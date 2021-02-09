丹麥計劃在北海上興建「全球第一」能源島

圖像來源，DANISH ENERGY AGENCY 圖像加註文字， 能源島建成之後將成為200個巨大的海上風力發電機的控制中心

丹麥計劃在海上建造一個巨型的「能源島」，生產的能源估計足夠供應300萬戶家庭使用。

這是全球第一個能源島的創舉，島的面積大約是18個足球場的大小（12萬平方米），但有望能擴充到三倍大的面積。

能源島建成之後，將成為200個巨大的海上風力發電機的控制中心。

這也是丹麥歷史上規模最大的建築工程，預估資金高達340億美元，至少將有一半由政府持有，部分由私人企業持有。

計劃中人工建成的能源島確切地點尚未公開，但據信將位於北海上，距離海岸線80公里的地方。

據丹麥電視報道，丹麥能源署已經選定兩個日德蘭半島（Jutland）以西海域的地方作為候選地點，兩個地點都具備相對較淺的海牀，深度只有26至27米。

能源島生產電力不光只提供丹麥，也提供鄰近國家的電網使用。

丹麥技術大學（Technical University of Denmark）的歐斯特加德（Jacob Ostergaard）對BBC表示，雖然還不清楚哪些國家能獲益，但英國可能是其中之一，還有德國和荷蘭。

綠色的氫能源還能夠用在海運、空運、工業和重型運輸等方面。

按照丹麥的能源法，丹麥要在2030年以前，將1990年排放的溫室氣體減排70%，在2050年以前達成碳中和。

丹麥去年12月宣佈，停止在北海進行任何新的石油和天然氣的開發工作。

歐斯特加德表示，能源島的計劃非常巨大，是丹麥風力發電工業的下一步重大發展。

「丹麥在陸上風力發電領先，並擴展到海上風力發電，現在我們更進一步興建能源島，維持丹麥工業領先地位。」

圖像來源，DANISH ENERGY AGENCY 圖像加註文字， 能源島初期面積12萬平方米，計劃逐漸擴建到46萬平方米

丹麥能源環保組織對此表示歡迎，但懷疑在北海上興建能源島是否能在2033年以前投入營運。

位於波羅的海上的博恩霍爾姆島（Bornholm）外海上已經有一個規模比較小的能源島計劃，而且已經簽署協議向德國、比利時和丹麥供電。

歐盟去年11月宣佈，2030年以前將海上風力發電能量擴增5倍，2050年以擴增25倍。

再生能源提供歐盟目前所需電力的大約三分之一，其中海上風力發電能量為12百萬千瓦，丹麥供電1.7百萬千瓦。