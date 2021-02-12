比特幣消耗龐大能源「超過阿根廷全國用電量」

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 劍橋大學估算，比特幣的年耗電量比阿根廷，荷蘭或阿拉伯聯合酋長國等國還多

英國劍橋大學的分析顯示，加密貨幣比特幣一年耗費的電力超過阿根廷整個國家的用電量。

比特幣的「挖礦」涉及到龐大的電腦運算和認證交易，因此需要消耗巨量的能源。

劍橋大學的研究人員表示，比特幣一年耗電量大約是121.36十億千瓦時（TWh），除非比特幣幣值下滑，否則耗電量不太可能減少。

電動車巨頭特斯拉日前宣佈買進價值15億美元的比特幣，並且計劃未來接受比特幣支付，比特幣匯率再創新高（48000美元）。

但是特斯拉投資比特幣引起許多人批評，並稱推高比特幣價值造成更多人用更多電腦「挖礦」，危害環保。

估算耗電量

劍橋大學替代金融研究中心（Centre for Alternative Finance）研究員勞奇斯（Michel Rauchs）共同製作了一個能夠估算比特幣耗電量的網絡工具。

他表示，比特幣價格越高，能源消耗也就更高，「這是比特幣設計當初就注定的，未來也不會改變，除非比特幣價格顯著下滑。」

按照這個估算工具，比特幣的年耗電量超過阿根廷，荷蘭和阿拉伯聯合酋長國，而且快要逼近挪威的年耗電量。

估算顯示，比特幣年耗電量足夠全英國的電水壺使用27年。

但是估算同時也顯示，美國全國從不關電但卻又沒人使用的家庭電器年耗電量相當於比特幣整個系統的年耗電量。

圖像來源，Reuters

比特幣挖礦

「挖礦」是獲得比特幣加密貨幣的方式，一般需要使用和比特幣加密系統連接的高效率電腦設備，因其工作原理與開採礦物相似而得名。

用來挖礦的這些特殊的計算機設備被稱為「礦機」，礦機的工作是驗證每一筆送出和收到的比特幣交易。

驗證程序就像是破解一個運算非常複雜的拼圖一樣，確保沒有人能作假竄改全球交易記錄。

作為獎勵，礦工有時候能獲得小額比特幣，但有人將這形容為抽中樂透的機率，因此為了增加報酬率，一些人連接大量的礦機進行挖礦，甚至用整座倉庫裝滿電腦來挖礦。

數量龐大的礦機不間斷的運算驗證，這樣大規模的挖礦工作會耗費大量的電力。

環保難題

《巨大區塊鏈的攻擊》（Attack of the 50 Foot Blockchain）作者傑拉德（David Gerard）表示，這麼多的能源耗費在挖礦，等於是浪費在玩樂透上面，非常糟糕。

近日來，比特幣價格因為特斯拉投資而再次快速上升，更引起許多人批評特斯拉危害電動車環保企業形象。

傑拉德說，特斯拉2020年獲得15億美元環境補助，這筆款項由納稅人公共資金支出。

「特斯拉拿了補助款又轉手拿15億美元去投資浪費能源的比特幣，這筆補助款需要受到檢驗。」