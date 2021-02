比爾蓋茨的環保藍圖:「解決新冠疫情比氣候變化容易」

這位微軟公司創始人說,解決氣候變化問題將會是「人類歷來做過最大的奇蹟(the most amazing thing humanity has ever done)」。他說相較之下,結束疫情「非常、非常簡單」。