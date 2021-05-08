人臉識別：為什麼眼熟之人戴口罩、墨鏡還是能認出來

50 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 戴了口罩還能認出來嗎？從左到右，美國前總統喬治·布什、眾議院議長南希·佩羅西、前總統巴拉克·奧巴馬、前第一夫人米歇爾·奧巴馬

在一眾陌生人裏發現一個人看著眼熟，或者看到一個非常熟悉的面孔，雖然戴著口罩，或許還戴著墨鏡，但還是被你認了出來。想過這是為什麼嗎？

一輩子也許識人無數，過了很多年還記得長相的人可能不多，但識別人臉這種技能卻是與生俱來。

學者們認為，這個技能是經過千百萬年生物演化而成，不受口罩、墨鏡之類影響。

研究人員讓志願者比較兩張一對的標凖像，判斷是否同一個人，一張是普通的頭像，面部沒有任何遮掩，另一張可以是沒有任何遮掩，或部分遮掩，或戴口罩，或戴墨鏡。

選用的照片既有家喻戶曉的社會名流，也有隨機選取的陌生人。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鮑勃·迪倫、萊尼·克拉維茲、小野洋子。都認出來了？

結果發現，如果是社會名流、知名人士，即便戴了口罩或墨鏡，識別凖確率仍高達90%；如果是陌生面孔，那麼被口罩或墨鏡遮掩局部後識別的凖確率較低。

另外，無論有沒有口罩或墨鏡，陌生面孔的識別較困難，容易出錯。

文章作者指出，在現實環境中，除了有限的面部特徵，還有肢體語言、服飾、眼神等特徵配合，人臉識別的凖確率會更高。

與生俱來

下一個問題就是，既然口罩、墨鏡之類對面部識別幾乎沒什麼影響，那麼靠什麼來識別熟悉的面孔？

人類對形似面部的視覺刺激有一種天生的偏好，比如有時會從雲朵或身邊的物件上看到一張人臉，心理學稱之為人臉空想性錯視，又稱幻想性錯覺。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這是一位著名波普藝術家 ......對了，安迪·沃霍爾 （Andy Warhol），經常戴著墨鏡出席各種正式場合，在一眾燕尾服、黑領結中從容不迫

一種解釋是，人類識別面部是在適應生存環境的過程中演化出來的一種技能。遠古時代，如果能識別敵、友的面容，就多了一重生存保障。

識別熟悉面孔的能力可以歸結於兩點 — 知曉同一個面孔在不同場合的視覺差異，以及知曉一個面孔與其他熟悉面孔的區別。

陌生面孔的識別比較困難，因為記憶中沒有參照物，比如神態、表情、肌膚、色澤、明暗對比和其他面部特徵。

但對於熟悉的面孔，即使戴了口罩，顯露出來的部分仍提供了足夠的視覺信息，跟記憶中的信息加以比較，據此得出識別結論。

眼睛是心靈的窗戶，也是洩露身份真相的「禍首」。眼部特徵提供了識別人臉的關鍵信息，從形狀、顏色、眼距、眉毛的態勢到眼神等，都是重要線索。

人臉識別能力既是生而俱來的能力，那麼能力強弱也會因人而異，有些人認臉能力出眾，過目不忘，也有人與臉盲症相距不遠。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 貝魯斯科尼，意大利前總理

「識臉超人」

關於「識臉超人」現象，過去幾十年來有大量研究。英國從2009年起開始用「劍橋面部記憶測試」成績來評估面部識別能力，鑒別「識臉超人」。

最近幾年開始加入其他相關測評，比如在不同陌生面孔當中找出相同的兩張臉（入境口岸邊檢官的這種能力就需要達到一定標凖）。

研究發現，面部識別能力超強的人在兩個方面表現異常出眾：記住見過一面的臉孔，然後在標凖頭像照片中凖確識別這張面孔；兩張陌生人的頭像，判斷是否同一個人。

圖像來源，PA Media

其他族裔呢？

到目前為止，跨族裔人臉識別還沒有發現「超級能力」者。這從一個側面說明，識臉超人只是在面部識別這件事上能力比其他人更強一點，並不是特異功能。

同時，這也成為學術界新的研究課題。

心理學家已經確定，不同族裔的面部識別比同族裔識別的難度大得多。

英國格林尼治大學面部與聲音識別實驗室的戴維斯教授（Josh Davis）的一項研究發現，口罩墨鏡同樣會降低「識臉超人」的識別凖確率，但他們的成績總體比普通志願者高很多。

其他一些此類研究也得出相似的結果。

學術界希望更多研究和更多數據能夠在涉及「天賦異稟」者和電腦人臉識別技術的運用等領域提供決策依據。