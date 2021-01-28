疫情封鎖下「養狗熱」：你真的凖備好養寵物了嗎？

阿施思·納格什（Ashitha Nagesh）

BBC記者

圖像來源，Getty Images

2020年3月，隨著英國、美國部分地區和其他一些地方第一次進入封鎖期，數百萬人突然開始有許多時間呆在家中，以互聯網為友。

在社交媒體上，有的人似乎很享受和狗玩耍，上傳可愛的照片，錄製動物主題的抖音視頻。它傳達的信息是：一個毛茸茸的朋友會讓大封鎖時期不那麼孤單。

許多人以往推遲養狗是因為在家時間太少，而大封鎖後他們有了更多時間。他們把大封鎖看作養寵物的絶佳機會。

現在差不多一年過去了，一些沮喪的寵物主人開始將行為有問題、年齡較大的寵物交到動物收容所，寵物銷售網站也有許多待轉售的寵物。

一個月前，傑西卡決定養一隻狗。

傑西卡目前沒有工作，她居住的德克薩斯州仍有新冠疫情限制措施，這似乎是一個帶新家庭成員回家的最佳時機。

傑西卡和其伴侶都是和狗一起長大的，他們認為自己是有經驗的主人，也已經養了一隻貓。當他們開始研究狗時，仔細考慮了哪個品種最適合。他們想要狗既易於在家訓練，又能和貓友好相處。最後，他們決定養一隻拉布拉多犬。

在流浪狗收容所，他們見到了一隻叫巴迪的拉布拉多犬，巴迪才一歲多。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 傑西卡的狗巴迪有時候會突然變得精力充沛，過了一個月也沒有平緩的跡象。

巴迪很乖、很鎮定，舉止得體，收容所說它受過良好訓練，正是傑西卡和其伴侶想要的。但帶它回家後，巴迪似乎變成了另一隻狗。

「他根本沒有受過訓練，」傑西卡說，稱巴迪受過如廁訓練，但不知道基本的命令，比如坐下、過來等。

而且，巴迪有時候會突然變得精力充沛，過了一個月也沒有平緩的跡象。

傑西卡和伴侶做出了一個艱難的決定，要把巴迪交給一個狗狗救援組織，他們希望能給巴迪找一個適合的家庭。他們正在申請不同的動物收容所。雖然他們對養巴迪失敗感到失望，但他們對已經發生的事情並不感到內疚。

「如果你養了一隻狗，過了一段時間，你意識到你無法再控制它了，我認為養它實際上對它來說是不公平的，因為你無法給它們最好的生活。」

「我以為我凖備好了」

在離傑西卡近5000英里外的英格蘭西南部，一對年輕夫婦也在飼養拉布拉多犬時發現問題。

瑪拉·埃爾南德斯（Mara Hernandez）是一名動物學家，她和丈夫也是和狗一起長大的，兩年前他們就打算養只小狗，但時機一直都不太合適，直到去年他們開始在家工作。

那時，他們把拉布拉多犬帕吉帶回家。儘管瑪拉和動物相處過，但她說第一個月非常艱難。

「我努力花時間閲讀，在YouTube上看了訓練師視頻，讀了關於小狗的書，所以我以為我凖備好了，」她說。她和丈夫都請了兩周假，幫助小狗安頓。

但一旦他們重新工作和學習，要時刻保持警惕，同時還要做家務，這種壓力損害了瑪拉的心理健康，她多年沒有過的焦慮又回來了。

圖像來源，Mara Hernandez 圖像加註文字， 瑪拉說，如果沒有在封鎖期間與公婆住在一起，他們可能早就給帕吉找新家了。

她說：「你不能把你的目光從它們身上移開，因為你不想讓它們嚼一些可能對它們有害的東西，這有點像養了一個蹣跚學步的孩子，你總是要盯著他。」

「所以我的壓力真的很大，因為我什麼工作都做不了。除非它睡覺，否則我總是得照看它……我連獨自洗澡都不行。我得在它睡著的時候一口氣做完所有家務。」

把帕吉帶回家僅三周後，瑪拉就在網上發了帖子請求幫助，稱考慮把狗還給育犬人。有評論回復說，聽上去她並沒有做好凖備養狗。

去年11月，英國首相約翰遜宣佈進行第二次封鎖，當時瑪拉和丈夫已經快要把狗交還給飼養員。封鎖開始前，他們搬到了瑪拉公婆那裏。他們發現，有更多人照顧小狗之後，事情變得簡單多了。

最後在瑪拉公婆的支持下，瑪拉夫婦決定留下帕吉，現在帕吉已經四個月大了。

瑪拉說，如果沒有在封鎖期間與公婆住在一起，他們可能早就給帕吉找新家了。

出售寵物

並不是只有瑪拉和傑西卡對小狗們感到不知所措。許多人選擇在網上出售他們的寵物狗，而不是交還給育犬人或交到動物組織。

去年3月中旬，英國「購買小狗」的搜弱量增長了四倍，5月初又翻了一番，美國也出現了類似趨勢。在許多情況下，由於對幼犬的需求激增，不負責任的育犬人將價格提高了數千英鎊。

然後在11月，關於出售小狗的網絡搜索詞在谷歌上激增。

在本文撰寫時，英國寵物販賣收養網站Pets4Homes正在出售一些狗，並稱這些狗是最近購買的，但並不適合他們。這些狗大多數標價都在1500英鎊以上，還有很多在2500英鎊或更高。其中一些明確表明，狗主人希望能收回他們最初購買小狗支付的數千美元。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 去年3月中旬，英國「購買小狗」的搜弱量增長了四倍，5月初又翻了一番，美國也出現了類似趨勢。

例如，一隻8個月大的小獵兔犬被出售，是因為其主人「意識到它並不適合住在城市公寓裏，也不適合兩個工作的人」。

BBC聯繫了Pets4Homes，他們沒有提供最近出售的年齡較大的狗和幼犬的確切數目。一名發言人稱，他們沒有看到幼犬銷售激增的證據，而且「在2021年1月的某些日子中，我們看到在Pets4Homes上待出售或收養的幼犬比2020年同期要少得多」。

然而，此類出售信息證實了動物福利機構的擔憂，他們經常警告說，因疫情被遺棄的小狗數量正在上升。

英國皇家防止虐待動物協會奇切斯特諾迪山動物收容所（RSPCA's Mount Noddy animal shelter）經理博瑟威（Susan Botherway）告訴BBC，最近收到了一些狗主人送來的小狗，狗主人覺得自己無法照顧它們。其中一隻小狗是傑克羅素㹴和貴賓犬的雜交品種，名叫羅比，在它出生後的8個月裏，除了它的主人，它沒見過別人。

最後，羅比被收養了。但是博瑟威說，不是所有的狗都足夠幸運，有人能收養它們。

圖像來源，RSPCA 圖像加註文字， 動物福利機構警告說，因疫情被遺棄的小狗數量正在上升。

博瑟威還警告人們不要通過網站或社交媒體在線購買小狗。在最糟糕的情況下，買家可能會無意中支持幼犬工廠，那裏狗的飼養條件惡劣。一些不道德的育狗人也可能試圖非法出售未滿八周的幼犬。

英國皇家防止虐待動物協會擔心這將成為一種趨勢：因為英國現在正處於另一輪封鎖中，所以還沒能看到丟棄寵物的全部規模。