健康小知識：有關冷水浴 你可能想象不到的益處

1 小时前

圖像加註文字， 研究稱冷淋浴有好處。

近年來，越來越多的人推崇冬泳和洗冷水澡，相信這樣做可以改善身心健康。科學家們也在從生理學的角度研究冷水浴，並且發現這確實有一系列驚人的好處。

這是一個令人興奮的研究領域，有為多種疾病提供新療法的潛能：從高血壓到二型糖尿病；從抑鬱症到慢性炎症。

BBC科學節目主持人邁克爾·莫斯利醫生（Dr Michael Mosley）在他最新一期的播客節目《就一件事》（Just One Thing）中探索冷水澡的科學，看它如何幫助你改善情緒、大腦、免疫系統以及心臟。

圖像加註文字， BBC記者羅拉特嘗試冬泳。

冷水給身體「加壓」

進化過程中，你的身體具備了一種壓力反應機制，在受到威脅時會自動啟動以保持活命。這是一種非常科學、高效的設計 - 它意味著一切都在同一時間啟動，從大腦到腳趾，遍及全身。

你的身體視冷水為一大威脅，於是它有效地激活了身體本能的壓力反應：讓你加速呼吸、心率激增。

同時，你全身血管開始進行各種各樣的變形調整。在短短幾秒鐘之內，有些部位的血管迅速急劇縮小；而另一些部位的血管則膨脹一倍。

也就是說，這是一種全身反應，讓你身體進入求生機制，但與此同時又令你感到無比刺激。

我們都知道壓力不好，那為什麼當你本來可以享受一杯美好熱茶和安靜早晨所帶來的放鬆效果時，卻要讓你身體進入這一求生存的狀態呢？

長期、慢性壓力對身心沒有好處，但越來越多的研究表明，適量短期壓力實際上是有益健康的。

適量壓力哪些益處？

圖像加註文字， 薩拉說她冬泳是想停止吃抗抑鬱藥物。

近年來，大量研究顯示短期壓力實際上是件好事。從公共演講到在壓力下嘗試做心算數學，科學家觀察到的許多情況下都是如此。

而冷水是能給你全身製造這種短期壓力最有效的方法之一。科學家認為正是這種反應觸發了種種好處。

目前，科學家正在研究冷水是如何影響這一切的：從免疫反應到壓力荷爾蒙，再到堵塞你血管的脂肪沉積。

這是一個相對較新的研究領域，但目前的結果令人鼓舞。

冷水和免疫系統

有越來越多的證據表明，冬泳者對某些疾病和感染更具抵抗力。他們更少患這些病，即使染病症狀也更輕。

例如，冬泳者似乎很少患上呼吸道感染。科學家認為這可能是冷水的好處，而不是游泳。

一項研究發現，連續60天每天早晨洗30秒的冷水淋浴可以把病假天數減少30%。無需冬泳，只需要衝個冷水澡可能同樣獲得益處！

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 下次試著洗個冷水澡。

冷水、情緒和炎症

在泡冷水澡之後，多巴胺、血清素和內啡肽水平都有所增高，這與許多冬泳愛好者所說「泳後快感」相一致。

也有一些案例研究顯示，冬泳有助於減少抗抑鬱藥物的使用。

一個特別令人興奮的研究領域是冷水浴習慣如何隨著時間的推移而逐漸減少炎症反應。因此，它可能具有幫助治療風濕病的潛力。

效果能持續多久？

雖然該研究還尚處於初期階段，但看上去冷水治療效果可能會出人意料的強大和持久。

一項研究發現，僅在冷水中浸泡6次所產生的生理反應在一年以後仍可能看得到。