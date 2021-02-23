疫情下營商變化，新加坡掀起自動售貨機新風潮

蒂姆·麥克唐納（Tim McDonald）

BBC商業記者，發自新加坡

圖像來源，Tim McDonald 圖像加註文字， 從自動售貨機裏買的真空包裝鮭魚和和牛排。

新加坡科萬（Kovan）附近的購物中心看上去有些冷清，似乎不太適合購買新鮮的鮭魚、和牛。

不過，這些食物可以在理髮店和透析診所旁邊的自動售貨機裏買到。

我突發奇想，能否迅速用自動售貨機來個海鮮牛肉套餐，這對營商環境能帶來什麼好處。只有一個辦法能知道。

我選擇了切片三文魚和澳大利亞西冷牛排。最近的沙拉自動售貨機就在隔壁。我把吃素的時間推遲了一天。

賣披薩、仙人掌的自動售貨機

自動售貨機正在新加坡流行起來。售賣的不僅僅是和牛、鮭魚。

還提供麵包、咖喱泡餅、現煮披薩和鮮榨橙汁。還有煮熟的紅辣椒蟹，這是當地有名的特色食物，售價60美元（33英鎊）。飲料和零食仍佔主導，但種類正在增加。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 賣麵包的自動售貨機已經很常見了，這台機器是2004年推出的。

有家公司已經建立了用機器供應熱食的連鎖咖啡館。還有一些缺人手的小連鎖便利店，售賣各種商品，從膏藥到自動售貨機裏的烤豆應有盡有。當地一家零售商擁有圖書自動售貨機，還有一家公司售賣仙人掌。

市場研究公司歐睿信息諮詢（Euromonitor）表示，新加坡的自動售貨機收入從2014年的9100萬美元增長到2019年的1.045億美元，漲幅約15%。

去年因新冠大流行被認為是糟糕的一年，今年有望恢復經濟增長。

圖像來源，Tim McDonald 圖像加註文字， 新加坡的「盒裝廚師」咖啡通過機器加熱，並即食供應。

自動售貨機為何在新加坡流行？

售貨企業家之所以嘗試新產品，原因就像業務本身一樣多樣。

售賣挪威鮭魚的總經理曼妮莎·庫馬爾（Manish Kumar）說，這些機器為他提供了自己的零售空間。他的冷凍食品不用擺放在受歡迎的新鮮三文魚旁邊了。

默文·塞姆（Mervin Tham）是EasyMeat的三位創始人之一，他的機器售賣牛肉。他說，品種正在擴大，因為進入門檻相當低。

「這是一種省力的測試產品的方式，尤其當你自己創業時。一般來說，在海外（比如日本），人們對自動化零售文化有一定興趣。」

精心策劃的惡作劇還是受歡迎的美食？

挪威鮭魚自動售賣機銷售切好的生魚片，冷凍在真空密封袋中，還有醬油和小木叉。

這是一種非常特殊的產品，當機器出現在新加坡各地時，我以為這是一個精心設計的惡作劇，或是某種怪異的藝術項目。

庫馬爾表示：「很多人都這麼說。」

圖像來源，Tim McDonald 圖像加註文字， 庫馬爾和他的挪威鮭魚售賣機。

儘管如此，他說當地人還是接受了這個想法。新加坡目前擁有110台這樣的自動售賣機，他認為新加坡有足夠客戶來支撐900台。

機器越多越好。大多數機器的利潤很低，這就需要更多機器以及購買力。

庫馬爾表示，像新加坡這樣緊湊、人口密集的城市，使用自動售賣機是理想的方式。

為應對大流行凖備好了嗎？

日本的人均機器數量超過其他任何國家，疫情對該行業造成了沉重打擊，主要因為人流量減少。

歐睿的報告還預測，新加坡的機器數量將大幅下降。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新加坡政府為了阻止新冠病毒的傳播，讓居民可以從自動售貨機中免費獲得口罩。

但自動售貨機在新加坡應對大流行過程中發揮了關鍵作用，該國主權財富基金淡馬錫（Temasek）的慈善部門在新加坡各地安裝了1200台自動售貨機，免費分發口罩。

庫馬爾表示，他自己的機器賣得很好，在新加坡的熔斷期（去年4月至6月期間限制運輸），銷量飆升了11倍。

「是全天候的，非接觸式，買起來安全，吃起來也安全。不需要去超市，可以保持社交距離。六秒內就能拿到產品，」他說。

成本和便利

我坐了30分鐘公交車才到達和牛自動售貨機，機器旁邊寫著「和牛離你很近」，這樣的標牌並不完全正確。

EasyMeat是一家只有幾台機器的新公司，該公司的創始人正在尋求擴張。在一個幾乎什麼都能送貨上門的城市裏，他們清楚地意識到，便利一直是重要賣點。

該公司的聯合創始人默文•塔姆（Mervin Tham）表示，他們創辦公司的部分原因是，大家都想在午夜過後吃日式涮鍋，但吃不到切片和牛。

「在亞洲文化中，天氣冷時喜歡用蒸汽船或火鍋。有時你會發現，想吃卻得不到和牛。」

他說，實體店和電子商務之間存在差距。如果超市關門了，那麼只有在網上訂購。但通常需要幾天才能到達，客戶要在家裏等上幾個小時才能收到冷凍快遞，而且可能需要最低訂購量。自動售貨機可以解決這些問題。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 從自動售貨機中買的牛排。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 然後放入煎鍋。

購買和牛似乎是屬於衝動消費，但瑟姆表示，機器的數據顯示，許多顧客在午夜之後才購買。「我不知道誰是夜貓子，會在外面露營到那麼晚吃晚飯，」他說。

海鮮牛排套餐

鮭魚和牛排都是從自動販賣機裏拿出來的，凍在真空密封的容器裏。我在回家路上解凍，到廚房後又花了幾個小時。

這種鮭魚不用任何凖備，只需要拿下包裝。但要在爐子上烹制24美元的和牛，對於像我這樣的烹飪高手來說，有點令人生畏。所以我選擇了最簡單的方法：輕微調味，在平底鍋裏加點油。

圖像來源，Tim McDonald 圖像加註文字， 烹飪後的自動售貨機海鮮牛排套餐。

海鮮牛排套餐能得到7.5分，比我預期的要高。三文魚味道很好，不過我想加點芥末。牛排很嫩、肥瘦均勻，好吃得很。