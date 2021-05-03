意大利現代版「魯濱遜」 32年隱居孤島的心路與傳奇

22 分钟前

圖像來源，MAURO MORANDI 圖像加註文字， 在布德利小島（Budelli）上的莫蘭迪。

《魯濱遜漂流記》（Robinson Crusoe）是許多人熟知和喜愛的探險小說，描述一位叫魯濱遜的海難倖存者在一個荒涼的小島上自食其力生活多年的故事。

那畢竟是小說，而且是在300年前。現在，意大利男子莫羅·莫蘭迪（Mauro Morandi）被人稱為現代版「魯濱遜」。

81歲的莫蘭迪在一個孤島上生活了32年。最近，迫於意大利當局的壓力，他不得不離開那裏。

他當年為什麼選擇遠離塵囂去孤島離群索居？30多年，他目睹了多少傳奇故事？體驗過哪些酸甜苦辣？沉澱出怎樣的人生感悟？

2018年時，莫蘭迪向BBC Outlook節目講述了自己在意大利撒丁島北部的布德利小島（Budelli）生活的經歷和感受。以下是他的自述：

「我總是有點叛逆」

我的名字叫莫蘭迪，我是布德利島上唯一的居民。

沒有人再使用我的真名，人們都叫我布德利的莫羅，就像列奧納多·達·芬奇一樣。人們說我是一名藝術家，但我並不這樣認為。

我總是有點叛逆，從小就喜歡室外生活，在森林中自由奔跑、爬樹、享受室外新鮮空氣。我熱愛大自然。

我曾是一名體育老師。我喜歡上體育課時播放音樂，因為我覺得這樣更有趣。但當時在意大利是不允許這樣做的。我總是為此收到寄到校長那裏的投訴信。因此，最後我決定辭職不幹了。

我當時對社會上的許多事都感到厭煩：消費主義和意大利的政治局勢。於是，我決定遠離所有文明，搬到波利尼西亞（又譯玻裏尼西亞，Polynesia）一個無人居住的荒島上生活。

我希望開始貼近大自然的全新生活。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 布德利小島以粉色海灘出名。

「我可以接替你的職位嗎？」

當時，我有四、五個朋友也和我有同樣的想法。我們學習航行，還買了只舊船修整了一下。

但我們沒什麼錢，在抵達波利尼西亞前到了意大利拉馬達萊納群島（the Italian archipelago of La Maddalena）。這是位於撒丁島北部的一系列風景美麗的島嶼。

本來，我們計劃在那裏做些跟遊客有關的工作賺些錢，然後繼續前行。在這一帶航行、探索這一神奇的地方時，我們來到了一個叫布德利的小島。

這是一個美麗的小環礁島，以其特有的粉色海灘而出名。這是因為那裏的沙灘是由碾碎的小珊瑚和微觀海洋生物構成，當它們與海水接觸時就變成了粉色。這一景觀令人嘆為觀止。

所以，當我們靠近這個小島時就決定停下來，去看一看。

我們到達那裏後跟島上的守島人聊了起來。他告訴我們2天後他就要退休了。當他說這話時我感到心潮澎湃，我問他：「你覺我我可以代替你的位置嗎？」

他說，可以安排一下。他讓我和島主人取得了聯繫。之後，我就搬到了島上，一住就是29年。

我在自家門口找到了波利尼西亞。

「我想讓世界看到小島的美麗」

以前布德利島是開放的，直到1994年它成為國家公園的一部分。現在只有一小部分遊人可以在白天的時候到島上來遊覽。但已經不允許任何人到海灘上來。

過去有超過3千名遊客曾到島上來旅遊，他們曾偷走海灘上的粉紅色沙子。

當你看到美好的東西時，你想把它帶走。但當你把它帶回家、擺在你客廳時，你會發現並不會顯現同樣的效果。你只不過是因為自己的貪婪偷了一點大自然回家而已。

我如果看見有人想到海灘上去我會斥責他們，當然這並不是我的義務。只不過當有人不尊重大自然時會讓我感到不開心。

在島上的最初兩年，我生活的像隱士那樣。我不想見任何人，也不允許任何人接近我的房屋住處。後來我意識到這樣很自私，我開始與遊客講話，並帶他們在島上轉轉，為他們解釋這些神奇粉沙子背後的科學道理。

我也希望表達自己對這裏的熱愛，這就是為什麼我決定拍一些照片，並把它們放到社交媒體上與人分享。

之前很長時間，我不希望島上有無線上網。但我意識到要感謝互聯網讓我可以與世界分享我的信息，以便讓人們看到這裏是多麼美麗，讓他們明白這裏為什麼需要保護。

（圖片來自莫蘭迪推特：落潮時的倒影）

「我並不孤獨」

夏季這裏非常繁忙，但到了冬季很不好過。冬天，這裏的海上條件非常惡劣，因此沒有人來。

瞬息萬變的天氣讓人根本無法預測，但這也正是我愛這裏的原因。由於天氣變化如此之快，才形成了這裏迷人的海浪和雲朵。

在冬季，我通常黎明就醒來，然後出去拍照。我還喜歡在島上漫步，欣賞美麗的色彩、聽風聲和聞海島的氣味。

布德利島散發著桃金娘和迷迭香的味道，這兩種植物在島上到處都是。

晚飯後，我會坐在房間裏聽外面的海風呼嘯。我會聽音樂。我喜歡古典音樂：巴赫、莫扎特。我也不介意爵士樂。

但我並不覺得孤獨。我有兩隻貓。從貓的名字你可以猜到她們的性格特點：一隻叫不想讓人摸的黑貓；另一隻叫不介意被人摸的黑貓。

我還有書，它們是永遠不會背叛你的朋友。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 就連撒丁島的沙子也有人偷。

「我一點也不後悔」

我過去曾有過一隻橡皮船，但自從島變成了國家公園的一部分後我就不能再保留自己的船了。

在夏季，往島上載遊客的水手們也會幫我購物並帶回來。

冬天的時候，我有一位漁民朋友，他要到我這裏附近打魚時會事先給我打電話。我們商量好，他就會給我帶些食品和其他供給。但去年冬天非常艱難，天氣極其惡劣。我在3個月中只見到過他3次。

幸運的是我現在有一個冰櫃，但過去我只能靠罐頭食品糊口。

這是我很久以前所作出的一個人生選擇，我想堅持到底，雖然不容易，但我一點也不後悔。

說句實話，當我回到大陸看我女兒時，去超市購物以及跟許多朋友見面、吃飯讓我覺得壓力很大。

在繁忙的城市中令我感覺很焦慮。只有當我在島上的時候，我才感到徹底的自由。

我徹底愛上了布德利島，我覺得布德利島也同樣給予我厚愛。我在過去29年從來沒生過病，布德利關愛我的健康，待我不薄。

在我心目中，這是世界上最特別的地方。

後續：「我仍將可以看到大海」

去年，莫蘭迪接到布德利島主的通知，讓他搬離。其實，過去幾年莫蘭迪已經多次受到讓他搬遷的威脅。

2020年，拉馬達萊納群島國家公園負責人法布里奇奧在接受美國有線電視新聞網CNN採訪時表示，莫蘭迪對自己居住的小屋進行了違法改造，這個小屋曾是二戰時期的一個無線電台。

有人髮起請願簽名活動，要求意大利政府允許莫蘭迪繼續留在島上，已經有7萬人在請願書上籤了名。

儘管如此，上周日（4月25日），莫蘭迪宣佈他決定離開布德利島。他告訴英國《衛報》，他會搬到附近拉馬達萊納群島上的一處小公寓中。