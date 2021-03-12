哈里王子和梅根：他們的錢從哪裏來？

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哈里王子說他和妻子梅根宣佈不再擔任王室「高級」成員搬到美國加州後，家人切斷其經濟來源。那麼他們的錢從哪裏來？

哈里王子和梅根從王室拿錢嗎？

2020年1月蘇塞克斯公爵和公爵夫人宣佈他們希望不再成為王室成員，將「努力」實現經濟獨立。

據了解，根據新的協議，這對夫婦將繼續在一段時間內從哈里父親處獲得財務資助。目前還不清楚這些錢是來自擁有龐大資產和金融投資組合的康沃爾公國（Duchy of Cornwall）或查爾斯王子的個人財富，還是兩者都有。

查爾斯王子的賬目顯示，在截至2020年3月的一年中，約有560萬英鎊用於資助蘇塞克斯公爵夫婦和劍橋公爵夫婦的活動。

但哈里王子告訴奧普拉（Oprah Winfrey），王室在那之後「完全切斷了我的經濟來源」。

目前還不清楚哈里王子所指是此前從查爾斯王子「康沃爾公爵領地」的收入中獲得的錢，還是納稅人資助的「女王撥款」（Sovereign Grant），還是兩者都有。

查爾斯王子這段時期的賬目細節尚未公布，克拉倫斯府（Clarence House）拒絶發表評論。

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蘇塞克斯公爵和公爵夫人富有嗎？

蘇塞克斯公爵和公爵夫人都有相當數量的個人財富。威廉王子和哈里王子繼承母親戴安娜王妃留下的1300萬英鎊財富。

在談到他們移居美國時，他對奧普拉說：「我得到了母親留給我的東西，如果沒有這些，我們就無法做到（移居美國）」。BBC王室記者尼克·威切爾（Nick Witchell）說，哈里王子還被認為繼承其曾祖母留下的數百萬英鎊財產。

據報道在蘇塞克斯公爵夫人的演藝生涯中，她從法律劇《金裝律師》（Suits）每集賺取5萬美元（3.83萬英鎊）的報酬。她還經營一個生活類博客，並為一個加拿大品牌設計時裝系列。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年1月蘇塞克斯公爵和公爵夫人宣佈他們希望不再成為王室成員，將 "努力 "實現經濟獨立。

他們還有什麼收入來源？

由於他們不再是「履職的王室成員」，哈里和梅根可以自由賺取收入。

這對夫婦沒有因為接受奧普拉的採訪而獲得報酬，但自搬到美國後，他們已與流媒體「網飛」（Netflix）和Spotify達成協議。有人猜測，這些交易價值數百萬美元。

他們成立了一個名為「阿奇威爾」（Archewell）的組織，該組織旗下不僅有非營利性基金會也有內容生產部門。

誰為他們的安保工作買單？

當這對夫婦住在英國時，他們的安保人員來自英國大都會警察局。尚不清楚這要花多少錢。加拿大政府宣佈停止為他們一家提供安保服務後，哈里和梅根決定搬到美國住。

這對夫婦透露，在那裏，美國億萬富翁和媒體大亨泰勒·佩里（Tyler Perry) 為這對夫婦在新冠疫情初期的幾個月內提供居所和安保人員。

當奧普拉問及這對夫婦如何回應「搶錢」指責時，哈里王子表示，與Netflix和Spotify的交易「從來不是計劃的一部分」，但卻是必要的。「對我而言，我需要的只是足夠的錢來支付安保費用以保證家人安全。」他說。

這對夫婦還是王室成員時，誰資助他們？

解除王室職責前，這對夫婦95%的收入來自查爾斯王子從康沃爾公國獲得的收入。

2018-19年來自公國的錢總共只有500多萬英鎊，這涵蓋了哈里王子和梅根，以及劍橋公爵和公爵夫人的公共職責開支以及一些私人費用。

他們收入的其他5%來自英國納稅人資助的女王撥款（Sovereign Grant） 。

這筆款項由英國政府支付給王室，用於支付王室履行公務和打理王宮的開支。本財年它的總價值為8590萬英鎊，資金來源於王室產業即王室擁有的王室地產（Crown Estate）的利潤。

2020年9月蘇塞克斯公爵和公爵夫人宣佈，他們已償還位於溫莎的弗洛格摩別墅（Frogmore Cottage）的240萬英鎊裝修費，這筆賬單最初由英國納稅人支付。

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