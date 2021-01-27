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新冠疫情：疫苗體現出的國家貧富差距
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新冠疫情：疫苗體現出的國家貧富差距
47 分钟前
去年11月，全球因首支新冠疫苗凖備就緒而一片雀躍。但這可能並不會是這場全球大流行尾聲的開始。
由於經濟實力的差距，不同國家的疫苗接種進度相差懸殊。這也會影響全球克服疫情的進展。
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