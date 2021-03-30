蘑菇的神奇：引領時尚潮流和其它五大趣聞與妙用

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國時裝設計師麥卡特尼（左）用蘑菇設計出首個皮革時裝。

蘑菇做成的高檔時裝和定級包包？聽來略有一點匪夷所思，但是，英國知名時裝設計師斯特拉·麥卡特尼（Stella McCartney）最近就用蘑菇製成了首件「皮革」服裝。

對，你沒聽錯：蘑菇皮革時裝。

蘑菇皮革是用一種叫菌絲體的材料製成的，也就是蘑菇的根部。

世界知名的時裝設計師麥卡特尼是一位敢言的純素食者，她反對用動物皮毛做時裝以及這樣做對環境所產生的不良影響，並為此積極游說。

其實就在不久前，法國奢侈品牌愛馬仕也宣佈，即將推出一款由蘑菇為材料製成的經典包包，以支持時尚界的可持續發展潮流。

人類飼養動物以提供食品和服飾材料是導致氣候變化的原因之一。同時，它也與森林砍伐和水污染相關。

與其它人造皮革不同的是，蘑菇皮革完全是自然材料，而且還可以生物降解。因此不會破環地球。

但這還不是蘑菇的唯一神奇之處，以下我們為你梳理了五個有趣的事實：

圖像加註文字， 蘑菇妙用很多。

一，種類繁多

人類可以食用的蘑菇至少有350種，真正稱得上種類繁多,

其中，包括售價不菲的松露、由菌蛋白製成的素肉和那些用於奶酪和酵母醬的菌類。

這還不算，科學家相信每年還有超過2千新蘑菇品種被發現。就連人的手指甲裏都有真菌生長。

人類每年消費的蘑菇食品價值高達325億英鎊（大約2900億人民幣）以上。

二，富含維生素D

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蘑菇不僅美味營養，還富含維生素D。

就連普通的白蘑菇也要比大多數其它蔬菜含有更多的抗氧化劑。人體細胞利用抗氧化劑來抵抗包括癌症在內的各種疾病。

同時，蘑菇還富含人體用以保持健康骨骼、牙齒和肌肉的維生素D。

人類所生產的第一種抗生素青霉素（也譯盤尼西林）就來自一種叫青霉素的真菌。青霉素後來成為治療各種感染性疾病的最常用抗生素之一。

科學家相信未來還可以用更多種類的菌類治療感染和消炎。

三，包裝材料

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蘑菇不僅能吃，還能做包裝材料。

蘑菇不但能生產時裝面料，還能用它作為包裝材料。

蘑菇根部的菌絲體材料已經被家具商宜家以及電腦公司戴爾用於包裝材料。

宜家和戴爾之所以選用蘑菇製成的包裝材料是因為它不但耐用，還對環境有利，並且在幾周後就可以生物降解。

不僅如此，蘑菇還可以用於製作色彩鮮艷的染料。在把蘑菇和溶劑混合後，蘑菇就可以製成彩虹中幾乎每一種顏色。

汽車塑料零件、合成橡膠以及樂高的製作過程中都使用了真菌中的一種酸。

四，熠熠發光的蘑菇

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 會發光的蘑菇

科學家相信至少有75個蘑菇種類會在黑暗中發光。

有一個故事說，100多年前一名叫加德納的科學家在到訪巴西時發現，許多兒童在大街上玩會發光的巨型「螢火蟲」。

至少他當時以為是螢火蟲，但其實孩子們玩的是會發光的巨型木腐蘑菇，它會在黑暗中發光。

但科學家一直沒搞明白為什麼這些蘑菇會在黑暗中熠熠發光。

實際上，據估計世界上一共有380萬真菌品種，而90%以上仍然是科學未解之謎。

五，古埃及王室佳餚

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蘑菇在古埃及極受尊重，只有王室成員才能吃。

在古埃及，並非人人都能享用蘑菇美餐。

因此，下次當你品嚐蒜香波特菇（也稱大褐菇，Portobello mushroom）時，不妨想一想古埃及人。

根據4600多年前的象形文字，古埃及人把蘑菇看作是永生不死的神物。