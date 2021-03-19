寵物小知識：世上最長壽的貓能活多久？

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 虎斑貓是名貴品種，基因突變導致它皮毛呈虎皮斑狀圖案。

喜歡養貓的人肯定希望自己的寵物貓能健康長壽，多陪伴自己幾年。但貓的自然壽命到底是多少呢？世界上迄今為止已知的最長壽的貓又活了多少年呢？

跟人一樣，貓是否能長壽取決於多方面的因素：比如遺傳基因、環境、生活方式、疾病以及是否受過傷等。其它一些影響貓咪壽命的還包括性別、是否接受過「絕育」手術等。

同樣與人相似，母貓通常比公貓更長壽；接受過絶育手術的貓比未接受過絕育手術的貓更有可能活得年頭長。此外，相比雜交貓或雜種貓而言，純種貓的壽命更短 。

一般來說，貓的平均壽命約為15歲左右。然而，家養的寵物貓可以預期最長活到30年左右。

當然，這並不意味著所有家貓平均可以活到這麼久。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 通過觀察貓的毛色、牙齒和眼睛等可以推斷貓的年齡大小。

世界最長壽貓

根據吉尼斯世界記錄，有些貓不但活到了30歲，而且還更長。

下面我們看看吉尼斯世界記錄上最長壽的5隻貓的排名：

第一名：世界最長壽的貓是一隻名叫Creme Puff的虎斑貓，年齡：38歲零3天（1967-2005）。它是一隻母貓，跟主人傑克·佩里生活在美國德克薩斯的奧斯汀。

第二名：緊隨其後的是一隻叫Baby的短毛黑貓。它也生活在美國。年齡：38歲（1970-2008）。

第三名：這只貓叫Puss, 年齡：36歲零1天（1903-1939）。Puss曾是1990年版的《吉尼斯世界記錄大全》最長壽貓的記錄保持者。它是只公貓，來自德文郡。在過完36歲生日的第二天去世。

第四名：同樣在1990年版的《吉尼斯世界記錄大全》中，收錄了一隻叫Ma的虎斑貓母貓，年齡：34年零5個月（1923-1957），同樣來自德文郡。

第五名：排在第五的是一隻叫Granpa Rexs Allen的貓。年齡：34歲零2個月。有趣的是，這只貓的主人同樣是傑克·佩里，即第一名長壽貓的主人。據佩里稱，貓的飲食是其長壽的秘密：雞蛋、西蘭花、培根以及加奶油的咖啡。

如何推算寵物貓的年齡？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 貓是主人的寶貝和好朋友。

在推算寵物貓、狗的年齡時，許多人都聽說過所謂1歲就相當於人類7歲的說法。但隨著人們對動物年齡認知的增加，這種方法其實已經過時和不準確。

比如，一隻1歲的貓要比一個7歲的孩子要成熟的多得多。

關於如何計算寵物狗的年齡，已經有一個特定的科學公式可循:16xln(狗的年齡)+31，這裏ln代表一個稱為自然對數的數學函數。

比如，一隻2歲的狗狗相當於人類年齡的42歲：16×ln（2）+31。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 黑貓在領養中不容易被選中。

但是寵物貓目前還沒有這樣固定的公式，不過還是有許多辦法可以估算貓的實際年齡，包括通過觀察貓的牙齒、眼睛、骨骼與肌肉和毛髮等。

如果貓的幾顆白牙上有牙垢斑點，說明這只貓至少在1或2歲左右；如果所有牙齒都有黃斑那麼這只貓至少有3或5歲了；如果已經有牙齒不見了，那一定是上年紀了：大約10到15歲。

貓的眼睛在12歲以後開始出現渾濁。小貓的眼睛更加清澈光滑。

但一般普遍認為，貓生命的頭兩年與人類生命的前25年大致相等。因此，有人總結出1歲的貓相當於18歲；4歲則相當於35歲；8歲相當於50歲；12歲相當於70歲等等。

此外，老貓看上去更有「骨瘦如柴」的感覺，毛髮也更沒有光澤，也缺少年輕時的豐滿和矯健身姿。

如果拿不准你愛貓的年齡，還可以去看獸醫，推算出最接近的年齡。

圖像來源，PA 圖像加註文字， 英國倫敦唐寧街10號首相府的貓是媒體寵兒

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