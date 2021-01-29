愛吃薯片的鸚鵡飛不動了，減肥後又飛起來

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻加註文字， 巴德曾因太胖而不能飛行。

一隻愛吃薯片的鸚鵡曾因太胖而不能飛行。但在節食後，成功瘦身。

亞馬遜綠鸚鵡巴德（Bud）在抵達英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）時，體重約620克（1.4磅）。

她的新主人不得不禁止其在家裏吃這種美味的零食。她說，巴德可以「發現四英里外打開的一包薯片」。

近一年過去了，克洛伊·肖頓（Chloe Shorten）說，這只22歲的鳥兒「熱愛生活，可以再次飛起來了」。

在該動物保護協會工作的肖頓女士說，巴德比正常體重重了200克，屬於「極端超重」。

圖像來源，RSPCA 圖像加註文字， 她的新主人禁止她吃零食。

由於原來的主人覺得她多餘後，這家伙在去年3月新冠疫情封鎖前不久來到了該協會的中諾福克和北薩福克分站。肖頓女士和她的丈夫決定在諾福克給它一個永久的家。

「鸚鵡是非常聰明的鳥，需要非常專業的照顧——當她來的時候，我們當然忙得不可開交，」她說。

「雖然從外觀上看鸚鵡超重是很困難的，但當她試圖飛行時你便會發現，她會真的掉到地上。」

「她有蝙蝠般的聽覺，能發現四英里外打開一包薯片的聲音，所以她超重也就不足為奇了。」

在被禁止食用薯片後，巴德的體重很快下降了。

「值得慶幸的是，她的體重很快就減了下來，現在也快樂多了，」肖頓說。

圖像來源，RSPCA

「她很熱愛生活，又能飛了，看到她在家裏飛來飛去，真是太好了。」

肖頓說，養鸚鵡「工作繁重」，「重要的是，人們在養鸚鵡之前要先做研究」。

「不過，它們非常有趣，而且會給你帶來難以想象的回報，」她說。