牛年：世界上曾經有哪些屬牛的歷史風雲人物

圖像來源，Reuters

比如，西漢名將霍去病、三國蜀漢皇帝劉備、唐朝大詩人李白、北宋政治家/文學家范仲淹，北宋文學家蘇軾，還有清末維新派領軍人物之一譚嗣同，稍近一點，還有許多傑出歷史人物如陳毅、廖仲愷、楊開慧、鄧小平、張學良。

世界其他國家歷代也有不少屬牛的重要人物。

圖像加註文字， 《戰爭與和平》，1972，BBC電視劇，拿破侖（左一）率軍入侵俄羅斯

1769年 - 拿破侖（Napoleon Bonaparte）

拿破侖·波拿巴（1769-1821），法國軍事家、政治家，法蘭西帝國及百日王朝皇帝，為後世留下《拿破侖法典》和不少軍事戰略經典。他出生貴族，從支持法國大革命推翻帝制，到後來政變奪權、改制稱帝，身經百戰捷報無數而最終慘敗滑鐵盧，在大西洋孤島軟禁中病逝，一生跌宕。

拿破侖出生在科西嘉島一個貴族家庭，從巴黎軍官學校畢業後入伍當上炮兵軍官，法國大革命爆發，他幫助雅各賓革命黨推翻波旁王朝，又為共和政權征戰歐洲各地，多年後又與歐洲「反法同盟」鏖戰，常以少勝多，被譽為歷史上最優秀的軍事家之一，其戰略成為全球軍事學院傳授和研究的課題。

在法國和歐洲波詭雲譎的時代浪潮及個人野心驅使下，拿破侖1799年發動霧月政變奪權，1804年改制稱帝。拿破侖一世之後的大部分時間仍四處抗敵、征戰、入侵、和談，直到1815年「滑鐵盧戰役」敗給英軍，被軟禁在大西洋孤島聖赫倫納島度過餘生，1821年5月5日病逝。一個半世紀之後，蘇格蘭醫生發現他死於砷中毒，而是否被下毒，至今仍是未解之謎。

拿破侖在政治上也不乏重要舉措，曾推行多項社會、體制改革，1804年頒布的《拿破侖法典》（後來被稱為《民法典》），成為法國制訂民法的基石，對世界各地民法訂立也有重要影響，被認為是留給後世的重要遺產之一。

1853年 - 梵高（Vincent van Gogh）

梵高生於荷蘭，死於法國，生前多坎坷磨難，不為家庭親友和當時主流藝術圈接受，生命最後幾年貧病交加，倍受精神疾病困擾。但是，去世前10年正是他藝術生涯的黃金時期，尤其是1888年定居法國阿爾勒之後的兩年，創作了許多不朽名作。也正是那一年，梵高和另一位畫家高更的關係惡化，聖誕節前他割下自己左耳，而具體經過目前無法考證。

梵高37歲自殺身亡之後，他的藝術成就才為世界認識、讚賞。進入20世紀，梵高美術館、全球巡迴展出、頂級博物館/畫廊收藏、創紀錄的高價拍賣、傳記、專題研究，還有好萊塢大片，從各個角度確立了梵高在世界藝術史上的地位。

梵高一生中最重要的人物是弟弟西奧，從不間斷地為他提供經濟資助和其他幫助。

圖像加註文字， 1952年卓別林在BBC廣播2台接受採訪

1889年 - 卓別林、希特勒、尼赫魯

1889年出生的「牛寶寶」中至少後來成為歷史名人：卓別林（Charlie Chaplin）、希特勒（Adolf Hitler）和尼赫魯（Javaharlal Nehru）。

查理·卓別林（1889 - 1977）是默片時代的喜劇影星、導演、製片、作曲、編舞，也是世界電影史上傑出人物之一，兩次獲奧斯卡榮譽獎，1975年獲英國女王伊麗莎白二世授勳封爵，被稱為電影史上第一位世界巨星。

卓別林出生在英國倫敦，5歲登台表演，9歲加入卡爾諾啞劇團，表演天才嶄露頭角；1912年隨劇團赴美國演出，初涉電影，1930年代在好萊塢默片黃金時代創造了不少經典角色，他塑造的善良、不幸的流浪漢蜚聲全球。

1940年，卓別林拍了第一部有聲電影，《大獨裁者》，卓別林在片中同時扮演一位類似希特勒的納粹獨裁者和一位受納粹迫害的猶太理髮師。麥卡錫時代，卓別林被指責有「非美行為」，懷疑傾向共產黨，受到美國FBI調查，險被禁止入境。他為此定居瑞士直至終老。

阿道夫·希特勒（1889 - 1945） 比卓別林晚出生幾天。其人其事歷史文牘汗牛充棟，不復絮言。

圖像加註文字， 1948年，尼赫魯在倫敦BBC演播室

賈瓦哈拉爾·尼赫魯（1889 - 1964），19世紀最後一個牛年出生的另一位歷史人物，印度獨立後第一任總理，也是在位時間最長的總理、第三世界不結盟運動創始人之一。

尼赫魯出生在克什米爾一個富裕的婆羅門家庭，父親是印度著名律師。他1905年入讀英國哈羅公學，1907年進劍橋大學三一學院主修自然學，同時涉獵政治、經濟、歷史和社會研究，1910年獲榮譽學位後移居倫敦，1912年考取英國律師資格後返回印度，和父親一樣當律師。1917年，他的長女英迪拉·甘地出生。

尼赫魯對政治的熱情超過了法律，1930、1940年代與甘地一起爭取獨立，為此多次被捕。印度獨立後，他作為首任總理，制定了經濟、社會和政治改革計劃，引導和監督印度向共和政體過渡，使得多黨制民主政治制度化，他的經濟政策則融合了計劃經濟和市場經濟元素，社會主義色彩鮮明。

1901年 - 迪斯尼（Walt Disney）

沃爾特·迪斯尼（1901 - 1966，又譯華特·迪士尼、和路迪斯尼） 出生在20世紀第一個牛年。

圖像來源， Walt Disney Themeparks 圖像加註文字， 沃爾特·迪斯尼和他創造的卡通角色米老鼠

沃爾特中學畢業時一戰接近尾聲，他經過一番努力成為國際紅十字會志願兵前往法國巴黎，回國後幾番創業均告失敗。後來到廣告公司謀職，期間自學成才，辭職辦公司製作動畫片，仍以虧本告終。但那些年幾番沉浮卻沒有熄滅他的動畫片熱情，1923年帶著40美元和經驗到好萊塢一搏，與三哥創辦了「迪士尼兄弟卡通製片廠」，自此開啟長達43年的職業生涯。

1937年，迪斯尼在好萊塢正式推齣電影史上第一部劇情動畫長片《白雪公主和七個小矮人》。這部影片的誕生過程本身充滿戲劇性，製作過程坎坷曲折、花費遠超預算，公映前被媒體貶為「愚蠢」，普遍不看好。但公映後反響巨大，讚譽無數，主題音樂和插曲次年發行原聲帶，又開歷史先河。1939年，白雪公主和小矮人為迪斯尼贏得奧斯卡榮譽獎（終身成就獎），是獨一無二的1+7：一個大金人像和七個小金人像。

他人生的成功標誌除了無數家喻戶曉的動畫片，還有哈佛、耶魯、南加州大學和加州大學洛杉磯分校授予的榮譽學位，法國國家榮譽軍團軍官勳章的美國國會金質獎章、美國總統自由勳章，等等。

那家卡通製片廠後來變成「迪士尼公司」（簡稱迪士尼），如今是美國一家多元跨國媒體集團，1991年被納入道瓊斯工業平均指數，業務範圍也與時俱進，從卡通片擴展到真人影視劇和眾多相關領域，旗下包括華特迪士尼影業集團、迪士尼傳媒網絡、華特迪士尼樂園及度假村，以及迪士尼衍生消費產品業務，擁有並運營美國廣播公司（ABC），有線電視網（CNN），全球擁有十多家授權的主題公園。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 1975年2月1日，撒切爾夫人在倫敦切爾西公寓廚房。

1925年 - 撒切爾夫人（Margaret Thatcher）

瑪格麗特·撒切爾（1925 - 2013, 戴卓爾夫人）也屬牛，英國保守黨政治家、前首相，不但是英國也是歐洲第一位女首相，又是20世紀英國唯一一位連任三屆的首相，創1827年以來首相任期最長紀錄。

1925年10月13日，瑪格麗特·H·羅伯茨（Margaret Hilda Roberts）出生在英格蘭林肯郡一家雜貨店主家庭。她早年就對政治感興趣，中學畢業後進入牛津大學攻讀化學並投身校園政治活動，畢業後又考取律師資格成為稅法律師，與富家子弟丹尼斯·撒切爾成婚，1953年雙胞胎子女出生。丹尼斯對妻子的政治熱情和抱負完全理解並支持。

撒切爾的政治生涯從1959年當選共和黨下議院議員開始，1975年當選保守黨領袖，1979年勝選出任首相，兩次連任，1990年被迫辭職。她漫長的首相任期內國內國際風雲際會，危機頻現，親歷了幾次重大歷史時刻，為重要決策拍板，比如福克蘭群島（馬爾維納斯群島）戰爭、歐共體和歐洲貨幣聯盟、國企私有化、經濟轉型危機等。她還親自出馬跟中國領導人鄧小平談判香港主權移交問題。

學術界把撒切爾夫人的政策歸納為經濟上的新自由主義和政治上的新保守主義；這與時任美國總統里根十分契合，但在英國國內卻造成意見嚴重對立，甚至保守黨內重大分歧。她的母校牛津大學不滿削減教育經費的決定，破例拒絶授予她榮譽學位。

撒切爾夫人辭職後受女王伊麗莎白二世封爵，並繼續以上議院議員身份繼續活躍在國內和國際政壇。研究機構MORI的一項民意調查及過顯示，52%受訪者認為她「對英國的發展功不可沒」，44%受訪者認為她對英國「弊大於利」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 薩達姆·侯賽因曾擔任伊拉克國防部長時期

1937年 - 薩達姆·侯賽因（Saddam Hussein）

薩達姆·侯賽因（1937 - 2006） ，伊拉克前總統，出生於伊拉克北部一戶貧農家庭，曾任伊拉克總理、阿拉伯復興社會黨總書記、伊拉克革命委員會主席、最高軍事將領等要職。

他1979 年發動政變上台，建立復興黨獨裁政權，2003年在伊拉克戰爭中政權被推翻，本人逃亡半年後被美軍俘虜，2006年被伊拉克法庭判處絞刑，是年11月5日執行。

1980年對伊朗發動持續8年的兩伊戰爭。據伊拉克政府提交聯合國的報告，當時薩達姆從美、德、英、法、加拿大、瑞士等國的公司獲得製造大規模殺傷性武器的技術和材料。1990年薩達姆軍隊入侵科威特，受到國際制裁。

2001年「9·11襲擊」發生後，美國時任總統喬治·布什多次公開表示伊拉克政權更替之意，指責薩達姆生產大規模殺傷性武器，要求派國際專家小組前去調查，遭薩達姆拒絶，2003年美國領頭的伊拉克戰爭爆發。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 奧巴馬是美國歷史上第一位非洲裔總統

1961年 - 奧巴馬（Barack Hussein Obama）

巴拉克·奧巴馬（1961 - ），第44任美國總統，也是美國歷史上第一位非洲裔總統，1961年8月4日出生於美國夏威夷首府火奴魯魯（又稱檀香山）。

他曾在紐約靠寫作、編輯謀生，還在芝加哥大學法學院教過課，當過民權律師，參與過社區組織活動，2009年作為民主黨候選人當選總統前，曾當過伊利諾斯州參議員和國會參議院議員，2009年獲諾貝爾和平獎，2017年當選連任。

奧巴馬任期內美國經濟從2008年金融危機的重創下復蘇，臭名昭著的關塔那摩監獄關閉。他的一項標誌性政績是推出爭議巨大的醫療改革。