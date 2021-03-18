口罩簡史：從黑死病到新冠疫情看口罩的演變歷史

貝珊·貝爾

（Bethan Bell）

22 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 黑死病面具長長的鳥喙內含有芳香的草藥或香料，以免吸入不潔淨的空氣

新冠病毒疫情發生以前，西方世界幾乎很少看到有人戴口罩出門，偶爾有幾個來自亞洲國家的觀光客戴著口罩走在街上還會引人側目。

但是隨著疫情席捲全球，現在在公共場所戴口罩幾乎已經成為一種「新常態」，但口罩這東西可是絶對不新。

從黑死病到令人窒息的霧霾，從汽車排放的廢氣到毒氣攻擊的恐懼，幾個世紀以來人們一直用面具和口罩來保護自己。

人類歷史上最早的面罩是用來偽裝或是扮演，一直到西元前第六世紀人們才開始用面罩來保護自己，波斯墓穴的門上發現有人們用布遮蓋嘴部的圖象。

根據馬可波羅的描述，13世紀的中國宮廷僕人在服侍皇帝用膳的時候以布掩面，據說這是為了避免他們的呼吸影響食物的香氣和味道。

黑死病

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 黑死病初期尚未佩戴面具的情景

14世紀歐洲發生了可怕的黑死病，短短1347至1351年之間就造成了至少2500萬人死亡，從此也宣告了醫療用面罩（口罩）的到來。

當時的人們相信，黑死病通過有毒空氣傳染，會造成人體體液不平衡，人們試圖掩蓋臉部或嗅聞芳香花束來阻擋臭味。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 黑死病期間的個人防護裝備

結合死神的形象，有著和烏鴉一樣又黑又長的鳥喙的面罩，一直到17世紀才成為黑死病的象徵之一。

人們在長長有如鳥喙的面具裏面塞滿了芳香的草藥或香料，以避免吸入黑死病散發出來的不潔淨的空氣。

防止霧霾

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1952年倫敦東區的工廠煙囪排放大量廢氣

18世界的工業革命為倫敦帶來了惡名昭著的霧霾，越來越多的工廠排放的廢氣，加上居民住家燃燒的煤炭，導致霧霾越來越嚴重。

當時每到冬天倫敦上空就籠罩厚厚的一股灰黃色霧霾，倫敦也被形容為霧都。

1952年冬天，12月5日至9日之間，倫敦發生了最為嚴重的霧霾污染事件，造成至少4000人死亡，大霧霾污染事件過後數周和數個月之後，又有8000人死亡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1950年代倫敦霧霾，人們戴著口罩上街

霧霾是由燃燒煤炭產生的煙塵與霧混合形成，冷天時凝滯於地表上方空氣中，影響人們呼吸。

吸入霧霾會引起人體上呼吸道疾病，心臟血管疾病和眼睛不適反應。

從1930年代起，為了防止吸入霧霾人們開始在臉上蒙上一層布，這也成為當時社交禮儀的一部分。

汽車廢氣

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 20世紀初期的駕車女性戴薄薄的面紗

在維多利亞時代的倫敦，有教養的淑女開始在帽子上添加面紗，當時女性的穿著保守很少露出皮肉。

雖然在哀悼逝者期間會配戴面紗，但面紗的用途不僅只是在喪禮上，面紗還能保護女性的臉部防曬，阻擋雨水和污染物質，以及空氣中的塵土和污垢。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1971年，駕駛人戴著防毒面具阻擋汽車廢氣，但卻未扣上汽車座椅安全帶

根據研究顯示，大城市中最大的空氣污染源是汽車排放的廢氣，包括氮氧化物和懸浮粒子。

早在新冠疫情之前，一些城市就經常看到自行車騎士佩戴防污染口罩或面罩，20世紀初期的駕車女性戴的薄薄的面紗已經不足以防止汽車廢氣。

西班牙流感

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些醫生建議用醫療紗布噴上消毒劑製作口罩防止西班牙流感傳染

一次世界大戰末爆發的流行性感冒造成一次全球性大疫情，被稱為西班牙流感的疫情在全球造成5000萬人死亡。

據信當時參戰的士兵從前線返鄉將流感病毒帶回去，從火車站傳向世界各地的城市，然後散播到郊區和鄉間。

當時的鐵路公司試圖讓工作人員戴口罩防止疫情擴散。

1918年英國出版的《護理時代》（Nursing Times）刊登防治疫情的建議，包括在病牀之間設置隔離屏障，並建議進入病房的醫護人員佩戴口罩。

一般人也被建議要戴口罩保護自己，許多人用醫療紗布自製口罩，或者在口罩內添加消毒劑。

防毒面具

氯氣和芥子毒氣伴隨著二戰的威脅進入人們的生活之中，政府開始向軍隊和一般平民發放防毒面具。

在一些歐洲城市，防毒面具也成為日常生活的一部分。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 戴著防毒面具跳舞

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 人和馬都戴著防毒面具

名流和隱私

近年來，口罩或面罩還有另外一種用途，保護的是知名人物的隱私，不希望被狗仔隊或粉絲發現他們的真實身份。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1985年，喬治男孩抵達希思羅機場，蒙著圍巾掩飾身份

在過去，這種試圖保護隱私的口罩或面罩有時候反而會引起注意，剛好和社交名流想要維護隱私的目的相反。

這種越描越黑的掩飾身份的做法，在現在的新冠疫情下很難發揮作用，因為任何人出門都戴著口罩，誰會特別去注意身旁戴著口罩的人是誰。