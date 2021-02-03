SpaceX星艦試飛再墜毀 還是栽在降落上

喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

BBC科學事務記者

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 這是星艦第九艘原型船試飛。

SpaceX發射又一艘星艦（Starship）原型機，也再次降落失敗。

這艘代號SN9的無人飛船從得克薩斯海灣爬升至10公里高空，然後下降，在地面操控下嘗試降落到距離發射地點不遠的著陸點。

該公司上月試射原型機SN8號時，以著地爆炸告終。這次SN9也好不了多少，墜落地面，變成一團火焰。

然而，SpaceX公司稱這次試驗將能收獲巨額數據，旗下工程師也將繼續推進此項目。

SpaceX官方網絡直播主約翰·因斯布拉克（John Insprucker）說：「要記住，這是一次試飛，我們（才不過）第二次按照這些設置來發射星艦。」

「我們得在降落這方面加把勁，但隨著團隊研究那些數據，我們會找到（原因）。我們一直與遙測系統保持聯繫，所以說到底，又一次偉大（的試驗）。」

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻加註文字， 星艦（Starship）從升空到著地的整個過程歷時6分鐘多。

圖像來源，SpaceX 圖像加註文字， 得州博卡奇卡海灘（Boca Chica）著陸場再次出現爆炸鏡頭。

高50米的星艦是宇航概念交通工具。SpaceX總裁馬斯克（Elon Musk）相信，一旦開發成功，這款飛船將有能力把人送到火星，也可以應用於在世界各地快速轉運旅客。顯然，它的用途還將包括發射人造衛星。

在該公司設於小村莊博卡奇卡（Boca Chica）的研發設施內，星艦的設計正火速進行。SpaceX的格言是飛著來學習，再重覆，然後再飛一遍。

最新的SN9型號才剛在星期二（2月2日）早上取得聯邦航空管理局（FAA）的必要許可，隨即安排發射。

圖像來源，SpaceX 圖像加註文字， SN9發射升空之際，下一艘樣板飛船SN10已經豎立在旁，等候下次升空。

新飛船與上一次測試的SN8一樣，由三座燃燒甲烷的猛禽（Raptor）發動機推進升空，隨著原型機貼近預定高度，發動機循指令依次熄火。當攀升至最高點，星艦整台翻倒，開始返航地面。

這樣肚子朝天的降落，有飛船兩端的襟翼協助控制，目的是在於模擬未來正式上線運營的星艦將如何從太空重返地球大氣層，把面積最大的一方朝向飛行方向，以減慢速度。

就在落下地表前瞬間，飛船應能回復機底朝下的姿態，其中兩台猛禽發動機重新點火制動，減慢到步行速度降落。但SN9似乎只能成功點火一台發動機，結果在落下水泥著陸台時變成一團火。

SpaceX已經把SN10號原型船豎立在發射台，預備下一次試飛。更多原型船正在博卡奇卡裝配之中。

星艦最終將由被稱為超重型（Super Heavy）的加速器搭載升空。這可能要配置28台猛禽發動機，產生超過70兆牛頓（1600萬磅）的推力，比送人類登月，巨大無比的阿波羅土星五號（Apollo Saturn 5）火箭還要厲害。

當組裝成新的SpaceX系統，星艦與超重型推進器豎立在發射台上時將合共高達120米。兩個模組將被設計到能全面循環再用，每次任務歸來都利用推進器來降落。

馬斯克曾表示，星艦已成為SpaceX的首要任務，比獵鷹號（Falcon）運載火箭還要高。目前獵鷹火箭已在常規飛行，服務人造衛星運營商、美國空軍和美國宇航局（NASA）。