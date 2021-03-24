新冠疫情：普通感冒病毒為何可以抑制和趕走新冠病毒

詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）

BBC健康與科學事物記者

23 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普通感冒病毒感染人體細胞後可以阻止新冠病毒進入。

英國研究人員說，引起普通感冒的病毒可以有效地把新冠病毒趕出人體細胞。

病毒之間也存在競爭。我們已經知道，有些病毒會與其它病毒競爭，以便成為能引起感染的「勝者」。

競爭機制

英國格拉斯哥大學的科學家說，能引起感冒的鼻病毒（rhinovirus）似乎可以戰勝新冠病毒。

他們補充說，雖然好處可能是短暫的，但是因為鼻病毒廣泛流傳，它仍然可能有助於抑制新冠。

比如，你可以把你鼻子、喉嚨和肺部的細胞想象為一排房子。一旦一種病毒闖進去，它既可以敞開大門讓其它病毒長驅直入；也可以緊閉房門自己獨享新居。

而流感是已知的「最自私」的病毒之一，它幾乎總是單獨感染。一些其它病毒，例如腺病毒，似乎更願意與其它病毒一起共享空間。

關於導致新冠的病毒Sars-CoV-2將如何適應這個「病毒互動」的神秘世界已經存在廣泛的揣測。

科學家面臨的挑戰是，一年的社交疏離減緩了所有病毒的傳播速度，使他們的研究工作更加困難。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鼻病毒是引起普通感冒的病毒，極具傳染性。

病毒互動

格拉斯哥病毒研究中心的團隊在實驗中使用了與人體呼吸道內膜同樣類型細胞的複製品，然後用新冠病毒和鼻病毒（引起普通感冒的病毒）對其進行感染。

結果發現，如果同時使用這兩種病毒，只有鼻病毒能成功感染細胞；如果提前24小時首先釋放鼻病毒，那新冠病毒根本就沒有機會侵入；就算提前24小時釋放新冠病毒讓它先開始，鼻病毒也會把它踢出去。

穆爾西亞博士對BBC表示，新冠病毒會受到鼻病毒的強烈壓制，令其無法傳播。

穆爾西亞博士解釋說，這一結果絶對令人興奮，因為如果鼻病毒感染率很高就有可能阻止新的新冠病毒感染。

有過先例

類似的情況以前曾經發生過。比如，大規模的鼻病毒爆發可能推遲了2009年豬流感在歐洲部分地區的大流行。

進一步的試驗顯示，鼻病毒可以誘發受感染細胞內的免疫反應，從而阻止了新冠病毒複製的能力。

而當科學家阻斷了免疫反應時，新冠病毒的水平就跟沒有鼻病毒一樣多。

未來「嚴冬」？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠病毒似乎受到引起普通感冒的鼻病毒的壓制。

然而，一旦感冒過去，免疫反應平靜下來後，新冠將有可能再次引起感染。

穆爾西亞博士表示，接種疫苗、加上衛生措施以及病毒之間的互動可能會大大降低新冠的感染率，但最有效的方法還是接種疫苗。

華威醫學院的勞倫斯·楊教授表示，人類鼻病毒是感冒的最常見原因，「極具傳染性」。

他補充說，（這項新研究表明），這種普通感染可以對2019冠狀病毒病產生衝擊，並可以影響新冠的傳播，尤其是在秋、冬月份季節性感冒比較頻繁的時候。

但目前無法確切得知，未來的冬季各種病毒的傳播將發生怎樣的改變。

新冠病毒可能依然存在，而在大流行期間受到壓制的所有其它感染也可能隨著免疫力下降而出現反彈。

英格蘭公共衛生署的霍普金斯博士因此已經就此發出「嚴冬」的警告。

她說，「我們可能會看到流感的激增。我們可能會看到其它呼吸道病毒和其它呼吸道病原體的激增」。