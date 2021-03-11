日本福島核電站事故10週年：當年發生了什麼？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2011年的地震是日本有史以來最強的一次地震。

十年前3月的一個周五下午，日本東海岸發生有史以來最強烈的地震。

這場9級的地震震感強烈，地震引發的海嘯席捲日本本州主島，造成18000多人死亡，並將整個城鎮從地圖上抹去。

在福島核電站，巨浪衝破防線淹沒反應堆後引發重大災難。當局彼時設立隔離區，但隨著核電站的輻射洩漏，隔離區範圍越來越大，迫使15萬多人撤離該地區。

10年後禁區仍存在，許多居民未返回居住。日本當局認為完成清理工作將需要長達40年時間，而這項工作已耗費日本數萬億日元。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 海嘯越過海堤擊中了核電站。

福島核電站在哪裏？

福島第一核電站位於福島縣大隈鎮。它位於日本東海岸，距離首都東京東北約220公里（137英里）。

2011年3月11日當地時間14:46（格林尼治標凖時間05:46），在仙台市以東、核電站以北97公里處發生 「東北地方太平洋地震」（ 「2011年東北大地震 」）。

在海嘯襲擊海岸之前，居民們提前10分鐘收到警告。由於地震、海嘯和核事故的影響，總共有近50萬人被迫離開家園。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 海嘯導致核熔化和多次氫氣爆炸。

福島發生了什麼？

核電站的系統檢測到地震並自動關閉核反應堆。緊急柴油發電機開啟，以保持冷卻劑在堆芯周圍的泵送，即使反應堆停止工作後，堆芯仍熱得驚人。

不久後，一個14米左右（46英尺）高的海浪襲擊福島。水流淹沒防禦性海堤後淹沒核電站並衝毀應急發電機。

工人們趕緊恢復電力，但在隨後幾天，三個反應堆中的核燃料過熱導致部分堆芯融化。這就是所謂的核事故。

核電站還發生一些化學爆炸，這導致建築物嚴重損壞。放射性物質開始洩漏到大氣層和太平洋，這迫使人們疏散，隔離區範圍不斷擴大。

有多少人受傷？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 事故之後日本當局對平民進行了受輻射程度測試

在核災難中沒有人立刻死亡。但至少有16名工人在爆炸中受傷，還有數十名工人在進行讓核反應堆冷卻核穩定核電站的工作時暴露在輻射中。

據報道，有3人在受到高濃度輻射後被送往醫院。

輻射的長期影響是一個爭論的問題。世界衛生組織（WHO）在2013年發佈的一份報告稱，這場災難不會導致該地區的癌症發病率出現任何明顯上升。日本國內外的科學家認為，除了緊鄰核電站的地區外，輻射風險仍相對較低。

但許多人認為危險要大得多，居民們仍很謹慎。雖然官方已解除許多地區的限制，但大多數人還沒有返回家園。2018年，日本政府宣佈一名工人在接觸輻射後死亡，並認同其家人應得到賠償。

然而一些人被證實在疏散過程中死亡，其中包括數十名醫院病人，他們因擔心輻射而不得不轉移。

福島核災難被國際原子能機構（International Atomic Energy Agency）列為七級事件，這是最高級別的事件，也是繼切爾諾貝利之後第二個達到這一級別的災難。

誰之過？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 事故在日本引發巨大公共憤怒，並激發一波要求日本停止使用核電的抗議

批評者指責該事件缺乏應急凖備，以及核電站運營商東京電力（Tepco）和日本政府的反應混亂。

日本國會成立的獨立調查得出結論稱，福島核洩漏是「一場深刻的人為災難」，指責這家能源公司沒有達到安全要求，也沒有為這種事件制定應急計劃。然而在2019年，日本法院裁定三名前東京電力高管的過失罪名不成立。這也是這場災難中唯一走上法律程序的刑事案件。

2012年日本時任首相野田佳彥（Yoshihiko Noda）表示，日本對此次災難負有共同責任。一個日本法院在2019年裁定日本政府應承擔部分責任，應向疏散人員支付賠償。

清理工作進展如何？

10年後日本東北部的幾個城鎮仍是禁區。當局正努力清理該地區以便居民可以返回居住。

重大挑戰依然存在。在今後30至40年裏將需要數萬名工人安全地清除核廢料、燃料棒和仍保留在現場的100多萬噸放射性液體。

但一些居民已決定再也不回去，因為他們害怕輻射。他們已在其他地方開始新生活，他們或者不想回到災難發生的地方。

2020年的媒體報道稱，政府最早可能在明年開始將這些經過過濾以減少放射性的液體釋放到太平洋。