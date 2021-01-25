SpaceX火箭單次發射143顆衛星，刷新「一箭多星」世界紀錄

喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

BBC科學事務記者

圖像來源，Getty Images / NurPhoto 圖像加註文字， 「一箭143星」任務為SpaceX獵鷹九號可回收火箭刷新里程碑。

一枚火箭能單次搭載多少人造衛星登上太空的世界紀錄再度被刷新，在美國佛羅里達州，143枚形狀不同，大小不一的衛星，搭乘SpaceX獵鷹火箭發射升空，進入預定軌道。

這刷新了2017年由一家印度公司所創下的「一箭104星」紀錄，進一步證明太空活動正發生結構性轉變，更多玩家參與其中。

這樣的轉變源於組件開發中的革新，微型化和低成本，當中有不少是直接取用自智能手機等消費者電子產品。換言之，如今幾乎任何人都能造出一台體積細小，但有足夠能力運行的衛星。

再者，SpaceX開出發射一台衛星只需100萬美元的價格，個中商機可望陸續有來。

SpaceX旗下有十枚衛星隨獵鷹火箭升空，加入到其「星鏈」（Starlink）巨型通訊衛星星座當中，向地面提供寬帶互聯網服務。

舊金山企業Planet是這次發射衛星數目最多的單位，共有48枚人造衛星升空。這是其最新一批超級信鴿（SuperDove）衛星，能每日從太空拍攝分辨率介乎三至五米的地面照片。新增的衛星把Planet在軌衛星總數增至超過200枚。

圖像來源，Planet Labs Inc 圖像加註文字， Planet利用其信鴿系列衛星每日拍攝地球面貌，例如圖中的危地馬拉聖瑪利亞火山（Santa María）。

台灣自主研發衛星隨SpaceX獵鷹火箭升空

台灣國家實驗研究院國家太空中心透露，兩枚台灣自主研發衛星星期天（1月24日）隨SpaceX獵鷹九號火箭，分別是國立中央大學太空科學研究所研製的飛鼠衛星，以及騰暉電信科技公司、雷斯康公司、國立海洋大學運輸科學系等製作的玉山衛星。

圖像來源，Facebook / NCUinSpace

官方中央社引述國家太空中心稱，飛鼠衛星尺寸為10厘米（公分） 乘10厘米乘34厘米，重量4.5公斤，可量測太空電離層的電漿特性，研究它如何干擾衛星和地面無線電通訊，從而提升全球定位系統（GPS）能力；玉山衛星尺寸為10厘米乘10厘米乘17厘米，重量1.6公斤，用途包括船舶、車輛動態監控、交通管制、急難救助、國土安全等。

台灣國家太空中心於2017年開展「立方衛星計劃」，遴選三組當地團隊各研發一枚衛星，預定運行軌道為地球海拔450至600公里之間。計劃中第三枚，由國立虎尾科技大學研發的堅果衛星，預定於2021年6月發射，應用於追蹤全球飛機飛行軌跡。

2017年8月底，台灣首個完全自主研發的福爾摩沙衛星五號也是委託Space X以獵鷹九號火箭發射，投入經費56億元新台幣（2億美元；12.95億元人民幣），當時450公斤之重量已被台灣媒體形容為輕巧，但中大太空科學與工程學系系主任趙吉光副教授對中央社指出，飛鼠衛星僅重4.5公斤，不算發射費用的硬體投入成本大概不到4000萬元新台幣，研究團隊希望以這樣輕巧的立方衛星來解決通訊干擾問題。

圖像來源，SWARM 圖像加註文字， 「物聯網」："太空蜜蜂"（SpaceBees）衛星將連接地面上各種各樣的器材。

超級信鴿約為一個鞋盒大小，但這趟獵鷹火箭搭載的衛星多數只略大於麥克杯，一些甚至比一本口袋書還要小。

美國Swarm Technologies這次推出名為「太空蜜蜂」（SpaceBees）的衛星，尺寸僅10厘米乘10厘米乘2.5厘米。這些衛星將作為連接各種地面器材的節點（telecommunications nodes），這些器材可以附載到各種各樣的物體上，例如遷徙中的動物，或者是海運集裝箱。

圖像來源，SpaceX 圖像加註文字， 衛星被裝配到一台分配器（dispenser）中，隨火箭升空到指定高度時，依次將衛星發射到軌道上。

部分搭載於這趟獵鷹火箭上的衛星大如行李箱，其中包括幾枚雷達衛星。雷達是這場衛星零件革命的其中一個主要受益者。

傳統上，雷達衛星體積龐大，重量以噸計，發射升空耗資以億美元計，意味著只有軍方和大型航天機關負擔得起運營這些衛星的成本。但新物料和微型「現成組件」大幅降低了這些飛行器的大小（低於100公斤）和價格（數百萬美元）。

圖像來源，IQPS 圖像加註文字， 日本研發的iQPS雷達衛星會在進入太空之後才展開大型天線。

來自芬蘭的Iceye、美國的Capella和Umbra，以及日本的iQPS衛星，都在星期天（1月24日）隨火箭發生升空。這些初創企業希望組建衛星星座，以迅速、連續傳回地球的衛星照片。

相比於標凖光學照相機，雷達有穿透雲層，不分晝夜探測地表的能力。我們在進入一個新時代，地球上的大小變化，幾乎都能馬上被衛星捕捉。

獵鷹火箭把這143枚衛星送到地球海拔500公里處一條圍繞南北極運行的軌道上，這是「一箭多星」型「拼車」式航天任務的缺點之一：火箭去哪裏，你就只能去那裏。

對於某些搭客來說，這並不理想。一些衛星項目希望能在更高或更低的軌道，或者是不同經緯度的軌道運行。把衛星裝配到太空拖船（Space Tugs）就能解決這問題。拖船脫離搭載火箭之後，可再花數周時間修正到「搭客」所需的軌道。星期天發射的獵鷹火箭就搭載了兩艘太空拖船。

但對於某些項目而言，「定期航班」也許是唯一讓人滿意的選擇，這就是為什麼我們還沒看見一股製造小型火箭，提供「專門航班」的發射浪潮。

圖像來源，Virgin Orbit 圖像加註文字， 英國維珍軌道公司（Virgin Orbit）近日成功利用退役自姊妹公司維珍航空（Virgin Atlantic）的波音747飛機於半空發射運載火箭到太空。

這些小型火箭在成本上未必能與SpaceX獵鷹九號等大型火箭匹敵，但有望吸引那些有專門或緊急需求的顧客。

他解釋說：「這些小型衛星曾經讓人迷戀，給人帶來樂趣，那是關於如何以最便宜的辦法登上太空。」

哈特對BBC說：「這正在迅速改變。它們成為了身負重任的生意，要是它們得等上其他人，或者是掛上不合適的軌道，就要蒙受損失。這就是為什麼你將會看見有人願意多付一點錢，在他們必須起行之際，把他們帶到他們想去的地方。」

而隨著進入近地軌道的衛星數目急速增長，太空交通管理成為熱議話題。

目前，全面對撞十分罕見，但如今會遭受突然、預期之外的動量變化（momentum changes）的衛星出奇地多（達到10%），其中最有可能是受到一些舊有航天任務所產生的碎塊撞擊。