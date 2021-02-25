網飛Netflix紀錄片：藍可兒酒店命案究竟真相如何？

圖像來源，NETFLIX / LAPD 圖像加註文字， 藍可兒的失蹤及命案帶出許多令人費解的問題（NETFLIX / LAPD）

一宗離奇命案，一段詭異錄像，一間老舊旅館，交織出無數個令人費解的問題。

2013年，21歲的香港裔加拿大籍學生藍可兒（Elisa Lam）在洛杉磯市區的塞西爾酒店（Cecil Hotel）離奇失蹤。最近，這起懸案成為網絡流媒體Netflix網飛熱映紀錄片的主題。

藍可兒生前留下來的最後身影是一段塞西爾酒店電梯內的監視錄像。洛杉磯警察在辦案過程中公布錄像，在網絡引發熱議。

電梯間的錄像顯示，藍可兒似乎在和一個鏡頭外的人說話，她的舉止怪異，一下子走進電梯，一下子又跳出去，雙手比劃手勢，似乎還試圖躲在電梯的一角，而且兩分鐘左右的視頻電梯門始終維持開啟狀態。

在藍可兒失蹤19天之後，酒店員工在頂樓的水塔裏發現了她的屍體。

圖像來源，NETFLIX 圖像加註文字， 塞西爾酒店電梯內的一段錄像是藍可兒生前留下來的最後身影（NETFLIX）

有些人說，那段視頻裏有超自然靈異現象，直到今日關於藍可兒的失蹤和死亡還是有各種奇怪的陰謀論。

這也是促使導演貝林格（Joe Berlinger）拍攝這部紀錄片系列的原因之一。

「以前曾經有很多人嘗試敘述這個故事，但是我認為那些敘述方式都很不負責任。」

「對一般的觀眾來說，這是個很吸引人的故事，但看完也就結束了，但對那些當事者而言，這是最糟糕的時刻，對死者及其家屬而言更是一大悲劇。」

「靈異故事」

藍可兒的失蹤及命案所提供的間接證據引起許多人的揣測和各種理論，導致關於靈異故事的陰謀論到現在仍在流傳。

這包括了她生前極其詭異的最後一段錄像，還有她的死亡和恐怖電影《鬼水怪談》的劇情不謀而合等，該電影是改編自《七夜怪談》貞子故事原作家鈴木光司另一篇恐怖故事的電影。

貝林格表示，在拍攝紀錄片的時候，也必須把靈異的角度放進故事裏面，因為這是很重要的組成部分，不能避免。

在這裏面，很大一部分關於超自然或靈異現象的說法都是所謂的「網絡偵探」試圖拼湊出藍可兒生前最後時刻而得出的理論。

但是貝林格表示，如果光看其中的巧合和陰謀論，很可能會被誤導，而忽略周遭的事實和具體情況。

圖像來源，NETFLIX 圖像加註文字， 塞西爾酒店位於洛杉磯市區，附近有許多居無定所的遊民（NETFLIX）

「時候到了」

除了檔案畫面之外，藍可兒的家人並沒有接受紀錄片的採訪，貝林格對此解釋，她的家人在歷經悲劇之後只想繼續平靜的生活，對又一個關於此案的紀錄片沒興趣。

但是洛杉磯警方，驗屍官和事發當時塞西爾酒店的經理，都首度現身接受紀錄片的採訪。

酒店經理普萊斯（Amy Price）表示，她不止一次被詢問過是否願意接受採訪，談論關於此案的話題，但她通常都拒絶。

「有太多關於這個案件的紀錄片，老實說我一個都沒看過。」

但是普萊斯表示，對這個紀錄片她覺得「時候到了」。

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 在藍可兒失蹤當時，普萊斯是塞西爾酒店經理

塞西爾酒店

在藍可兒失蹤的時候，洛杉磯市區的塞西爾酒店並不是一個典型的商務或觀光酒店。

塞西爾酒店所在的位置附近，有許多居無定所的遊民，酒店大樓的一些樓層是接待像藍可兒這樣的訪客，但另一些樓層則是短期或長期租客。

藍可兒失蹤後，許多人懷疑住在酒店的短期或長期租客，或者是酒店員工涉嫌，對此普萊斯表示非常難過。

她說，藍可兒失蹤後她就有不祥的預感，「她獨自一人來洛杉磯旅行，我覺得她遇到了壞人，這在洛杉磯並不難發生。」

塞西爾酒店原本名聲就不佳，酒店歷史上曾經發生過多次自殺和用藥過量的事件，也有幾個惡名昭彰的連環殺手曾經住在這裏。

塞西爾酒店甚至還成為恐怖片的構想原型，《美國恐怖故事》（American Horror Story）第五季由Lady Gaga飾演吸血鬼的《旅館》其故事背景就設定在該酒店。

但是對普萊斯而言，在藍可兒失蹤之前，在塞西爾酒店工作並不差。

「我們有個很棒的團隊，彼此工作相處融洽，我做的很愉快。」

「真人真事」

導演貝林格拍攝紀錄片的另一個目的就是要敘述像普萊斯這樣的真實人物。

「可能是我以前拍攝的作品說服了普萊斯，願意接受這部紀錄片的採訪，她的視角也是非常重要。」

「每個民間傳說故事的背後都有其真人真事。他們盡一切所能做好自己的工作，用有限的資源在一個破舊的街區上經營一家旅館。」

現在，普萊斯已經退出酒店旅館行業，從事珠寶設計，同時也著手撰寫自己在塞西爾酒店的經驗。

「我想要分享我的故事，但這不是什麼恐怖故事，而是一個關於奮鬥的故事。」