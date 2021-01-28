桑德斯手套熱潮：探尋編織品與政治之間的淵源

在美國總統拜登（Joe Biden）的就職典禮上，美國參議員伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）戴手套的照片成為全球焦點。但其實，編織品與政治運動之間的淵源遠不止於此。