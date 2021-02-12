華人社會不同的壓歲錢與紅包文化

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 紅包通常是長輩發給晚輩，通常人們把錢裝在紅信封中

在華人社會中，「壓歲錢」與「紅包」是農曆新年的一部重頭戲。

一年一度，不論你是期待收壓歲錢，或是煩惱紅包要包多少，或許都難以自外於這項華人圈的過年習俗。

BBC中文網帶您認識兩岸三地、新加坡、馬來西亞等華人社會中壓歲錢的起源與異同。

紅包和壓歲錢是一回事嗎？

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 今年是牛年

長期研究台灣民俗的國立台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢，曾向BBC中文網介紹壓歲錢的起源與紅包文化。

「首先，『紅包』並不等於『壓歲錢』，專指過年由長輩給晚輩的才能叫壓歲錢。」林茂賢澄清了兩種現今常混用的說法。

據說，壓歲的「歲」音同「祟」，也就是鬼鬼祟祟的祟，因此壓歲錢又有壓制邪祟的意義，把不好的災厄壓制下來。

早在距今兩千多年前的漢朝就已經有壓歲錢這個習俗，意義是鎮壓邪祟，但在清朝才正式變成過年的習俗。

記載清代京城風俗的《燕京歲時記》中寫到：以彩繩穿錢，編作龍形，置於牀腳，謂之壓歲錢。尊長之賜小兒者，亦謂之壓歲錢。

至於「邪祟」到底是什麼？林茂賢表示，有好幾種版本流傳。其中一種是：古代的時候有一種怪獸叫做「祟」，過年時會來摸小孩子的頭，被摸過頭的小孩子就會變笨。

此外還有會吃人的「年獸」版本。而台灣民間傳說的壓歲錢由來，則是「玉皇大帝將在除夕夜讓台灣島沉沒」、家人共度最後的晚餐後，家長將錢財分給家人。

現在，壓歲錢已經從「壓制邪祟」的意義轉變為「祝福」。

各地怎樣稱呼紅包？

圖像來源，BBCCHINESE 圖像加註文字， 香港商場裏琳琅滿目的紅包袋（資料圖片）

壓歲錢在台灣方言閩南語中，稱作「壓年錢」，因為小孩子在過年會受到驚嚇或遇到不好的事，要把這個關卡壓制下去。

在香港，除了壓歲錢外，也有包給親朋好友及同事下屬的紅包，稱作「利是」，與利事、利市諧音，取其大吉大利、好事連連之意。

在新加坡的書面語中，約定俗成將紅包寫成閩南語發音的「Ang Pao」或其他音近寫法，意譯的「Red Envelope」反而少見。

有新加坡人說在英語時，或和只會說福建話、閩南話的長輩溝通時，會說「Ang Pao」，講中文時則說「紅包」。

誰要給紅包？

雖然壓歲錢、紅包是華人社會共有的習俗，但在實際運用上仍存在差異。

在香港，一般是已婚人士才要開始給紅包（利是），在家庭裏是包給小孩及沒有工作的老人家。而派利是的對象比台灣廣泛，連同事、鄰居都可能依親疏，收到幾十塊到幾百塊港幣不等的利是，圖個新年事事順利好彩頭。

中國大陸一般也是結婚之後才開始給紅包，但也因人而異。一些已在工作的未婚人士表示，工作之後就不領紅包了，但還不會包給晚輩。

至於在台灣，約定俗成是在工作之後就要開始包紅包──包給長輩表示心意，包給晚輩表示祝福。

在馬來西亞的華人也有此習俗，結婚後或工作後開始包的都有。

微信紅包有何利弊？

圖像來源，Xinhua

在線支付發達的中國，2014年起，在微信上發送紅包成為新的過年潮流。

使用者可以綁定銀行卡，運用業者提供的在線支付技術，將金額幾毛錢到幾百元不等的紅包設定在群組裏發送讓大家搶，或發送給個人。

網絡軟件付錢更容易、便捷，不需要去銀行或是提款機取款、而且還要親自交到收錢人的手中這麼麻煩，受到不少人青睞，特別是更喜歡刷手機的年輕人。

但是有許多人仍然認為，過年還是要拿實體紅包才有感覺。重要的是紅包的寓意，而不是裏面那點錢。電子的就沒有那種寓意在了。

另外也有人說，過年重在家人團聚、分享親情，還是應該少搖手機搶紅包。

近年，微信紅包還帶出了另外一種擔憂：有騙子發放虛假紅包鏈接，點擊輕則手機中毒、重則銀行卡中的錢無翼而飛。

迄今，微信紅包似乎仍然沒有取代壓歲錢，如果見得到面人們還是傾向給實體紅包，微信紅包只是補充，發一發圖個搶紅包的樂趣而已。除非見不到面，則可以拿微信紅包頂替實體紅包。

包紅包有哪些規矩？

經年累月，包紅包也形成一些約定俗成的規矩。

比如，在兩岸三地許多地方普遍堅持的原則包括，金額一定要是雙數，還要有6、8等數，寓意好事成雙、六六大順等等。

林茂賢在介紹台灣包紅包的規定時還說，為了討吉利，一定要在紅包袋裏放錢，不能放其他東西代替；