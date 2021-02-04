2021美國金球獎提名：三名女性導演創下歷史

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻加註文字， 莎拉·傑西卡·帕克（Sarah Jessica Parker）宣佈提名名單。（英文）

2021年度美國金球獎（Gloden Globe）提名名單當中同時有三名女性入圍——這是歷史上第一次在同一年有多於一名女性獲得該獎項提名。

蕾吉娜·金（Regina King，雷珍娜·京）、趙婷（Chloe Zhao）及埃默拉爾德·芬內爾（Emerald Fennell，艾美露·芬奈爾）三人同時進入提名名單。在金球獎77年的歷史上，此前總共只有過五位女性獲提名最佳導演。

電影《曼克》（Mank）共獲得六項提名成為最大熱門，而《王冠》（The Crown）則在電視劇類別中同樣以六項提名領銜。

多名英國演員獲提名錶演獎，包括薩夏·拜倫·科恩（Sacha Baron Cohen，沙格·畢朗·高漢）和奧利維婭·科爾曼（Olivia Colman，奧莉花·高雯）等。

因新型冠狀病毒疫情而延期的金球獎提名公布，宣告好萊塢開始進入今年的影視頒獎季。

艾倫·索金（Aaron Sorkin）的劇情電影《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）和電視喜劇《富家窮路》（Schitt's Creek）同樣是熱門，分別獲得五項提名。

《波拉特》與《王冠》主演雙雙獲得提名

圖像來源，Amazon/Netflix 圖像加註文字， 《波拉特續集》中的薩夏·拜倫·科恩和《王冠》中的奧莉維婭·科爾曼。

拜倫·科恩、科爾曼和安雅·泰勒－喬伊（Anya Taylor-Joy）三名演員均各自獲得兩項提名。

拜倫·科恩表示，他憑《波拉特續集》（Borat Subsequent Movie，《波叔出城2》）和《芝加哥七人案：驚世審判》獲得提名，感到「卑微而不知所措」。

然後他繼續開玩笑說，自己已經聘用了前總統特朗普的律師魯迪·朱利亞尼（Rudy Giuliani）來凖備推翻評獎結果。這名影星還有第三項提名，就是作為《波拉特續集》的製片人。

與此同時，泰勒－喬伊則憑網飛（Netflix）的西洋棋題材迷你劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）和簡·奧斯汀名著的改編電影《愛瑪》（Emma）獲得提名。

去年憑《王冠》當中的女王一角贏得電視劇最佳女演員獎的科爾曼則有機會在今年蟬聯這一獎項；此外，她同時還憑即將推出的電影《父親》（The Father）獲得提名。

《王冠》佔鰲頭

科爾曼在《王冠》當中的四個同僚均獲得了提名，分別是飾演戴安娜王妃的艾瑪·科林（Emma Corrin）、飾演查爾斯王子的喬什·奧康納（Prince Charles）、飾演撒切爾夫人（Margaret Thatcher，戴卓爾夫人）的吉麗安·安德森（Gillian Anderson）和飾演瑪格麗特公主（Princess Margaret，瑪嘉烈公主）的海倫娜·博納姆·卡特（Helena Bonham Carter）。

莊家將這部系列劇的第四季列為最佳電視劇的最大熱門，排在《惡魔之地》（Lovecraft Country，《逃出絶命村》/《戀偽鎮驚濤》）、《曼達洛人》（The Mandalorian）、《黑錢勝地》（Ozark）和《黯衣天使》（Ratched）之前。《王冠》對英國皇室的描寫所引起的爭議絲毫沒有影響它的大熱。

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 《王冠》第四季當中扮演戴安娜王妃的艾瑪·科林和扮演查爾斯王子的喬什·奧康納雙雙獲提名。

該系列劇的創作者彼得·摩根（Peter Morgan）表示，參與這部網飛原創劇的每一個人「都對這種方式的認可感到激動」。

「這一季似乎確實引起了全世界各個世代的觀眾的共鳴，」他說，「我們簡直不能更感恩或者更驕傲的了。」

鏡頭後面的女性

埃默拉爾德·芬內爾為觀眾所熟悉，是在《王冠》當中飾演卡米拉·帕克－鮑爾斯（Camilla Parker-Bowles）。這名英國演員並沒有獲得表演獎的提名——反而是憑她執導的第一部長片《花漾女子》（Promising Young Woman）獲提名最佳導演。

她還是這部暗黑驚悚片的編劇，此前亦曾是《殺死伊芙》（Killing Eve，《追殺夏娃》）第二季的首席編劇。

圖像來源，Patti Perret 圖像加註文字， 蕾吉娜·金（左）在《邁阿密的一夜》拍攝現場導戲。

電影和電視迷也會對蕾吉娜·金感到熟悉。她在2018年憑《藍色比爾街的沉默》（If Beale Street Could Talk）中的表演贏得奧斯卡和金球獎的演員獎項，如今她轉向幕後，憑《邁阿密的一夜》（One Night in Miami）獲提名最佳導演。

而華人導演趙婷則憑《無依之地》（Nomadland，《浪跡天地》/《遊牧人生》），成為金球獎第一個獲提名最佳導演獎的亞裔女性。

上一次有女導演獲得提名是2014年執導《逐夢大道》（Selma）的阿娃·杜威內（Ava DuVernay），而歷史上唯一贏得過這個獎項的女性是1984年憑《燕特爾》（Yentl，《楊朵》）得獎的芭芭拉·史翠珊（Barbara Streisand）。

《無依之地》和《花漾女子》還獲得了最佳劇情類電影的提名，將與《曼克》、《芝加哥七人案：驚世審判》和《父親》競逐。

最熱門提名電影

《曼克》（ Mank ） - 6項提名

- 6項提名 《芝加哥七人案：驚世審判》（ The Trial of the Chicago 7 ） - 5項提名

- 5項提名 《父親》（ The Father ） - 4項提名

- 4項提名 《無依之地》（ Nomadland ） - 4項提名

- 4項提名 《花漾女子》（Promising Young Woman） - 4項提名

爭議性的選擇

金球獎將大部分獎項都區別成劇情類和音樂/喜劇類，而獲提名最佳音樂/喜劇類電影的就包括流行歌星希雅（Sia）的導演處女作《姐妹》（Music，《幸福剛剛好》）。

不過，她的電影引起爭議，因為選擇了由舞者麥迪·齊格勒（Maddie Ziegler）來飾演一個有自閉症傾向的年輕女孩。

患有先天性脊柱裂的演員魯思·瑪德利（Ruth Madeley）表示，她同情「每一個理當對希雅的《姐妹》提名感到大受打擊的真實自閉症患者」。

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 詹姆斯·科登憑《畢業舞會》獲得提名，不過此前被看好的梅麗爾·斯特裏普（Meryl Streep）卻落選了。

《姐妹》將與《波拉特續集》、迪士尼版的百老匯音樂劇《漢密爾頓》（Hamilton）、時間循環類喜劇《棕櫚泉》（Palm Springs）以及Netflix原創電影《畢業舞會》（The Prom）。

在《畢業舞會》中出演的詹姆斯·科登（James Corden）則爆冷獲提名音樂/喜劇類最佳男主角，此前他曾因為形容自己的這個角色「同性戀傾向有如一籃子假髮」而受到批評。

更多英國人獲得提名

圖像來源，HBO 圖像加註文字， 休·格蘭特與妮可·基德曼憑《還原人生》中的表演雙雙獲得提名。

英國演員裏茲·阿邁德（Riz Ahmed）、安東尼·霍普金斯爵士（Sir Anthony Hopkins，安東尼·鶴堅斯）以及加裏·奧德曼（Gary Oldman）將分別憑《金屬之聲》（Sound of Metal）、《父親》和《曼克》競逐劇情類最佳男主角。

與他們競逐的還有已去世的查德維克·博斯曼（Chadwick Boseman），他憑《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）獲得身後提名；法籍阿爾及利亞演員塔哈·拉希姆（Tahar Rahim）則憑《毛里塔尼亞人》（The Mauritanian）獲提名。

在劇情類電影最佳女主角方面，《心碎的女人》（Pieces of a Woman）的凡妮莎·柯比（Vanessa Kirby）和《花漾女子》的凱瑞·穆里根（Carey Mulligan）均獲提名。

其他入圍的英國影星還包括約翰·波耶加（John Boyega）、裴淳華（Rosamund Pike，羅莎蒙·派克）、德夫·帕特爾（Dev Patel）、丹尼爾·卡魯亞（Daniel Kaluuya）、喬迪·科默爾（Jodie Comer）、馬修·瑞斯（Matthew Rhys）和尼古拉斯·霍爾特（Nicholas Hoult）。

休·格蘭特（Hugh Grant，曉·格蘭特）則憑借短系列劇《還原人生》（The Undoing）獲提名電視短劇最佳男主角——他在2019年曾經憑《英國式醜聞》（A Very English Scandal）贏得過同一獎項。他的劇中搭檔妮可·基德曼（Nicole Kidman，妮歌·潔曼）則獲得最佳女主角提名，與《普通人》（Normal People）的黛西·埃德加－瓊斯（Daisy Edgar-Jones）競逐。

莉莉·科林斯（Lily Collins）則憑Netflix的熱劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）獲提名——不過，BBC劇《我可以毀掉你》（I May Destroy You，《生命轉變那一天》）和主角麥可娜·柯爾（Michaela Coel）未獲任何提名。

最熱門提名電視劇

《王冠》（ The Crown ） - 6項提名

- 6項提名 《富家窮路》（ Schitt's Creek ） - 5項提名

- 5項提名 《黑錢勝地》（ Ozark ） - 4項提名

- 4項提名 《還原人生》（ The Undoing ） - 4項提名

- 4項提名 《凱薩琳大帝》（ The Great ） - 3項提名

- 3項提名 《黯衣天使》（Ratched）- 3項提名

Netflix強勢佔優

圖像來源，LIAM DANIEL/NETFLIX 圖像加註文字， 《布里奇頓家族》未能獲得任何提名。

由於疫情，電影院大量關門，很多電影的推出亦延期，串流播放在過去一年佔得了先機。結果，網飛在本屆金球獎70個電影獎項提名當中佔了22個，在54個電視類提名當中佔去20個，使得這個串流播放平台公司在總提名名單當中佔據三分之一。

不過，歷史劇《布里奇頓家族》（Bridgerton，《柏捷頓家族》）雖然是Netflix「有史以來最大的系列劇」，卻沒有獲得任何提名。

奧斯卡風向標？

由好萊塢外國記者協會（Hollywood Foreign Press Association）主辦的金球獎是僅次於奧斯卡的最著名電影獎。

今年的獲獎名單將會在本月底公布，頒獎儀式分別在兩地進行，紐約一邊由蒂娜·菲（Tina Fey）主持，洛杉磯一邊則由艾米·波勒（Amy Poehler）主持。

在平常的年份，很多金球獎的提名者往往都會出現在之後的學院獎（Academy Award，奧斯卡獎）提名名單當中。不過，今年並不是一個平常的年份。奧斯卡頒獎禮將會比平常延遲兩個月舉行，原定的頒獎日期2月28日已經成為延期後的金球獎頒獎日。

今年奧斯卡的評獎有效期亦被順延兩個月，意味著在2月底之前在院線或者網上公映的電影均可以參與競逐。