新冠疫苗：接種近兩月 尚未解答的四個問題

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這是一場跟時間的競賽，全球的科學家醫學家和公共衛生專家動員起來為全人類注射新冠疫苗，讓我們的生活能夠盡快恢復正常。

新冠疫苗開始注射到現在已經快要兩個月，目前全世界已有6000萬人口接受了疫苗接種。

但是在各國加速接種的同時，我們對新冠疫苗還是有一些尚未解答的問題，其中甚至有些很基本的問題我們都不清楚。

1. 疫苗的免疫力能維持多久？

感染過新冠病毒或者接種新冠疫苗之後，免疫力能維持多久是我們一直在尋找答案的問題。

在新冠病毒疫情爆發一年之後，有關中期和長期免疫力的第一份研究報告已經發表。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 疫苗提供的保護持續多久仍然未知

根據美國加州的拉霍亞免疫學研究所（La Jolla Institute for Immunology）的研究，新冠病毒感染者在痊癒之後，其免疫力能維持至少6個月。

這和英格蘭公共衛生機構（Public Health England）的發現大致相同，該機構表示大多數病人康復後免疫力能維持至少5個月。

考慮到新冠病毒疾病還是一年前才出現的流行病，科學家相信免疫力應該能維持更長的時間，甚至長達數年之久。

疫苗提供的免疫力也大致相同，但每個人身體體質不同，也許有些人免疫力能維持更久，有些人免疫力維持更短。

英國萊斯特大學病毒學家朱利安·唐（Julian Tang）表示，「疫苗接種工作才剛開始，現在很難斷定免疫力能維持多久，大概是介於6至12個月之間，但是有很大一部分取決於病人本身，以及疫苗的種類。」

美國梅奧診所醫學中心（Mayo Clinic）的分子醫學教授巴德利（Andrew Badley）更為樂觀，「我相信疫苗的效用和免疫力可能持續幾年。詳細分析感染變異毒株的病例和患者接種後的反應也非常重要。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 接種後的免疫力取決於不同的疫苗以及個人的免疫反應

2. 接種疫苗後還會感染新冠病毒嗎？

嚴格來說，這是有可能的。

首先，大部分的疫苗要等到接種二至三周之後才會產生保護力，如果在接種疫苗的第二天，或是一周後暴露在新冠病毒下，還是有可能會被感染的，而且還會傳播病毒給其他人。

就算是在接種疫苗數周之後再暴露在新冠病毒下，也不能說絶對不會被感染。

美國梅奧診所醫學中心（Mayo Clinic）的分子醫學教授巴德利（Andrew Badley）表示，現有的數據顯示，一些接種過疫苗的人還是會感染新冠病毒，但是比起沒接種疫苗的人，他們體內的病毒量比較少，病情也更加輕微，傳播病毒給其他人的機會更小。

醫學界目前的共識是，不論是哪一種疫苗，都能夠保護絶大多數的人，但是保護免於感染和散播病毒的程度如何還很難下定論。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 倫敦，社交疏離仍然抗疫的一個主要手段

3. 疫苗對新冠病毒變異毒株也有效嗎？

這是許多人關切的問題之一，病毒一直在不停改變適應環境，有時候是因為抵抗疫苗而出現變異。

英國和南非出現的新冠病毒變異毒株已經散播到其他國家，而且因為傳染力更強而更難以對付。

莫德納疫苗已經表示，疫苗對英國和南非新出現的變異病毒仍然有效，但他們會研發新疫苗成分提高保護力。

輝瑞/BioNTech疫苗也表示能有效對抗新變異毒株，但是巴德利教授表示，沒有100%有效的疫苗，疫苗的保護程度要看病毒的變異情況。

總結來說，各國政府和公共衛生機構將持續觀察，密切注意是否有新變異病毒株出現，並評估現有治療方法和疫苗是否有效。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿姆斯特丹機場，病毒變異，許多國家開始限制人員進出

4. 需要在多長時間裏，接種多少劑量？

舉例來說，輝瑞/BioNTech、莫德納和牛津/阿斯利康等三種疫苗，都需要分別接種兩個劑量的疫苗。

在一開始，根據不同疫苗的測試情況，人們被告知需要在接種第一劑疫苗的3至4個星期之後，接種第二劑疫苗。

但是在2020年底，英國政府宣佈將首先擴大第一劑疫苗的接種，讓盡可能多的人先接種第一劑疫苗，然後在3個月之後接種第二劑疫苗。

英國政府的做法在國際上引起很大的討論，但是輝瑞和大多數的科學界人士仍然表示需要按照臨牀測試驗證的方式進行疫苗注射，也就是第一劑和第一劑相隔21天。