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桑德斯手套熱潮：探尋編織品與政治之間的淵源
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桑德斯手套熱潮：探尋編織品與政治之間的淵源
30 分钟前
在美國總統拜登（Joe Biden）的就職典禮上，美國參議員伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）戴手套的照片成為全球焦點。但其實，編織品與政治運動之間的淵源遠不止於此。
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