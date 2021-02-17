瑪麗·安寧Mary Anning：一個女性古生物學家為何被歷史遺忘？

「我真的很憤怒，怎麼可以有這種事？」女學生艾維·斯威爾（Evie Swire）在9歲那一年，第一次意識到她的家鄉、英格蘭南岸的萊姆裏傑斯（Lyme Regis）將很久以前生活在這裏的一個傑出人物——瑪麗·安寧（Mary Anning）——給「遺忘」了。

安寧在當時是一個走在前沿的古生物學家，她的發現改變了我們對世界的認知，然而在很大程度上，她幾乎像從未存在過一樣——甚至她出生的這個地方，都沒有特別紀念過她。

艾維說，安寧好像是被「消失在歷史當中，這讓我想要為此做點事情。而我真的就去做了。」

在母親安妮婭·佩爾森（Anya Pearson）的幫助下，艾維在2018年設立了一個眾籌基金，吸引了來自全世界的捐款——包括有遠在厄瓜多爾的小孩捐出他們的零用錢。

之後的三年裏，艾維的「Mary Anning Rocks!（瑪麗·安寧超棒的！）」倡議基金籌集了超過9萬英鎊（12.2萬美元）的款項，還有一名藝術家被邀請創作一個雕像，眺望著安寧完成很多精彩發現的那個海灘。

圖像來源，Public Domain 圖像加註文字， 瑪麗·安寧總是會帶著她的狗特雷（Tray）

誰是瑪麗·安寧？

可以毫不誇張地說，瑪麗·安寧的化石給地球科學帶來了革命性的改變。

現在，她常常會被描述成一個熱心的古生物學家和地質學家，但是在她的年代裏——她生於1799年——她根本從來沒有辦法用那樣的名詞來稱呼自己。

她被科學界拒之門外，那些人拒絶認可她的想法，也不邀請她參加科學聚會（當時的女性不被允許加入），但是他們又會欣然接收她的工作成果，拿走她那些詳盡的說明，還有她那些精良的標本，卻不將功名給她。

圖像來源，Public Domain 圖像加註文字， 瑪麗·安寧的一封信，凖確地描繪了她1823年的驚人髮現：完整的蛇頸龍

她撰寫的大量論文、檔案和信件——還有她畫的那些巨細無遺的圖例——從來沒有得到發表。

安寧小時候是一個貧苦的女孩，只接受過很少的正規教育，但是在12歲的時候發現了她的第一枚化石；然後她開始閲讀、觀察，通過自學了解到她所知的一切。

幾乎每一天，安寧都會冒險走進海浪當中，在當地有各種石化物的沙灘和懸崖一帶仔細搜索，通過對數以千計的化石進行收集、清理和分類，來賺取微薄的生計。

「這不是碰巧發現了什麼東西然後一舉成名的人，」古生物學家托裏·海里吉博士（Dr Tori Herridge）說，「她是一個有技巧的科學家，她有一雙好眼睛，工作很努力，而且她是每一天都跑出去。」

「她發現了很多全新物種的化石。她會在冬天的風暴過後就跑出去，這個時候土地的塌方會讓一些新的化石冒出來，因為她知道這就是她能找到重要新證據的時候，」海里吉說。

安寧總是會帶著她的狗特雷（Tray）一起出去，牠會陪伴她，而且她覺得萬一在懸崖發生山泥塌方，把她埋在土堆時，狗甚至可以幫助去找人來救命。

從她的論文紙張的空白處遺留下來的一幅小狗的素描來看，一生大部分時間都獨自一人生活的瑪麗·安寧，肯定是非常喜愛她的這個小伙伴。

在特雷死於一場泥石流的時候（1833年），差點也死在那裏的她極度悲傷，寫了一封發自內心的信給她的好朋友夏洛特·穆爾奇森（Charlotte Murchison）

「或許當我說我的老忠犬死去令我頗為傷心時，你會笑，」她寫道，「那個......塌在牠身上要了牠命的懸崖，就塌在我的腳邊……它簡直是差一點就讓我面對同樣的命運。」

安寧的突破在那之前十年就到來了，她是第一個發現史前海洋爬蟲類動物蛇頸龍的完整頭骨的人，而她在「科學男」中間的名氣迅速冒升。

英格蘭以及歐洲其他地方的古生物學家會以最低的價錢買走她那些有價值的標配，然後在學術圈裏、在倫敦、巴黎和維也納的博物館裏，當成是他們自己的發現。

這些精細的標本在今天仍然能在倫敦和牛津的自然歷史博物館裏看得到，包括一具1.95億年歷史的魚龍，在它的肚子裏還能看得到史前的魚。

安寧經常為自己沒有得到學界承認而沮喪：「世界如此無情地利用了我，我恐怕它已經令我懷疑每一個人，」她曾在一封信裏寫道。

在她47歲去世之後，世界當然是沒有承認她的成就——她的名字幾乎消失在歷史裏。

確實，直到今天，她的名字仍然沒有被記入皇家地理學會，甚至連榮譽會員都不是。

圖像加註文字， 艾維說：瑪麗對我和我們很多人而言，都非常重要

艾維的努力

「200年裏，關於瑪麗的一切並沒有太多改變，」剛剛滿13歲的艾維說，「所以想出在這裏立一座雕像紀念她的主意很容易。」

「我來自多塞特郡，瑪麗·安寧是我的同鄉。我是聽著她的故事長大的，我自己也經常去收集化石，所以瑪麗一直是令我仰望的一個人，」她說。

但是如果你今天是一個到訪萊姆裏傑斯的外來客，除了在當地的博物能知道瑪麗·安寧的存在之外，你根本不會知道她曾經到過這裏。

「有些人住在萊姆裏傑斯，住在安寧路上，卻不知道安寧是誰，」艾維說，「當你沒有被記住的時候，事情就是這麼荒唐。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 萊姆裏吉斯（Lyme Regis）位於世界遺產公園侏羅紀海岸，其豐富的化石地質已有1.85億年歷史

艾維認為，安寧對於年輕女孩子們以及世界各地那些沒有經常被聽見的人來說，是一個啟發。

「我愛瑪麗，因為即使她是生在一個女性不受尊重並且被當作一個客體看待的時代裏，她仍然做她想做的事情，」艾維說。

「她也很貧窮，是一個工薪階層，並非來自富裕家庭，這是我認為她很酷的另一個原因。她在沒有任何幫助下靠自己成就了這麼多。」

「她沒有讓任何事情阻止她做她愛做的事：發現新的海洋爬蟲生物，並且試著去了解牠們，」艾維說。

艾維也像她的偶像一樣，決定要完成一些事情，並且請她的母親安妮婭·佩爾森幫忙，開設了「瑪麗·安寧超棒的！」眾籌活動。

圖像來源，Public Domain 圖像加註文字， 安寧喜歡在她的筆記上給自己最好的朋友畫速寫

為雕像出主意

公眾對於這個倡議的響應令艾維驚訝，特別是那些參與其中的孩子們：「我想說非常感謝你們，因為將你們的零用錢捐出來是非常善心的一件事。」

儘管她的倡議現在已經有了一些非常著名的捐助者，像博物學家大衛·艾登堡爵士（Sir David Attenborough）、作家特蕾西·舍瓦利耶（Tracy Chevallier，她的書《尋找化石的女孩》[Remarkable Creatures]講述了安寧的故事）以及好萊塢演員凱特·溫斯萊特（Kate Winslet，她最近在電影《默愛》[Ammonite]當中飾演了安寧）等等，但是艾維印象最深的還是那些小捐助者，包括在厄瓜多爾的一所學校——他們決定在「瑪麗·安寧紀念日」穿上維多利亞時代服裝來紀念。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 安寧的魚龍令人震驚-以前沒有人知道這些扁平的圓形"鵝卵石"實際上是巨型海洋爬行動物的椎骨

因此，她希望新的雕像是「大而且突出的，讓你路過不會看不見」——它會給安寧在世界各地的其他粉絲一個機會來到萊姆裏傑斯，站在安寧的旁邊，眺望「她的」海灘，就像安寧本人肯定無數次看過的那樣。

最終的地點尚未有選定，「但是她將會是在某處的海岸防護堤上，眺望著·（Black Ven），」艾維說。那是當地一座緩慢地傾瀉入海的山，它逐漸讓地底的侏羅紀寶藏冒出地面。「她大部分最好的化石是在這裏找到的。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 目前有計劃開發一個應用軟件，可以帶人去往瑪麗的那些重要地點，比如黑崖

對於雕像的設計，艾維的媽媽安妮婭與當地學校一起組織的藝術活動，「這樣孩子們就能夠參與這個過程，」艾維說。

圖像來源，https://www.maryanningrocks.co.uk 圖像加註文字， 沒有任何人可以阻擋安寧從事她熱愛的事, 艾維說

而她認為，這個過程中最好的一個建議是，所有的孩子們都堅持說，安寧的狗特雷也必須要在當中：「瑪麗很愛特雷。你從她的信中能夠讀到，她常常提到牠。如果雕像當中沒有特雷，就不對了。」

被選中負責這個項目的雕塑家是狄妮絲·達頓（Denise Dutton）。「我們見了八個非常出色的藝術家，我們和他們所有人都談過話，」艾維說。

「我們選了狄妮絲，因為她很和善，而且她創作動物真的非常好。我們認為她會把瑪麗和特雷做得很好！」她說。

圖像來源，https://www.maryanningrocks.co.uk 圖像加註文字， 來自厄瓜多爾的孩子們 與瑪麗·安寧雕像計劃分享他們的照片

雖然疫情的全球大流行帶來了一些阻滯，但是「Mary Anning Rocks」 (瑪麗·安寧雕像) 倡議活動已經籌得了足夠的資金，讓雕像項目得以進行，而且揭幕的日子也定下來了：2022年5月，就在安寧的誕辰。

「我們希望每個人都能夠與瑪麗產生共鳴，看到她所看到的萊姆裏傑斯，」佩爾森說。

圖像來源，https://www.maryanningrocks.co.uk 圖像加註文字， 雕像揭幕的日子也定下來了：2022年5月，就在安寧的誕辰

「從現在起我們籌得的所有錢會用來負擔最後這個雕像的費用，還會用來開發一個應用程式和互動地圖，讓瑪麗能夠走進未來。」

「我很愛瑪麗和她的故事，」艾維說。因為這個項目，「我懂得了有時候想法是真的很難開始，有些事情非常難，但是有很多善心的人們給了很多幫助。」