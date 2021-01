從鄭爽風波說起:關於代孕 你需要了解的幾個基本問題

何為代孕

歷史淵源

歷史學者珀斯蓋特(J.N. Postgate)在關於早期美索不達米亞的社會和經濟(Early Mesopotamia Society and Economy at the Dawn of History)的專著書中提到,古巴比倫法律和社會習俗允許代孕,主要因為當時已婚女性不育可以被丈夫合法拋棄,所以富家太太為了避免離婚會讓女僕代孕。

科學進步

法律挑戰

國籍問題

過去十多年來,無國籍代孕兒童問題成為許多學者關注和研究課題,比如BM 尼科爾(B.M. Nichol)2016年出版的《一個沒有祖國的孩子:消解代孕出生兒童無國籍狀況》(A CHILD WITHOUT A COUNTRY: DISSOLVING THE STATELESSNESS OF CHILDREN BORN THROUGH SURROGACY),C.A. 喬杜里(Cyra Akila Choudhury)在牛津網上手冊(Oxford Handbook Online)發表的「跨國商業代孕:合同、衝突和國際法律監管前景」(Transnational Commercial Surrogacy: Contracts, Conflicts, and the Prospects of International Legal Regulation )。