穿越歷史：17世紀荷蘭郵局一箱被判「死緩」的信件

圖像來源，https://www.nature.com/ncomms/; 圖像加註文字， 研究團體用X光掃描和數碼技術打開折疊漆封的信，拼圖復原，論文發表在Nature 網站。圖片使用許可（Creative Commons license）

法國一位律師給客戶在荷蘭的親屬寫信，催促他們盡快把一份經過公證的有效死亡證明寄給他，事關遺產繼承。信畢，簽名，按規矩折成信封形狀，寫字的一面朝裏，收信人姓名地址朝外，再用火漆封口，寄出。

郵戳日期是1697年7月31日年，8月份收到，郵資應該是1角（10 stuivers）。

這是律師塞納克斯（Sennacques）為了丹尼爾·勒·佩斯（Daniel le Pers）的死亡證明第二次給死者在荷蘭的親屬寫信。顯然勒·佩斯家族的人從未收到這封信，因為今天那個火漆還原封不動在那裏。

雖然幾百年前的信函現在並不罕見，但完整讀取17世紀私信內容而保持火漆原封不動，這是第一次。

郵政局長的木箱

這個17世紀荷蘭皇家郵政的郵件箱存放在海牙音像博物館（Sound and Vision The Hague），年代久遠，但昔日之華麗精美裝飾仍清晰可見。

荷蘭海牙在17世紀是歐洲郵政樞紐，這個箱子最初的主人是海牙郵政局長西蒙·布萊安尼（Simon de Brienne）和他妻子瑪麗亞·傑曼（Maria Germain）。

不尋常的是，箱子裏的信居然留在郵局，沒有送到收信人手中，其中576封連封口的火漆都原封未動。

根據歷史學家解釋，按照當時歐洲郵政的慣例，信件無法送到，除了收信人地址不詳、找不到收信人，還有一個時代特點鮮明的理由：收信人不願意付郵資和郵差送信費。

那些送不出去的信屬於「死信」，通常在郵局銷毀。

但是，令人倍感幸運的是，那位名叫布萊安尼的郵政局長多了個心眼，把這2600封送不出去的信改判「死緩」，存放在大木箱裏；萬一將來有人去認領，也可收回些許郵資。

大木箱本身也極富研究價值，外面被包上一層海豹皮，用蠟封口，裏面的郵件疊放式樣也令人好奇。

三百多年後

1926年，這個被稱作「儲錢罐」的信箱入戶海牙郵政博物館。

2015年，圍繞這批理論上講仍屬「死緩」的信件設了一個跨學科國際合作項目，叫「簽名、封印、未送達」（Signed, Sealed, Undelivered），任務包括信件的保護、修復、數碼化、謄寫、編輯、分門別類和辨識信紙折疊手法，以及在這些研究成果的基礎上，利用最先進的X-光掃描技術，在不拆封的狀況下讀取信裏的內容。

2021年3月初，項目團隊宣佈成功「虛擬啟封」了一封信，完整復原了信紙上的內容，而信件的封漆原封不動。

研究報告解釋說，17世紀歐洲書寫使用的墨汁含鐵，所以精密掃描儀可以探查到紙上的墨跡。當時的信紙折疊很複雜，但還是可以把每一折疊層上的字跡掃描後拼出信的全文。

從已經開封的信件可以發現，寫信的人來自社會各個階層的男男女女，從貴族到各地遊蕩的音樂家，每人都有自己的故事。

圖像來源，Wilson's Auction via PA 圖像加註文字， 書信和書籍一樣是歷史研究不可或缺的文獻。圖為17世紀英國一本據信是用人皮做封面的書，死者是一個因叛國罪被處死的神父,

歷史價值

國王學院的丹尼爾·史密斯（Daniel Starza Smith）說，一個人疊信的方式跟筆跡一樣，可以透露出這個人的性格特徵和所處的年代。

而17世紀海牙郵政局長的大木箱裏那些信的折疊技巧之繁複、創新，令人驚詫。MIT圖書館古籍保管員亞娜·丹布羅奇奧（Jana Dambrogio）說，這些信的折疊手法屬於一種古老的傳統：「鎖信」（letterlocking），意思是把寫好的信紙用一種獨特的方法折疊成信封。

格羅寧根大學的戴維·範·德·林登（David van der Linden）博士發現，有些信是法國基督教胡格諾派（雨格諾派）信徒寫給家人的，信裏傾訴了流亡在外和孤獨無依的悲苦，現代人也能感同身受。

烏德勒支大學麗貝卡·阿倫德特博士（Rebekah Ahrendt ）補充：「信裏表達的許多情感就跟今人一樣：父母對孩子的牽掛擔心，妻子對沒心沒肺不顧家的丈夫的憤怒。」

歷史學家們認為，布萊安尼夫婦是17世紀歐洲郵政系統的核心人物，在1688年英國「光榮革命」（宮廷政變）前後都服務於後來登基成為英國國王威廉三世的荷蘭親王威廉·奧蘭治（William of Orange）。

威廉的妻子瑪麗是英國國王詹姆斯二世的女兒，「光榮革命」中被趕下台。威廉和瑪麗統治英格蘭、蘇格蘭和愛爾蘭那段時間歷史上被稱為「威廉和瑪麗」時期。