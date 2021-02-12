肥胖與健康：一種抑制食慾新藥或開啟減肥新紀元

圖像加註文字， 簡說她減掉了28公斤

一種能抑制人體食慾的減肥新藥效果顯著，有些人在用藥後成功把體重減輕了五分之一。

根據一項重大國際試驗顯示，這種叫司美格魯肽（semaglutide）的減肥新藥每周只需注射一次，再加上遵循飲食與健身的建議效果非常明顯。

共有大約2千人參加了該研究，在15個月的試驗期間，他們平均每人減掉了15公斤的體重。

科研人員說，這一結果可能標誌著治療肥胖症方面的「新紀元」，並為未來更多的療法帶來希望。

其中，一名來自英國肯特郡叫簡的女子減掉了 28公斤，相當於她體重的五分之一。

該名女子對BBC 健康和科學事物編輯詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）表示，這種減肥藥改變了她的生活，徹底改變了她的飲食方式。

她表示，之前為了減肥節食讓她「痛苦不堪」，但用了這種新藥後完全不同，因為她不太感覺餓了。

「毫不費力」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 肥胖是困擾現代人生活的一個主要健康問題

但問題是如何堅持下去，現在簡參加完試驗已經不再用藥，食慾恢復了，體重也隨之又上漲了。

用她自己的話說，在試驗期間覺得減肥很輕鬆，但現在又開始吃力了，每天都在為吃與不吃不斷的掙扎。

其實，司美格魯肽並不是什麼新藥，它被用於二型糖尿病的治療。但科研人員在加大劑量後把它用於減肥試驗。

其藥物原理就是干擾人體的食慾，並模仿一種叫GLP1的荷爾蒙，這種荷爾蒙是人在吃飽飯後才釋放的激素，從而讓人不感覺饑餓。

在試驗過程中，研究人員把志願者分為兩組，一組為他們注射司美格魯肽；另一組接受的是類似安慰劑的注射，但同時為他們提供同樣的飲食和健康建議。

結果發現，注射司美格魯肽的人平均減了15公斤的體重，其中有大約三分之一的人減掉了五分之一的體重；而沒有注射此藥的那一組人平均減了2.6公斤，只有不到2%的人達到同樣的目標。

減肥「新時代」？

圖像加註文字， 健身和鍛煉有助於控制體重。

研究人員之一，倫敦大學學院的巴特勒姆教授對BBC表示，這種藥在減肥效果上具有改變遊戲規則的重大意義。

巴特勒姆教授稱，在她從事20年的肥胖症研究工作中，除了通過減肥手術措施外還沒有什麼有效的減肥療法。

巴特勒姆教授表示，肥胖可以帶來一系列健康風險，而減肥將可以降低心臟病、糖尿病以及新冠重病症狀等。

但目前，這種藥還不能當作常規用藥，研究人員正在把它提交給藥品監管機構。但巴特勒姆教授預計，未來專門的減肥診所將可以允許使用這種藥，但廣泛使用可能還不行，至少剛開始做不到。

可能副作用

像任何藥一樣，該藥也會引起一些可能的副作用，包括噁心、腹瀉、嘔吐和便秘。

目前，研究人員正在展開為期5年的長期研究，以了解其減肥的長期療效如何。

劍橋大學奧拉希裏教授表示，這種藥的減肥效果要比任何有許可的減肥藥物都好。他表示，這可能是減肥藥物開發新時代的開始，未來的方向是能開發出跟司美格魯肽一樣有效，但副作用更小的新藥。

另一位專家梅勒博士表示，能有一種可以幫人減肥的選擇當然好，但我們必須承認減肥仍需要人們改變生活方式。