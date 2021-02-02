恐龍相互交流的一種方式：洩殖腔發亮
人類對恐龍可以說相當熟悉，無論是倫敦自然歷史博物館的恐龍骨架化石，還是好萊塢科幻影片裏的恐龍世界，或者學校教科書裏的詳盡介紹，從恐龍時代到恐龍滅絶再到化石研究，探索從未停止，卻似乎也沒有窮盡。
考古學家和生物學家對恐龍不斷有新的發現。
最新研究發現，恐龍的洩殖腔（排洩和生殖出口）會發光，而這很可能是跟同類交流的一種方式，傳遞特定信息，類似於狒狒發情時屁股會紅腫。
布里斯托大學宏觀進化學講師雅各布·溫瑟（Jakob Vinther）和馬薩諸塞大學阿默斯特分校解剖學家和動物生殖系統專家黛安·凱利（Diane Kelly）在學術期刊《對話》（The Conversation）上介紹了關於恐龍生理構造功能的最新發現。
這是個意外的發現，最早發表在《當代生物學》期刊上，源自德國法蘭克福森根堡自然歷史博物館的一件展品：中國遼寧白堊紀熱河早期沉積岩中發現的鸚鵡嘴龍化石標本。
和其他哺乳動物的身體構造不同，恐龍的洩殖腔是個「萬能孔」，承擔了所有功能：排便、排尿、交配、下蛋。
但是，大部分出土恐龍化石都沒有保留較完整的洩殖腔。直到遼寧出土了非禽類恐龍和禽類化石 — 它們的鱗狀皮紋路和羽毛保存得完美無缺，連皮毛和鱗片顏色的黑色素都清晰可見。
這就為古生物學家提供了復原恐龍本來的膚色需要的素材，製作出彩色的立體標本複製品。
古生物學家尼科爾斯（Bob Nicholls）和同事們據此復原了這只鸚鵡嘴龍生前的外觀顏色。它生活在一億多年前，體型相當於拉布拉多獵犬那麼大，跟三角恐龍之類體格龐大的角龍類恐龍是近親。
它生前的顏色復原後投射到實物尺寸的3D模型上，可以看到它有反蔭蔽保護色，為它在光線昏暗的森林裏提供蔽護。
而更驚人的秘密在它的臀部，秘密的曝光則純屬意外。
完成了對這頭鸚鵡嘴龍膚色的復原後，研究小組回到森根堡博物館去拍一條短視頻，介紹色彩復原過程。拍攝時發現它的洩殖腔部位保存完好無缺，比以往任何恐龍化石的這個部位都完美，是深入研究的絶好標本。
於是，研究小組開始復原1.3億年前的鸚鵡嘴龍的臀部。完成後的模型顯示洩殖腔開口兩側有一對側唇，呈V形朝向尾尖方向，側唇之間是一坨腫塊。洩殖腔表面覆蓋細小的重疊鱗片，有黑色素沉積，顏色較深。但無法確定這具恐龍化石的性別。
如果鸚鵡嘴龍活著的時候洩殖腔部位是這種深色，則起不到保護色作用，顯得反常。
這個反常現象如何解釋？
恐龍曾經與飛禽並存。飛禽在生物演化過程中形成了用於識別同類和求偶的視覺信號本能，比如孔雀開屏。
有些禽鳥直接用洩殖腔發信號，比如領岩鷚求偶過程中雌鳥的洩殖腔部位會發亮。
已經知道恐龍具有相當高級的視覺傳訊機能，比如羽毛呈彩虹色。所謂「裸體」恐龍，即全身覆蓋的是鱗片而不是羽毛的「無毛恐龍」，臀尾部沒有遮掩，完全可以通過洩殖腔信號傳遞信息。
這具臀尾部保存完好的恐龍化石為我們提供了珍貴的線索，得以窺見恐龍的社交行為。不過，現在還無法斷定這種顏色信號是出於求偶還是其他目的的交流。
黛安·凱利說，大多數情況下，四足動物洩殖腔標本無法提供性別信息，"那些明顯的特徵藏在洩殖腔內部，不幸的是這些特徵沒有保存在化石中"。
這方面的研究還需要更多保存完好的化石標本用以比較、佐證，填補恐龍洩殖腔內部解剖結構空白。
但有一點是肯定的，那就是一億多年前，恐龍相互之間有一種交流方式是讓臀部變色發亮。