾·鮑林（Vladimir Baulin）認為，類似的技術可以用於病毒，包括冠狀病毒。一種策略是將病毒粒子困在納米柱之間（納米柱是一種可以在表面合成的微小的柱狀結構）。這有助於收集病毒顆粒，讓科學家可以開發測試和疫苗。另一種策略是將表面紋理化，使其納米突起在物理上破壞病毒的最外層，例如在口罩過濾器中。

大自然還為我們提供了其他方法，使我們周圍的物體表面對疾病傳播更具彈性。

阿根廷馬德普拉塔國立大學（Universidad Nacional de Mar del Plata）的化學工程師彭斯（Alejandra Ponce）說：「有很多證據表明，精油作為抗菌和抗病毒的成分是有效的。」以茶樹油為例，這種氣味強烈的物質激發了一系列美容產品的靈感。彭斯指出，在實驗研究中，「茶樹油氣霧劑具有很強的抗病毒作用，在接觸五至15分鐘內，滅活模型病毒的效率可達95%以上」。

然而，對抗菌植物提取物表面塗層的應用研究仍處於實驗階段。從理論上講，這些植物材料可以製成抗細菌的塗層，但需要了解的關鍵成分以及它們所針對的微生物類型還有很多。

圖像來源，iStock 圖像加註文字， 複製蟬翅膀表面的微小刺狀物可以防止細菌定居和形成菌落。

但總的來說，抗菌表面的潛在應用是很多的。鮑林說：「對我來說，重要的是，要強調這是普遍機制，這就是為什麼它有如此廣泛的範圍。你可以把它應用到很多物體表面上。」

任夢英和她的同事們還擔心「銀或銅等表面塗層產生耐藥性的風險」，而拉魯裏—毛姆斯確信，由於細菌在過去3000年裏都沒有產生對銅的耐藥性，未來也不太可能。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 軟木以其抗菌性能而聞名，已經被用作地板素材。

無論如何，這些技術找到商業合作伙伴並擴大規模都需要時間。已經有了一些範例。鯊魚是一種塑料薄膜材料。在表面使用鑽石圖案來模仿鯊魚皮，就可避免細菌在上面定居。這一技術已經應用於導管等醫療設備上，這些設備可以將傳染性細菌帶入體內。微盾360（MicroShield 360）塗層已經應用于飛機內部的表面，比如座椅，以防止細菌。

儘管3D打印機很少能在納米級工作，但一些型號已經實現了這一里程碑。有一天，甚至可能在你的客廳打印出對抗微生物的圖案。

這些表面可以成為我們抗擊傳染病和未來大流行病的重要工具。

拉魯裏—毛姆斯說：「我們周圍到處有人感染，所以目前的戰鬥正當其時。最重要的是為下一個危機做好凖備。我們不知道危機什麼時候會來。」