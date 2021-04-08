福布斯：北京超過紐約 擁有全球最多億萬富翁

1 小时前

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根據《福布斯》發佈的2021年全球富豪榜，北京成為全球億萬富翁人數最多的城市。《福布斯》稱，去年北京增加了33名億萬富翁，如今總數達到100位。

北京以微弱優勢擊敗了紐約。紐約有99名億萬富翁，並且在過去7年一直位居榜首。

中國去年迅速遏制了新冠病毒蔓延，技術公司的崛起和股票的上漲讓北京超越紐約。儘管北京的億萬富翁比紐約多，但紐約億萬富翁的財富總和仍比北京多800億美元。

北京最富有的人是視頻app抖音的創始人張一鳴。他的財富翻了一番，達到356億美元。相比之下，紐約首富、前市長彭博（Michael Bloomberg）的財富為590億美元。

中國新增210名億萬富翁

疫情期間，越來越多人在網上購物、尋找娛樂資源，中國和美國的科技巨頭髮展壯大，這些科技巨頭的創始人和股東的個人財富也隨之迅速增長。

中國今年新增了210名億萬富翁（包括香港和澳門），比全球其他任何國家都多。

中國新晉億萬富翁中，有一半是通過製造業或科技行業發家致富的，其中包括女富豪汪瑩，她的財富來自電子煙。

中國億萬富翁中，在全球排名最高的是農夫山泉創始人鐘睒睒，其資產達到689億美元，在全球榜單中位列第13。騰訊創始人馬化騰和拼多多創始人黃崢位列第15和第21名。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬雲

經歷了去年螞蟻金服上市風波後，中國科技巨頭馬雲此次在富豪榜中排名第26，淨資產為484億美元。

中國有698位億萬富翁，接近美國。不過美國仍以724位億萬富翁領先。

特朗普下跌近300名

在今年的富豪榜中，美國前總統特朗普排在1299名，財富估計有24億美元，他2020年排在1001位，今年下跌了近300名。

《福布斯》報道稱，特朗普從2017年1月進入白宮直至數月前離任，他的財富減少了近三分之一，從35億美元降至24億美元。

報道還指，特朗普實際上比一年前富有，但他沒能跟上榜單其他億萬富翁的財富增長速度。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 紐約檢察官自2018年起開始調查特朗普。

特朗普回應稱，這是應有的現象，政治人物不應該在任職時賺錢。

「這就是人們喜歡我的原因，我很誠實。 與大多數政治人物不同，我不是為了賺錢而競選公職，反而為挽救我們的國家放棄了數十億美元。」特朗普在聲明中說。

每17小時誕生一名億萬富翁

據《福布斯》報道，去年全球新上榜的富豪人數達到創紀錄的493人，大約每17小時就有一名新億萬富翁誕生。

印度的億萬富翁人數在全球排名第三，為140人。來自亞太地區的1149位億萬富翁的總資產為4.7萬億美元，而美國億萬富翁的資產為4.4萬億美元。