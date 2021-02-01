美國總統都使用哪些科技產品？答案可能比你想得還少

圖像加註文字， 美國總統拜登

全世界最強國家的元首應該能使用任何他想要的高科技裝置，但事實上，美國總統拜登能用的消費型電子產品可能比你擁有的還少。

這是因為美國總統身邊的所有電子產品可能是每個黑客都想要入侵的終極目標，為了確保國家安全，總統能用的電子裝置受到嚴格限制。

在2000年以前，麻煩還沒有這麼大，唯一有黑客攻擊風險的個人裝備只有電腦和非智能手機。

而且，貴為總統何必需要手機，直接讓人用安全專線接通任何他想要通話的對象就好了。

但是到了2009年問題就來了，奧巴馬上台入主白宮，他拒絶與愛用的黑莓分離，並且和總統安全顧問為此爭執了好幾個星期。

最後奧巴馬贏了，獲准繼續使用他的黑莓，但用途僅限於「和高級官員以及少數幾個私人朋友保持聯繫」。

在那之後，美國總統獲准使用的科技產品越來越多，讓總統安全顧問擔心的半夜都睡不著覺。

圖像來源，WHITE HOUSE 圖像加註文字， 前總統奧巴馬，2014年

總統級iPad

2010年蘋果iPad問世，當然了，美國總統也想要一個。

所以國家安全顧問就為奧巴馬改裝了一個總統級iPad，安全性更高的iPad，而且據說奧巴馬身邊的幕僚也都是用這種安全規格的iPad。

奧巴馬政府時期擔任國家安全委員會（National Security Council）網絡安全官員的施瓦茲（Ari Schwartz）表示，奧巴馬政府時期的高級官員使用的iPad都有經過修改提高安全防護。

不過，白宮竟然沒有安裝wi-fi無線上網。

施瓦茲說，「白宮沒有wi-fi，我們還就此進行過討論，為什麼白宮不能裝wi-fi呢？後來我們達成結論，認為wi-fi容易造成安全漏洞。」

後來，奧巴馬一家人在白宮的生活居住區最後還是安裝了wi-fi，不過據第一家庭表示，連線狀況很差。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 前總統特朗普，2020年

在奧巴馬之後入主白宮的特朗普，可以說是在其任內推特最有名的人，他也堅持要使用個人裝置，據報他更換手機速度很快，使用一段時間後就出於安全原因更換新機。

也有許多報道說他不喜歡使用電腦和電子郵件，偏愛使用實體文件來進行溝通聯繫。

拜登的健身自行車

如果10年前的iPad讓科技顧問擔心得半夜都睡不著覺，那麼現在的網絡世界簡直就讓他們惡夢連連。

肯尼迪政府學院（Harvard Kennedy School）講師施奈爾（Bruce Schneier）表示，網絡世界裏每樣東西都變成連線的電腦，都可能成為黑客攻擊的目標。

「不論是派樂騰（Peloton）線上健身自行車，或是你的手機、電冰箱、室內溫度控制器、玩具、汽車，都能上網，也都能被黑客入侵。」

新上任的總統拜登也喜歡電子裝置，他佩戴蘋果手錶，使用派樂騰健身自行車，該健身自行車搭配電腦螢幕，攝像頭和麥克風，所有配件都和網絡連線。

施奈爾表示，總統的安全人員可以拆掉健身自行車搭配的攝像頭或其他配件，這樣子就更安全了，但或許也失去了使用高端科技健身自行車的意義。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 派樂騰健身自行車在新冠病毒疫情期間大受歡迎

斯坦福大學（University of Stanford）的網絡安全專家赫伯特·林（Herbert Lin）說，現在很難找到什麼裝置是不能被黑客入侵的。

「不會被黑客入侵的裝置，大部分都沒什麼用，因為不能與外界溝通聯繫。」

智能但不安全

最安全的選擇也許是根本不使用任何科技裝置，但是對前兩任總統而言，這也根本就做不到。

除了屬於硬件的科技裝置之外，屬於軟件的手機程序也可能成為安全隱患。

據拜登的傳記作者歐逸文（Evan Osnos）指出，拜登使用蘋果新聞手機應用程序，而這也可能是個問題。

施瓦茲表示，軟件可能更難保障其安全性，因為所有軟件都是遠端更新的，你購買安裝的時候可能是完全安全的，但軟件更新的時候有可能被人安裝惡意程序。

施奈爾同意這個觀點，他說所有的軟件都有潛在的安全性問題，因為現在所有的軟件都和網絡連線，容易受到連累。

最壞情況

不久前，有消息傳出美國聯邦政府機構遭到俄羅斯黑客入侵，影響到美國財政部、商務部和國土安全部。

更糟糕的是，發現有黑客入侵的時候為時已晚，黑客已經入侵超過好幾個月都沒被發現。

這顯示兩件事實：外國黑客試圖突破美國網絡安全；美國網絡安全存在漏洞。

最壞的情況是總統的裝置被黑客入侵而且沒被發現。

假設總統的iPhone被黑客入侵，那後果不堪設想，等於是總統隨身攜帶黑客的裝置讓人隨便監看監聽，這個想法足夠讓白宮的安全人員背脊發涼。