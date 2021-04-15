2021英國電影學院獎：《遊牧人生》和《花漾女子》大獲成功

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圖像來源，EPA/BAFTA 圖像加註文字， 趙婷（Chloe Zhao）成為英國電影學院獎53年歷史上第二位獲得最佳導演獎的女性。

《遊牧人生》（Nomadland，《無依之地》）講述了經濟大蕭條後，一個住在美國西部貨車裏的女人的故事，該片獲得英國電影學院獎（Bafta Film Awards）最高獎項。

該片斬獲四項大獎，包括最佳影片和最佳導演獎，影星弗朗西斯·麥克多曼（Frances McDormand）獲得最佳女演員獎。

該片令趙婷（Chloe Zhao）成為英國電影學院獎53年歷史上第二位獲得最佳導演獎的女性。

與此同時，安東尼·霍普金斯爵士（Sir Anthony Hopkins）憑借《父親》（The Father）獲得最佳男演員獎，這距離他上次獲得英國電影學院獎已過了27年。

圖像來源，Lionsgate 圖像加註文字， 奧利維亞·科爾曼與安東尼·霍普金斯爵士在《父親》中合作。

這位83歲的演員扮演一個對現實失去掌控的人，他是該獎項迄今為止年齡最大的獲獎者。他沒有觀看周日的頒獎典禮，後來他說，聽到隔壁房間的歡呼聲才知道自己得獎了。

「我當時坐在這裏畫畫，聽到隔壁傳來歡呼聲，」他在儀式結束後說。「我想，到底發生了什麼事？我以為他們在看足球比賽。接著他們進來，說我贏了。」

最熱門提名電影

《曼克》（Mank）- 6項提名

《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7） - 5項提名

《父親》（The Father） - 4項提名

《遊牧人生》（Nomadland）- 4項提名

《花漾女子》（Promising Young Woman） - 4項提名

英國電影學院獎的關鍵獲獎者

最佳電影：《遊牧人生》（Nomadland）

最佳英國電影：《花漾女子》（Promising Young Woman）

最佳女演員：弗蘭西斯·麥克多曼（Frances McDormand），《遊牧人生》

最佳男演員：安東尼·霍普金斯爵士（Sir Anthony Hopkins），《父親》（The Father）

最佳女配角：尹汝貞（Yuh-Jung Youn），《水芹菜》（Minari）

最佳男配角：丹尼爾·卡盧亞（Daniel Kaluuya），《猶大與黑彌賽》（Judas and the Black Messiah）

最佳導演：趙婷，《遊牧人生》

多數獲獎者都觀看了頒獎典禮直播，並遠程發表獲獎感言，沒有一個提名者親自出現在皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）。

趙婷出生在中國，現居美國，她在頒獎典禮上提到了自己在英國接受的教育：「我想，我讓布萊頓學院的老師非常自豪。」

11年前，凱瑟琳·畢格羅（Kathryn Bigelow）憑借《拆彈部隊》（Hurt Locker）成為第一個獲得最佳導演獎的女性。趙婷此次獲獎也意味著，她成為第一個獲此殊榮的有色人種女性。《遊牧人生》將於4月30日在英國迪士尼+（Disney+）上映。

圖像來源，Bafta 圖像加註文字， 韓國的尹玉貞獲得最佳女配角獎。

英國影星丹尼爾·卡盧亞（Daniel Kaluuya）在《猶大與黑彌賽》中扮演黑豹領袖弗雷德·漢普頓（Fred Hampton），獲得最佳男配角獎。

最佳女配角獎頒給了韓國演員尹玉貞（Yuh-Jung Youn），她在韓國美劇《水芹菜》（Minari）中飾演一位祖母。73歲的她用蹩腳的英語發表演講，她說這個獎項意義重大，因為英國人都是「勢利」的人。

她說：「每個獎項都是有意義的，但這個獎項是特別被非常「勢利」的英國人認可的，他們認為我是很好的演員，所以我感到非常非常榮幸。」

圖像來源，Bafta 圖像加註文字， 埃默拉爾德·芬內爾表示，《花漾女子》獲獎"完全不可思議"。

最佳英國電影獎頒給了《花漾女子》，這是一部關於復仇的驚悚片，講述一個女人的故事，在酒吧和俱樂部被男人勾搭，而她假裝喝醉了。該角色由凱瑞·穆里根（Carey Mulligan）扮演。

該影片的編劇兼導演埃默拉爾德·芬內爾（Emerald Fennell）也獲得了最佳原創劇本獎。她開玩笑說，參與電影的每個人是為了得到「一包薯片」而拍攝，並說這段經歷是「我生命中最偉大的事情」。

芬內爾因在BBC電視劇《呼叫助產士》（Call the Midwife）中扮演Patsy以及在Netflix電視劇《王冠》（The Crown）中扮演卡蜜拉（Camilla Parker-Bowles）而為觀眾所熟知。

其他的英國電影學院獎得主還包括芭姬·巴克雷（Bukky Bakray）。18歲的她在《洛克斯》（Rocks）中飾演一名被母親拋棄的少女，這是她第一次出演，因此被稱為後起之秀。

這部低成本電影在倫敦東部拍攝，與《遊牧人生》並列獲得最高提名，各獲七項提名。《洛克斯》還因找到一群基本都是新手的年輕演員而獲得最佳演員陣容獎。

圖像來源，Altitude Films 圖像加註文字， 在獲得最佳配角的《洛克斯》中，許多年輕演員之前都沒有演過戲。

獲得兩個獎項的其他電影包括，迪斯尼/皮克斯的熱門動畫《靈魂》（Soul）；《藍調天后》（Ma Rainey』s Black Bottom），改編自奧古斯特·威爾遜（August Wilson）的戲劇，講述發生在20世紀20年代一個藍調樂隊的故事；以及《金屬之聲》（Sound of Metal），裏茲·阿邁德（Riz Ahmed）在該片飾演一位失聰的搖滾鼓手。

今年的候選名單包括各類天才演員陣容，去年的提名因只有白人演員而引發強烈抗議。

這次，24位演員候選人中有16位來自少數族裔背景，21位是首次提名。

頒獎典禮首先向愛丁堡公爵菲利普親王致敬，他在1959年至1966年間擔任英國電影學院獎首任主席。

聯合主持人伊迪絲·鮑曼（Edith Bowman）表示，菲利普親王「在英國電影學院獎的歷史上佔有非常特殊的地位，我們與王室同在」。

圖像來源，Bafta 圖像加註文字， 伊迪絲·鮑曼和德莫特·奧利裏主持了周日的儀式。

劍橋公爵威廉王子本應出現在事先錄製的節目中，但因祖父去世而退出。

今年的英國電影學院獎因疫情推遲兩個月舉辦，距離頒獎季的高潮——奧斯卡金像獎（Academy Awards）還有兩周。

與英國電影學院獎不同的是，奧斯卡主辦方希望被提名者親自出席頒獎典禮，並將首次為英國本土競爭者提供一個倫敦的頒獎場地。